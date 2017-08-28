 مفاوضات بريكست:الأوربيون يريدون ترتيب الانفصال وبريطانيا تطلب بحث التجارة المستقبلية

بروكسل- الزمان

دعا ميشال بارنييه المكلف المفاوضات باسم الاتحاد الاوروبي الاثنين بريطانيا الى البدء «في التفاوض بجدية» مع بدء لندن وبروكسل الجولة الثالثة من محادثات البريكست في اجواء من التوتر.

وقال بارنييه اثناء ترحيبه بنظيره البريطاني ديفيد ديفيس في مقر المفوضية الاوروبية «بصراحة أنا قلق. الوقت يمر بسرعة .. يجب أن نبدأ التفاوض بجدية».

وحذر بارنييه، وزير الخارجية الفرنسي السابق ومفوض الاتحاد الاوروبي، نظيره البريطاني بأن مجموعة الاوراق التي تقدمت بها بريطانيا مؤخرا لم تنجح في حل الخلافات.

وقال «كلما استعجلنا في ازالة الغموض، كلما كنا في وضع يؤهلنا لمناقشة العلاقة المستقبلية والفترة الانتقالية».

ولا يزال الخلاف كبيرا بين الطرفين حول ما يجب الاتفاق عليه اولا، هل هي علاقة لندن المستقبلية مع الاتحاد او التسوية المكلفة للبريكست.

ويؤكد الاتحاد الاوروبي على ضرورة حدوث «تقدم كاف» في ثلاثة مجالات هي حقوق مواطني دول الاتحاد الاوروبي في بريطانيا، وحدود ايرلندا الشمالية، وفاتورة البريكست، قبل مناقشة ترتيبات ما بعد البريكست.

ودافع ديفيس بقوة عن جهود لندن في توضيح موقفها وقال ان الاوراق التي قدمت هي «نتاج عمل شاق وتفكير دقيق».

وأضاف انها تشكل اساسا «لما آمل أن يكون اسبوعا بناء من المحادثات بين المفوضية الاوروبية وبريطانيا».

وقال «نريد المصادقة على النقاط التي نتفق عليها وتحديد المناطق التي نختلف بشأنها وتحقيق مزيد من التقدم حول مجموعة من القضايا.

ومن المقرر ان تخرج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بنهاية اذار/مارس 2019.

بدأت الاثنين في بروكسل جولة جديدة من المفاوضات بين البريطانيين الذين ينتظرون بفارغ الصبر مناقشة اتفاقيات تجارية مستقبلية مع الأوروبيين الذين يصرون من جهتهم على تنظيم عملية الانفصال اولا.

وسيفتتح هذه الجولة الثالثة التي تختتم الخميس الفرنسي ميشال بارنييه المكلف المفاوضات باسم الاتحاد الاوروبي ونظيره البريطاني ديفيد ديفيس بعد ظهر الاثنين في مقر المفوضية الاوروبية.

ولا يبشر شيء بالخير في هذه المفاوضات بعدما انتقد الأوروبيون «سطحية» مواقف البريطانيين الذين دعوا بدورهم الاوروبيين الى «عدم المماطلة» والتحلي «بالمرونة».

ورد متحدث باسم المفوضية الاوروبية على هذه الدعوة الى المرونة بالقول «إننا نعمل في إطار احترام التفويض» الذي أعطاه قادة الدول التي ستبقى في الاتحاد الاوروبي.

وحددت هذه الدول الـ27 ثلاث أولويات مطلقة هي الفاتورة التي يتوجب على المملكة المتحدة دفعها عند مغادرتها الاتحاد ومصير المواطنين الاوروبيين على الارض البريطانية ومستقبل الحدود بين ايرلندا وايرلندا الشمالية.

ويؤكد الاوروبيون انهم لن يقبلوا بمناقشة «العلاقة المستقبلية» مع المملكة المتحدة على الصعيد التجاري في مرحلة ثانية، الا بعد تحقيق «تقدم كاف» في هذه المجالات.

