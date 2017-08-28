اكتشاف مجمع تجاري من طابقين عمره ألفا عام 

اسطنبول -الاناضول : أعلن علماء آثار في منطقة «أسبندوس» بولاية أنطاليا جنوبي تركيا، الأحد، اكتشافهم مجمع تجاري ومستودعات يبلغ عمرها ألفي عام.

وتحتضن منطقة «أسبندوس» الكثير من المعالم الأثرية التاريخية، بينها مسرح أسبندوس الأثري، وهي تشهد منذ العام 2008، عمليات حفر وبحث وتنقيب عن الآثار. الى ذلك ، أعلنت بلدية قضاء «أوزون كوبرو» في ولاية أدرنه شمال غربي تركيا، اليوم الجمعة، أنها تقدمت بطلب رسمي إلى موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، لإدراج جسر «أوزون كوبرو» التاريخي كأطول جسر حجري في العالم.

وأضافت البلدية، في بيان، أنها قدمت الطلب إلى ممثلية موسوعة «غينيس» في تركيا.

وأوضحت أن أعمال قياس الجسر، من قبل المختصين في الموسوعة، ستجري في سبتمبر/ أيلول المقبل.

ويبلغ طول جسر «أوزون كوبرو» (الجسر الطويل، باللغة العربية) ألف و392 مترا، وعرض 6 أمتار و80 سنتيمترا.

وبني هذا الجسر بين عامي 1426و1443م، فوق نهر «أرغنه»، من قبل معماري يدعى «مصلح الدين»، خلال فترة حكم السلطان العثماني مراد الثاني (1404-1451).

ولفتت البلدية إلى أن «أوزون كوبرو»، مدرج على لائحة التراث العالمي المؤقتة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).