كندريك لامار يحصد ست جوائز في حفل الفيديو كليب 

لوس انجليس-(أ ف ب) – هيمنت السياسة الاحد على حفل توزيع جوائز الفيديو كليب الاميركية «فيديو ميوزيك اوارداز» التي حصد مغني الراب كندريك لامار ستا منها.

وحصل المغني المتحدر من كومبتن بجنوب لوس انجليس وكان مرشحا لثماني جوائز، ستا منها بينها جائزة افضل فيديو للعام وافضل موسيقى للهيب هوب وافضل اخراج لاغنية «هامبل» حيث يظهر بشكل يسوع المسيح والبابا. وقالت النجمة كيتي بيري خلال الحفل ان «العالم يحترق». واضافت المغنية الكاليفورنية ساخرة ان جوائز الفيديو كليب تمنح بناء على تصويت الجمهور في «واحدة من الانتخابات الشعبية التي ما زال التصويت الشعبي يؤخذ في الاعتبار فيها».

وهي تلمح بذلك الى الاقتراع الرئاسي الذي فاز فيه الجمهوري دونالد ترامب على الرغم من حصول منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون على عدد اكبر من الاصوات.

وتحدثت في الحفل سوزان برو والدة هيذر هاير الشابة التي قتلها احد مؤيدي النازية في شارلوتسفيل بينما كانت تتظاهر ضد الفاشية.

وقالت «قبل 15 يوما قتلت ابنتي بينما كانت تتظاهر ضد العنصرية. انني افتقدها. تأثرت كثيرا عندما رأيت العالم يستوحي من شجاعتها».

وكان الرئيس دونالد ترامب واجه انتقادات حادة بعدما تحدث عن وجود «اشخاص جيدين جدا» بين النازيين الجدد وبين المتظاهرين ضد العنصرية في شارلوتسفيل على حد سواء، قبل ان يقول ان العنف حدث «من قبل الطرفين».

واعلنت سوزان برو عن منح ستة مرشحين جائزة جديدة تكرم الذين يخوضون «افضل معركة ضد النظام»، اعلنت سوزان برو اطلاق مؤسسة باسم ابنتها «لمكافحة العنصرية».

وسلمت باريس جاكسون ابنة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون الجائزة الاولى في الحفل لافضل فيديو بوب خلال العام الى الفرقة النسائية «فيفث هارموني»، داعية الى «مقاومة هؤلاء النازيين وهؤلاء المؤمنين بتفوق العرق الابيض الفاسدين الذين لا يمكنناالتسامح مع كراهيتهم وتمييزهم».