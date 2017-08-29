الكربولي يؤكد حدوث حالات خطف وقتل في كركوك

بغداد- الزمان

طالب عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية محمد الكربولي، محافظ كركوك نجم الدين كريم بعدم (استغفال) الرأي العام وتسويغ (فشله) في ادارة المحافظة، مؤكداً حدوث حالات خطف وقتل في المحافظة.وقال في بيان إنه (كان على المحافظ وهو رئيس اللجنة الامنية لمحافظة كركوك مراجعة الموقف الامني ليوم الخميس 24 اب 2017 المرسل من مديرية مكافحة اجرام كركوك / شعبة الخطف الذي ثبّت واقعة الاخبار التي قامت بها المواطنة – غ. ع. ا / تولد 1983/ سكنة كركوك – حي النداء – للتبليغ عن قيام عصابة مسلحة فجر يوم 23 اب 2017 مكونة من ثلاثة اشخاص باختطاف المدعوتين – ف . ح . ا / تولد 1961 و ع. ا. ك / تولد 1970- الساكنتين في محافظة كركوك – حي النداء ، واقتيادهما الى جهة مجهولة )، موضحاً انهما الضحيتان نفساهما اللتان وجدت جثتاهما في ما بعد ، وهو في صلب مهامه كمحافظ ومؤتمن على ارواح مواطني محافظته).

توزيع اتهامات

واستغرب من (ثورة محافظ كركوك وتوزيع اتهاماته بالخيانة والفساد بالجملة على شخصيات وكتل سياسية ونواب برلمان يمثلون الشعب العراقي بكل محافظاته، دون ان يدرك ان عمليات الخطف والحرق والتهجير والقتل التي تقوم بها عصابات مسلحة محسوبة على جهات سياسية ضد العوائل والقرى العربية، دون ان يكون له ردة فعل ملموسة او حتى الكشف عن هذه العصابات الاجرامية رغم تكرار جرائمها).لافتاً الى ان (مسؤولية المحافظة الدستورية والقانونية تفرض عليه ان يحافظ ويصون ويراعي النازحين والمهجرين من ابناء محافظته وضيوفه من المحافظات الاخرى من دون منة او فضل).ودعا الكربولي محافظ كركوك الى (مراجعة مواقفة وقراراته واجراءاته والتي في اغلبها مخالفة للقانون والدستور ومحط اعتراض واشكال الكل، وتسعى الى تعزيز دكتاتوريته وفرض مظلته الحزبية والسياسية على مواطني محافظة كركوك بكل مكوناتهم واطيافهم، قبل اتهام الغير بعقد الصفقات والدعايات الانتخابية المبكرة)، على حد قوله. وكان المكتب الإعلامي لمحافظ كركوك نجم الدين كريم قد نفى تعرض نساء عربيات في المحافظة للاختطاف والقتل.

انباء اختطاف

وقال في بيان (ردا على ما صدر مؤخرا من مواقف وبيانات من كتل وأحزاب وأعضاء في مجلس النواب بخصوص أنباء اختطاف نازحات عربيات، نؤكد أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة وهي معلومات كاذبة).

لافتاً الى أن (إجراءات إدارة كركوك واللجنة الأمنية في المحافظة تتم عبر المحاكم واستنادا للقضاء)، متسائلا (أين كان هؤلاء الذين يكذبون ويذرفون دموع التماسيح من أجل النازحين العرب في كركوك حينما سقطت المدن المنكوبة بيد عصابات داعش الإرهابي؟).وجاء البيان في اعقاب اصدار تحالف القوى العراقية بياناً حمَل فيه حكومة إقليم كردستان مسؤولية قتل وخطف مواطنين عرب في كركوك قال إن من بينهم أربع نساء اختطفن ووجدت جثتا اثنتين منهن لاحقا في منطقة حقل جمبور، واتهم أجهزة الأمن الكردية في المحافظة بالتواطؤ مع المجموعات المسلحة التي تنفذ تلك الأعمال، كما طالب الحكومةمن جهة اخرى، الاتحادية بالتدخل في هذا الشأن.