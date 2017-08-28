 زفاف عروسين في موكب دراجات هوائية

قرقلار إيلي- الأناضول: عوضًا عن السيارات الفارهة.. توجه التركي سركان أولماز، بموكب من الدراجات الهوائية، لأخذ عروسته ديلك أوزكان، من منزل أسرتها، في يوم فرحهما.

ولفت الموكب الذي تقدمه دراجة العريس والعروس ذات الثلاث عجلات، أنظار أهالي بلدة لولا بورغاز في ولاية «قرقرلار إيلي» شمال غربي تركيا.

وكما جرت العادة، قدم العروسان ظروفًا بها نقود للأطفال الذين اعترضوا طريق الموكب.

وعقب جولة في البلدة، وصل موكب الدراجات الهوائية، صالة الزفاف، حيث نزل العروسان من دراجتهما التي تولت البلدية تزيينها.

وقال أولماز، للأناضول، إنه وشريكة حياته «يعشقان ركوب الدراجات الهوائية، لذا قررا القيام بمثل هذه الخطوة يوم زفافهما، ولقيا دعمًا من أصدقائهما».

ولفت إلى أنهم استخدموا دراجة ذات 3 عجلات بمثابة سيارة العرس أعدتها البلدية، بمناسبة إعلان 2017 عامًا للدراجات الهوائية في البلدة.