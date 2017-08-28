انقسام في مصر بشأن إعادة العلاقات الرسمية مع سوريا

المقداد لـ (الزمان):لم نخسر تمثيل علمنا الرسمي في المحافل الدولية

القاهرة -مصطفى عمارة

فجرت زيارة وفد الفنانين الى سوريا للمشاركة فى معرض دمشق الدولى موجة من الانقسامات داخل الوسط الفنى فبينما ايد عدد من الفنانين تلك الزيارة باعتبارها تعزز مشاعر الحب بين الشعبين المصري والسوري هاجمها بعض الفنانين وقال الفنان فاروق الفيشاوى ان الزيارة تعد خيانه لشهداء الشعب السوري الذين قتلهم نظام الاسد فيما كشف مصدر امنى رفيع المستوى للزمان ان الاجهزة الامنية لم تعترض على تلك الزيارة باعتبارها تجسيدا للروابط بين الشعبين المصرى والسورى فى السياق ذاته كشفت مصادر برلمانية ان عدد من اعضاء مجلس الشعب المصري ينوي التقدم بطلب الى وزارة الخارجية المصري سامح شكري لاعادة العلاقات الرسمية بين مصر وسوريا باعتبار ان قطع العلاقات بين البلدين كان خطأ سياسيا اخذ بدور مصر فى سوريا ، الا ان مصدراً بالخارجية استبعد قيام مصر فى الوقت الحالى باعادة العلاقات مع سوريا حتى لا تتأثر علاقاتها مع الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية ،كما ان هذا القرار يجب ان يكون من خلال اجماع عربى وكان حسام زكى مساعد الامين العام للجامعة العربية قد انتقد قرار الدول العربية بقطع العلاقات مع سوريا ،واضاف ان عودة العلاقات سوف تتم بقرار عربى،

من ناحية اخرى اكد د/ فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري فى اتصال هاتفي مع مراسل الزمان في القاهرة ان سوريا تقدر الدور المصري فى محاربة الارهاب ونتطلع الى ان تستعيد مصر دورها القيادى ، واضاف ان سوريا تعرضت لمؤامره دنيئة من الغرب لصالح اسرائيل الا انها لم تخسر اياً من مواقعها الدولية فلا زال العلم السورى الرسمى يمثل سوريا فى المحافل الدولية ونقد المقداد المعارضة السورية التى تنسق مع اسرائيل على حساب الشعب الفلسطينى وكان العميد حسام العواك القيادى فى الجيش الحر قد كشف فى تصريحات خاصة عن تلقى افراد من الجيش الحر العلاج فى مستشفيات اسرائيل