وفد صدري يزور الموصل ويطّلع على أحوال الأهالي

زعيم التيار يوجه بالتحقيق مع سبعة في إتحاد عمال البصرة

بغداد – الزمان

وجه رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر لجنة مكافحة الفساد في التيار بالتحقيق مع سبعة من اعضاء اتحاد نقابات العمال بالبصرة.

وقال الصدر رداً على مناشدة وجهها له رئيس اتحادات نقابات العمال بالعراق ستار دنبوس لاتخاذ ما يراه مناسبا ضد الاشخاص المشتكى منهم ان على هؤلاء المثول فوراً امام امام لجنة مكافحة الفساد. وجاء في المناشدة التي اورده بيان للمكتب الخاص للصدر انه (بناء على ما تناقلته وسائل الاعلام يوم 22 اب الجاري، بقيام مجموعة من السراق بعقد مؤتمر صحفي تضمن تشويهاً متعمداً لحقائق الامور التي تجري في اتحاد نقابات العمال بالبصرة الهدف منه استمرارهم بنهب وسرقة المال العام، نناشدكم باتخاذ ما ترونه مناسبا ضد الاسماء المذكورة). وعلّق الصدر على اصل المناشدة ان (على الاسماء المذكورة المثول امام لجنة مكافحة الفساد فورا)، مضيفاً ان (على لجنة مكافحة الفساد في حال ثبوت جرمهم تسليمهم للجهات المختصة). وتابع (لا يحق لأي احد ان يدعي الانتماء لنا في اي نقابة او اتحاد او غيره، مالم يكن بتخويل من الهيئة السياسية حصرا، والا فهو كاذب)، داعياً (جميع المنتمين لمثل هذه المؤسسات الى المثول امام لجنة المكافحة لجلب المعلومات التفصيلية مع جرودات وتفعيل :من اين لك هذا).

واشار الصدر الى ان (رائحة الفساد كثرت فلا بد من وقفة جادة من الحكومة والا آل الامر الى ما لا يحمد عقباه)، مشدداً على القول (من الان فصاعدا هؤلاء لا ينتمون للتيار الى حين ثبوت براءتهم). من جهة اخرى ، ارسل الصدر وفدا الى الموصل المحررة للاطلاع على أحوال أهلها بعد عودتهم اليها. واوضح بيان للمكتب الخاص للصدر ان الوفد تنقل في المدينة المحررة بجانبيها الايمن و الايسر حاملاً تحيات الصدر الى اهلها الكرام ودعائه ان يحفظهم الله جل وعلا من كل سوء وان يبدأوا حياة جديدة بعيدة عن الارهاب والخوف ويمن عليهم بالأمن والطمأنينة وان لا يسمحوا بوجود اي ثغرة يمكن ان يتسلل من خلالها المفسدون والفكر الظلامي والتشدد مرة اخرى ليعيث الفساد والقتل والدمار في المدينة.وهنأ الوفد أهالى المدينة على عودتهم اليها بعد تحريرها على يد ابطال القوات الامنية البطلة مستمعا الى احتياجات ومتطلبات المواطنين الكرام عن قرب من خلال الجولات التي شملت العديد من المناطق والاسواق والتجمعات الشعبية في المدينة والاطلاع على معاناتهم ليتسنى ايصالها الى الجهات المسؤولة وبذل كل ما في الوسع لتقديم ما يمكن من مساعدة.والتقى الوفد بمحافظ نينوى وقائد العمليات وقائد شرطة المحافظة وعدد من المسؤولين في المحافظة الذين بدورهم ابدوا ترحيبهم بالزيارة والالتفاتة الوطنية للصدر.