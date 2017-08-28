تفاوت بشأن حصيلة ضحايا إعتداء جميلة

إعتقال قيادي في داعش وإستشهاد مدنيين بتفجيرات

بغداد – محمد الصالحي

تضاربت الانباء بشأن الحصيلة النهائية لعدد شهداء الاعتداء الارهابي في علوة جميلة حيث اعلنت وزارة الداخلية عن استشهاد اربعة اشخاص وإصابة ثمانية آخرين ، فيما اكدت مصادر استشهاد ثمانية اشخاص واصابة 15 آخرين. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في بيان تلقته ( الزمان) امس ان (الاعتداء الارهابي في علوة جميلة الذي كان بواسطة عجلة مفخخة اسفر عن استشهاد أربعة اشخاص وإصابة 8 اخرين بينهم عنصران من القوات الامنية).وكان مصدر أمني أفاد في وقت سابق بأن ثمانية اشخاص استشهدوا، فيما أصيب 15 آخرين بانفجار سيارة مفخخة في علوة جميلة بمدينة الصدر شرقي بغداد. وأضاف المصدر، أن (سيارات الاسعاف هرعت إلى مكان الحادث لنقل المصابين الى المستشفى، وجثث الشهداء إلى الطب العدلي). الى ذلك قال مصدر امس ان (عبوة ناسفة انفجرت في ناحية اليوسفية ما ادى الى استشهاد شخص واصابة خمسة اخرين بجروح متفاوتة). واضاف ان (مسلحين مجهولين هاجموا موظفا في وزارة العدل لدى مروره بسيارة على الطريق السريع قرب منطقة الغزالية ما اسفر عن استشهاده في الحال). وقال مصدر في ديالى ان (عبوة ناسفة موضوعة على طريق قرب بساتين زراعية في اطراف ناحية ابي صيدا انفجرت ما اسفر عن استشهاد مدني يعمل مدرساً).وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان تلقته ( الزمان) انها (تمكنت وبناء على معلومات استخبارية من إلقاء القبض على ارهابي في قضاء الطارمية ). واضاف ان (الارهابي يشغل منصب ما يسمى معاون آمر مفرزة الاغتيالات في داعش). ودان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم تفجيرات بغداد، فيما أكد أنها لن تمر من دون قصاص عادل. وقال معصوم في بيان تلقته (الزمان) امس (ندين التفجيرات الإرهابية التي استهدفت بعجلات ملغومة علوة جميلة ومنطقتي الشرطة الرابعة وأبو دشير في بغداد التي أسفرت عن استشهاد وجرح مدنيين عزل من المارة والمتبضعين وأصحاب المتاجر). مؤكدا أن (تلك الاعتداءات الإرهابية النكراء تزيد شعبنا عزما على تكثيف الجهود للقضاء التام على شراذم الإرهابيين في كل مكان فضلا عن إنها لن تمر بلا قصاص عادل وسريع). داعيا الاجهزة الأمنية إلى (إجراءات عاجلة وحازمة لمنع وقوع مثل هذه الهجمات الإجرامية مجددا والإسراع بنجدة ومعالجة الجرحى).