– «هوة كبيرة جدا» –

يبدو ان الوقت يضيق لتنظيم هذا الانفصال غير المسبوق الذي يفترض ان ينجز في آذار/مارس 2019. لكن مسؤولا اوروبيا كبيرا قال الجمعة انه «ليس ضيق الوقت هو ما يمنعنا من التقدم حتى الآن، بل السطحية».

وأضاف «اذا نظرتم الى ما نحن عليه الآن وما كان يجب ان نكون عليه (…) فستجدون هوة كبيرة»، معتبرا ان احتمال ردم هذه الهوة «ضئيل».

ورد مصدر حكومي بريطانيا قائلا انه «على الجانبين التحلي بالمرونة وبإرادة التوصل الى تسويات»، معتبرا ان «على كل من الجانبين عدم المماطلة».

في الواقع، تعتبر لندن انها «بذلت جهودا شاقة»، كما قال ديفيس الاثنين، مذكرا بان حكومته نشرت للتو سلسلة وثائق عن موقفها في مختلف المجالات المرتبطة ببريكست. وأضاف «نحن مستعدون ايضا للعمل من جديد ايضا».

لكن المفوضية الاوروبية ترى ان معظم النصوص التي نشرتها واشنطن تعالج «العلاقة المقبلة» مع الاتحاد الاوروبي، وهذا ما يرفض الاوروبيون بشكل قاطع الخوض فيه قبل تسوية أولوياتهم الثلاثة.

– تبادل –

قال مسؤول اوروبي كبير ان البريطانيين «وعدوا بتقديم عرض شفهي لتحليلهم القانوني» للتسوية المالية لبريكست، وهو ملف شائك دانت فيه المفوضية لندن مرارا بسبب صمتها.

الا ان المفاوضين الاوروبيين قالوا انهم لا يتوقعون «اي اختراق» خلال الجولة التي تهدف الى الاتفاق بسرعة مع لندن على طريقة حساب بدون ذكر ارقام.

وذكرت الصحف البريطانية ان المبلغ الشامل الذي سيكون على المملكة المتحدة دفعه لاحترام تعهداتها المالية في الاتحاد قدر بمئة مليار يورو من قبل الاوروبيين بينما ترفض لندن دفع اكثر من أربعين مليارا.

وحول القضية الايرلندية، أوضح مسؤول اوروبي ان الاتحاد الاوروبي «قلق قليلا» من قيام لندن بالربط «بين مستقبل عملية السلام الايرلندية والعلاقات المستقبلية» مع الدول ال27. واضاف «من المهم جدا الا تصبح عملية السلام عملية تبادل».

وفي ما يتعلق بحقوق المغتربين الاوروبيين بعد بروكسل، ما زال احد اسباب التعطيل الاساسية رفض بريطانيا ان تضمن محكمة العدل الاوروبية بشكل مباشر حقوق هؤلاء الاوروبيين على الارض البريطانية.

لكن في النهاية «ليس من خيار آخر» على ما شدد مسؤول في الاتحاد.

وكان ميشال بارنييه عبر عن أمله في ان يتمكن قادة الدول ال27 من حسم مسألة «التقدم الكافي» خلال قمتهم في نهاية تشرين الاول/اكتوبر. وكان ذلك سيسمح باجراء مفاوضات موازية حول العلاقات التجارية المستقبلية مع لندن.

لكن مصدرا دبلوماسيا قال ان كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي عبر مؤخرا عن شكوك في هذا البرنامج الزمني بسبب التقدم الضئيل الذي تحقق.

وعشية هذه الجولة الثالثة من المفاوضات تبنى حزب العمل البريطاني المعارض موقفا أكثر ميلا إلى اوروبا من موقف رئيسة الحكومة المحافظة تيريزا ماي، داعيا الى البقاء في السوق الاوروبية الموحدة لفترة انتقالية بعد بريكست.