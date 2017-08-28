الفصول الأربعة المعطلة في العراق

فاتح عبد السلام

قال لي ان الصيف ساخن جداً سياسياً في العراق وسيحرق الأعواد والاحراش اليابسة التي احالت أرضنا وحالنا الى يباب. ومرّ الصيف ، وقال ان الخريف هذا الموسم سيشهد تساقط أوراق سياسية ذابلة منذ زمن ولما تزل تشوّه رومانسية الموسم وطيبة نسماته . ثم جاء الشتاء فقال انظر ها هو ذا العراق مقبل على عواصف وزوابع مطرية ورعود ستقتلع رؤوساً وأجنحة وجذوعاً وأكتافاً من جسم المشهد السياسي في البلد . وحين طلّ علينا الربيع بادرته قبل أن ينطق فقلت له :لنقطف بعد حصاد الفصول الثلاثة العجاف خيرات فصل ابتسامة الشمس ودمعة الغيمة وحرير البساتين. قال من دون تريث أو تردد …لا، لن يكون هناك ربيع.

قلت متعجباً ك لماذا؟

قال: أتريد ، بعد كل الذي أحدثته الفصول الثلاثة العنيفة في بلادنا أن يأتيك الربيع مصفّى.

قلت: لكنه الربيع ، ولابد أن يأتي .

قال : أجل ، لكنني أسألك كم ربيعاً مرّ على العراق منذ أن داست السرفات السنابل ، هل شعرت يوماً بطعم الربيع ؟

قلت : لم يشعر أحد بالربيع لأن النفوس اجدبتها الفصول العاتية .قال: النتيجة نفسها …لا ربيع بعد فصول الدمار .

أجبته باصرار:إن للربيع موعداً لن يخلفه ،

مهما ترك اليباس من حرائق أو الزوابع من ندوب .

الرجل لم يكن مراوغاً متهرباً من السؤال الجوهري ، متى يكون للعراق ربيع؟ . لعلي رأيت فيه وصّافاً للحال بطريقة شديدة الواقعية ، أو ربّما كان الكثير من التمني الصعب يذوب في كلامه ، ذلك انه يأمل منتظراً من هذي الفصول أن تقتلع هذا وتسقط ذلك وتغرق هؤلاء . وربما كان لا يريد أن يرى ربيعاً قبل ان تنجز تلك الفصول أدوارها ووظائفها لكي يولد ربيع معافى.

الارض بدأت تضيق ،على سعتها ،على العراقيين الناشدين لهواء السلام والاستقرار والعدالة والكرامة ذلك ان هجمات تضييع الوطن لا تزال أكبر . وان البلد لم يكن كما كان يأمل الناس اجمعين في أيد أمينة ، تترك له حق التنعم بكل الفصول كما تتنعم شعوب الارض ، التي لا ترضى بورقة ذابلة تسد عليهم عين الشمس ولا يقبلون بخُشُب مسندة تصادر كفاءاتهم ، ولا يستسلمون لمن يريد أن يسوقهم كالغنم نحو المذبح .