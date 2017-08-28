الإعصار هارفي يفتك في الجنوب الامريكي

إقفال مطارات كبرى وطرق سريعة والعواصف أكبر من امكانات الانقاذ

هيوستن — واشنطن -الزمان -(أ ف ب)

أعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين حالة الطوارىء في لويزيانا في اجراء يتيح تأمين مساعدات فدرالية تحسبا لوصول الاعصار هارفي الى هذه الولاية الواقعة في الجنوب الاميركي قرب تكساس.

وهذا الاعلان يتيح للحكومة الفدرالية وخصوصا وكالة ادارة الاحوال الطارئة الفدرالية تنسيق جهود الاغاثة وكذلك توفير تمويل فدرالي لاعمال الانقاذ. واعلن البيت الابيض في بيان ان هذا الاجراء سيتيح للوكالة ان تجهز المعدات والامكانات اللازمة وفقا لما تراهملائما».

وأدى الاعصار هارفي الى هطول امطار غزيرة أحدثت فيضانات في هيوستن رابع أكبر المدن الاميركية حيث باتت معزولة بعد اغلاق مطاراتها وطرقها السريعة، بينما توقعت الهيئة الوطنية للاحوال الجوية هطول المزيد من الامطار الغزيرة. وعلق المطاران الرئيسيان في المدينة رحلاتهما واضطر مستشفيان لاخراج المرضى. وتوقفت محطة تلفزيونية عن البث بسبب الاحوال الجوية السيئة.

ووصف المركز الوطني للاعاصير الفيضانات ب»غير المسبوقة» وقال ان العاصفة التي ضربت اليابسة الجمعة كاعصار من الدرجة الرابعة، ستتحرك باتجاه الخليج محملة بامطار اضافية.

وغمرت المياه التي نجمت عن هارفي الطرق في جميع انحاء هيوستن مما أثر على حركة السير على الطرق وكذلك على الجهود لضمان سلامة السكان. ويعمل آلاف من المنقذين ورجال الاطفاء وخفر السواحل وكذلك ثلاثة آلاف من عناصر الحرس الوطني ومتطوعون تساندهم جميعا مروحيات لانقاذ الناس من ارتفاع مستوى المياه الذي يبدو في بعض الاحيان كبيرا جدا.

وفي الشوارع التي تحولت الى قنوات حقيقية، يمكن لعدد قليل من السيارات المرور بينها شاحنات عملاقة لنقل الاشخاص الذين يتم اجلاؤهم. وجرت أكثر من ألفي عملية انقاذ حتى الآن. ودعت فرق الانقاذ الذي بات الوضع يفوق طاقتها، السكان الى الصعود على اسطح منازلهم لتتكمن مروحيات الاغاثة من رصدهم. وحالف الحظ جيريميا وابنه البالغ من العمر ست سنوات. وقد تمكنا من الصعود الى الطابق الاول في هيوستن ثم الخروج الى السطح من النافذة قبل ان تقوم مروحية بانتشالهما. وقال الاب لقناة «ايه بي سي» المحلية «نحمد الله». ولا يملك الرجل وابنه سوى القميص والبنطال القصير الذي يرتديه كل منهما للوقاية من الامطار التي ما زالت تهطل بغزارة. وفي بعض الاحيان تبدو وسائل الانقاذ بدائية جدا. وشكل شرطيون في حي ساوث سنترال سلسلة بشرية لانتشال رجل عالق على شجرة. وحرصت شرطة هيوستن على تخليد هذه اللحظة.

ويحاول جيش من المتطوعين انقاذ سكان تحاصرهم المياه بزوارق مطاطية وغيرها.

دمار كامل

وهذا الاعصار هو الاسوأ الذي يضرب الولايات المتحدة منذ الاعصار كاترينا الذي أدى الى كارثة بشرية تمثلت بسقوط اكثر من 1800 قتيل في 2005.

وأعلن البيت الابيض الاحد ان الرئيس دونالد ترامب الذي قال انه لا يريد عرقلة الجهود الجارية ينوي التوجه الثلاثاء الى تكساس التي اجتاحها الاعصار.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الاميركية سارة ساندرز ان «الرئيس سيتوجه الى تكساس الثلاثاء». واضافت «نقوم بتنسيق الامور اللوجستية مع الولاية والمسؤولين المحليين».