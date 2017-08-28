السجن 20 عاماً على زعيم روحي اغتصب امرأتين

روهتاك (الهند)-(أ ف ب) – قضت محكمة هندية امس بسجن زعيم روحي هندي مثير للجدل عشرة أعوام لاغتصابه امرأتين من اتباعه، بعد أيام من قيام أنصاره بأعمال شغب أسفرت عن مقتل 38 شخصا.وكان عشرات آلاف من أتباعه قاموا باعمال عنف في عدة مدن بشمال البلاد واضرموا النار بعشرات السيارات بعدما اعلن القضاء ادانته. وأُدين غورميت رام رحيم سينغ (50 عاما) الجمعة باغتصاب الامرأتين في مقر طائفته واسعة الشعبية — «ديرا ساشا سودا» — في ولاية هاريانا الشمالية، في جريمة وقعت منذ أكثر من 15 عاما، ومجموع العقوبة عشرون عاماً.

وقال محامي الدفاع عن الضحايا اوتساف سينغ باينز لوكالة فرانس برس بعد صدور الحكم في محكمة شٌكلت خصيصا للنظر في قضيته في روهتاك بهاريانا، ان «رام رحيم حٌكم عليه بالسجن عشر سنوات».

وأشار المحامي إلى أنه سيسعى إلى الحصول على مدة سجن أطول بحق زعيم الطائفة وطلب من مكتب التحقيقات الفدرالي الهندي التحقيق في عشرات القضايا الأخرى المرتبطة بانتهاكات ارتكبها سينغ.

وقال باينز لفرانس برس عبر الهاتف «سنقدم طعنين في وقت قريب، أحدهم لطلب تشديد العقوبة والثاني لاجراء تحقيقات إضافية في القضية».

وأضاف «نعتقد أن هناك 48 ضحية أخرى تعرضن إلى الاعتداء الجنسي واللواتي لربما قتلن أو أنهن خائفات من الإدلاء بشهاداتهن ضد رام رحيم».

وشددت السلطات الاجراءات الأمنية في مدينة روهتاك حيث تم توقيف سينغ على خلفية مخاوف من تكرار أعمال العنف التي وقعت يوم الجمعة، حين أضرم عشرات الآلاف من أنصاره النيران في السيارات واشتبكوا مع عناصر الأمن.