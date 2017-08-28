السنوار:إيران الداعم الرئيس لقدرات حماس العسكرية

إردوغان يلتقي عباس ويؤكد:حل الدولتين هو الأساس لأي مفاوضات

غزة – انقرة- الزمان

كشف يحيى السنوار رئيس حركة المقاومة الاسلامية حماس في قطاع غزة الاثنين ان حركته ضاعفت من قدراتها العسكرية، مؤكدا ان ايران هي «الداعم الاكبر» للجناح العسكري للحركة.

وقال السنوار ردا على سؤال لوكالة فرانس برس في لقاء مع عدد من الصحافيين في مكتبه في غزة «نحن نراكم ونطور قوتنا العسكرية التي تضاعفت لاجل تحرير فلسطين والعودة، ايران هي الداعم الاكبر للسلاح والمال والتدريب لكتائب القسام» الجناح العسكريلحماس.

وأضاف «الدعم الايراني العسكري لحماس والقسام استراتيجي» والعلاقة مع ايران «اصبحت ممتازة جدا وترجع لسابق عهدها بعدما اعتراها تأزم (بسبب موقف حماس من الازمة في سوريا) خصوصا بعد زيارة وفد حماس لايران الاخيرة».

حضر وفد قيادي من حماس برئاسة عضو مكتبها السياسي عزت الرشق مراسم أداء الرئيس الايراني حسن روحاني اليمين الدستورية خلال زيارة الى طهران في بداية آب/اغسطس الجاري بدعوة رسمية، وفق بيان للحركة اثناء الزيارة.

فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إنه ينبغي على الإدارة الإسرائيلية وضع حد للمحاولات الرامية لتقويض حل الدولتين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أردوغان، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وأكد الرئيس التركي، أن طريق السلام الدائم في المنطقة يمر من خلال إقامة دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة.

وأضاف في هذا الإطار: «طريق السلام الدائم في المنطقة بارز، وهو إقامة دولة فلسطين مستلقة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية».

وقال إن حل الدولتين، مسؤولية تاريخية يتحملها المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن «حل الأزمة في المنطقة وإرساء السلام يصب في صالح الإسرائيليين فضلا عن إخوتنا الفلسطينيين».

وقال السنوار «كل يوم نصنع الصواريخ ونواصل التدريب العسكري والضفادع البشرية والاف الاشخاص يعملون في هذا ليل نهار» وتابع «أطمئن الكل ان حماس لا تريد حربا ونبذل كل جهد من أجل تجنب الحرب ودفعها للوراء ليرتاح شعبنا، لكن في نفس الوقتلا نخشى الحرب ومستعدون لها ولدينا من أوراق القوة كثير».

واوضح السنوار ان حركته تسعى إلى «بناء جيش وطني، حيث نتبادل الاسلحة والتدريب مع الفصائل المقاومة».

وهذه المرة الاولى التي يلتقي فيها السنوار صحافيين في غزة منذ انتخابه رئيسا للمكتب السياسي لحماس في قطاع غزة في شباط/فبراير الماضي.

من جهة ثانية قال ان حماس «جاهزة لحل اللجنة الادارية (التي تدير قطاع غزة) فورا اذا انتهت المبررات التي ادت لتشكيلها»، بعد سيطرة حماس على قطاع غزة اثر المواجهات الدامية مع فتح في 2007، لكنه حذر من ان حدوث هذه الخطوة «بدون اتفاق معالسلطة (الفلسطينية في رام الله) سيضع القطاع على حافة هاوية مدمرة وسيدفع الاوضاع باتجاه الحرب».

واوضح ان موظفي حكومة حماس وعددهم اكثر من أربعين الف مدني وعسكري «يلاحقون التطرف الفكري (في اشارة الى الجماعات السلفية المتشددة) ويمنعون تهرب الاشخاص على الحدود مع مصر ويمنعون بعض حالات اطلاق الصواريخ على السياجالحدودي (مع اسرائيل)، اذا طردوا هؤلاء من سيتحمل مسؤولية الامن».

ودعا السنوار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى «تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة من الفصائل لمدة عام او عامين تمهيدا لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية لتأخذ كل الصلاحيات في قطاع غزة والضفة الغربية واستيعاب موظفي (حماس في) غزة».