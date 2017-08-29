دراسات مختبرية تكشف تأثير مادة الرصاص على حياة الإنسان

النفط يؤكد إعتماد معايير بيئية وصحية في إنتاج الوقود

بغداد – شيماء عادل

نفت وزارة النفط استخدام المصافي الوطنية لمادة رابع أثيلات الرصاص في عمليات إنتاج البنزين المحسن منذ العام 2015 , مشيرة الى اعتماد معايير بيئية وصحية في انتاج الوقود . وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس انه (رداً على المعلومات غير الدقيقة والعارية عن الصحة بشأن تأثير استخدام تلك المادة على صحة المواطنين والبيئة التي وردت في أحد التقارير الاخبارية), مشيرا الى ان (التقرير تجاهل رأي الجهات المعنية وقطاع المصافي في الوزارة بهدف الإثارة وإحداث حالة من القلق والخـــــــــوف لدى المواطن أو المتلقى فضلاً عن الانتقائية المتعمدة في إيراد المعلومـــــــــــات بشأن مخاطر استخدام مادة رابع أثيلات الرصـــــــــــاص على حياة الإنسان).

قواعد مهنية

واوضح البيان ان (هذا الموضوع يتنافى مع القواعد المهنية والإعلامية لإيصال المعلومات الى الجمهور والمعنيين، علماً أن المصافي منذ منتصف العام 2015 استغنت عن استخدام المادة وأوقفت استيرادها مستعيضة عن ذلك بعمليات خلط البنزين المنتج محلياً بالمستورد ذي العدد الأوكتاني العالي 90-95 لإنتاج البنزين المحسن ليصبح العدد الأوكتاني 81), لافتا الى (استخدام التكنولوجيا الحديثة وإنشاء وحدات تحسين البنزين وفق المواصفات العالمية الصديقة للبيئة), واكد البيان ان (الوزارة تحرص على صحة الإنسان والبيئة من خلال مواكبة استخدام التقنيات الحديثة وتنفيذ وإنشاء و بناء وحدات الأزمرة وتحسين البنزين كما انها اتخذت خطوات وحملات مهمة لتشجيع المواطنين على استخدام وقود الغاز السائل في المركبات بدلاً عن البنزين لعده نظيف وصديق للبيئة بالاضافة الى انه لايكلف المواطن عوائد مالية واقتصادية), مبينا ان (زيادة نسبة استهلاك وقود الغاز السائل من قبل المواطنين سوف يقلل من نسبة استيراد البنزين وبالتالي توفير مبالغ كبيرة من العملة الصعبة للخزينة).

تزويد مواطنين

وتابع ان (الوزارة كانت قد افتتحت محطات لتزويد المواطنين بوقود الغاز السائل وكذلك افتتحت ورشات لإضافة أجهزة ومنظومات وخزانات وقود الغاز للمركبات في بغداد والمحافظات).

وناشد البيان (وسائل الإعلام والمعنين توخي الدقة والموضوعية وعدم التسرع في إطلاق الأحكام المسبقة خدمة للصالح العام).

وكانت تقارير قد اثارت مخاوف عند المواطنين بشأن تأثيرات مادة الرصاص على دماغ الانسان وانتهاء حياة الشعب في حلول 2035 . وقال التقرير ان (دراسة طبية من قبل علماء وباحثين توصلت الى ان 2035 سنتنهي حياة الانسان في العــــــــــــراق بسبب احاطة الراس بجدار من مادة الرصاص). مشيرا الى ان (الدراسة استمرت على نحو ثلاث سنوات حيث اخذت بعض العينات من المواطنين لاخضاعها الى التحاليل من قبل الفريق البحثي برئاسة استاذ الكيمياء في جامعة الكوفة شوكت كاظم اذ توصل الى وجود تراكمات ثاني اوكسيد الرصاص على جدار الدماغ).

واكد شوكت خلال التقرير ان (تراكم الرصاص يكون في القشرة الدماغية لاسيما وان الدراسات تشير الى ان دخول تلك المواد السامة الى جسم الكائن الحي لاتخرج عن طريق طرح الفضلات).

مشيرا الى ان (تراكم تلك المادة على الاغذية واللحوم والخضروات لا تزال خطورتها بسبب عدم ذوبان تلك المادة في الماء).

من جهته توصل رئيس قسم تقنيات المركبات حيدر العبدلي الى ان (المصافي النفطية تتعمد خلط مادة رابع اثيلات الرصاص مع وقود المركبات لبيعه على انه وقود غير المحسن في محطات التعبئة وعند تفاعل المادة مع الهواء تنتج عنها مادة ثاني اوكسيد الرصاص لتدخل عن طريق التنفس وتناول الاغذية الى الاجسام)على حد قوله. واضاف انه (كان الاجدر بالوزارة قبل خلط النفثة مع البانزين ازالة المادة وعكس ذلك يبقى تأثيرها مهما اضيف لها من وقود).