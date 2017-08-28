منظمة الامن في اوروبا تدعو ترامب الى وقف هجماته على الاعلام

فيينا- الزمان : دعت منظمة الامن والتعاون في اوروبا الاثنين الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى وقف «هجماته» على وسائل الاعلام في الولايات المتحدة، لان هذه الهجمات تنسف اسس الديموقراطية، ويمكن ان تشجع دولا اخرى على القيام بالمثل. وقال هارلم ديزير ممثل منظمة الامن والتعاون في اوروبا لشؤون حرية الصحافة «ان تصريحات الرئيس الاميركي مقلقة جدا لانها تضرب الدور الاساسي الذي تقوم به وسائل الاعلام في اي مجتمع ديموقراطي». وكان ترامب اتهم في خطاب القاه في فينيكس في ولاية اريزونا في الثاني والعشرين من آب/اغسطس الماضي وسائل الاعلام بانها «غير نزيهة وفاسدة» وبانها «تختلق قصصا». وتابع هارلم ديزير ان الرئيس الاميركي بوصفه وسائل الاعلام ب»اعداء الشعب»، لم يشكك بشرعيتها فحسب، بل «يمكن ان يجعل الصحافيين اكثر عرضة لاعمال العنف».

واعتبرت المنظمة ان «تصريحات من هذا النوع يمكن أن يكون لها تأثير دولي كبير بسبب التهديدات المتزايدة التي تستهدف حرية الاعلام في منطقة منظمة الامن والتعاون في اوروبا وخارج هذه المنطقة».

والمعروف ان ترامب يهاجم بشدة وبشكل منتظم وسائل الاعلام في الولايات المتحدة، خصوصا عبر تغريداته على موقع تويتر.

وتضم منظمة الامن والتعاون في اوروبا 57 دولة تمتد من الولايات المتحدة الى منغوليا، مرورا بكندا ومجمل القارة الاوروبية واسيا الوسطى وروسيا.