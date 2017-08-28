 اقتحام بلدة العياضية وداعش يفر إلى الحدود السورية

التنظيم الارهابي يتنبى تفجير مفخخة وقتل 12 شخصاً في بغداد

الموصل – بغداد – الزمان

بدأت القوات العراقية امس اقتحام ناحية العياضية في قضاء تلعفر، غرب مدينة الموصل، لتحريرها من «داعش». حيث دارت معارك قوية تمكن فيها العراقيون من تدمير خطوط دفاع داعش والتوغل في مركز العياضية آخر البلدات التي بيد داعش في الجزيرة المحيطة ما بين تلعفر والحدود السورية .

أفاد مصدر عسكري عراقي، الإثنين، أنّ تنظيم «داعش» الإرهابي، هاجم القوات العراقية قرب تلعفر (شمال غرب) بـ 3 مفخخات، غير أن دبابات القوات تصدّت لها وفجّرتها دون تسجيل خسائر.

وفي تصريح للأناضول، قال المقدم في الجيش العراقي، عبد السلام الجبوري، إنّ «تنظيم داعش يحاول عرقلة تقدم القوات العراقية باتجاه بلدة العياضية مركز ناحية العياضية (13 كلم شمال غرب تلعفر)».

وأضاف أن «التنظيم هاجم قطعات (قوات) الفرقة التاسعة المدرعة بـ 3 عجلات (عربات) مفخخة يقودها انتحاريون، لكن دبابات الأبرامز تصدت لها ودمرتها بدون وقوع خسائر بصفوف قواتنا».

وبدأت القوات العراقية، في 20 أغسطس/ آب الجاري، هجومًا لاستعادة القضاء، الواقع على بعد نحو 65 كلم غرب الموصل، في إطار الحملة المدعومة من الولايات المتحدة ضد التنظيم الذي ما زال يسيطر على مناطق شمالي وغربي العراق وشرقي سوريا.

فيما قتل12 شخصا على الاقل واصيب 26 آخرون بجروح الاثنين في تفجير سيارة مفخخة في مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية في شرق بغداد، سرعان ما تبناه تنظيم داعش.

وقال ضابط برتبة رائد في الشرطة لوكالة فرانس برس ان «سيارة مفخخة انفجرت في داخل سوق لبيع الخضار في مدينة الصدر ما اسفر عن مقتل 12 شخصا اصابة 26 بجروح».

ووقع الانفجار حوالى العاشرة والنصف صباحا (07:30 ت غ) قرب سوق بيع الخضار الرئيسي في منطقة جميلة الواقعة في مدينة الصدر.

واشار ضابط الشرطة الى وجود عدد من عناصر الامن بين القتلى والجرحى، من دون الاشارة الى تفاصيل اضافية. وأدى الانفجار الى دمار كبير داخل السوق حيث تناثرت البضائع على الارض واختلطت بدماء الضحايا، حسب ما افاد مصور فرانس برس الذي وصل الى موقع التفجير.

وفرضت قوات الامن اجراءات مشددة حول المكان فيما باشرت سيارات مختلفة رفع آثار الدمار الذي سببه الانفجار بما يشمل هياكل سيارات مدمرة.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى الامام علي والصدر العام في مدينة الصدر، حصيلة الضحايا.

واعلن تنظيم داعش في وقت لاحق، في بيان نشر على مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي مسؤوليته عن الهجوم .

وجاء في البيان «تمكنت احدى المفارز الامنية من ركن سيارة مفخخة وتفجيرها في تجمع للرافضة (…) في منطقة علوة جميلة بمدينة الصدر».

وتعد مدينة الصدر أبرز وأكبر الاحياء الشيعية في بغداد، ويشارك عدد كبير من ابنائها في قوات الحشد الشعبي التي تقاتل الى جانب قوات الامن لمحاربة تنظيم داعش.