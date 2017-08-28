النقل يفتتح المرحلة الأولى من عطاءات ميناء الفاو

بغداد – شيماء عادل

افتتحت وزارة النقل المرحلة الاولى من العطاءات لبناء ميناء الفاو في محافظة البصرة بحضور ثلاث شركات عالمية مختصة في مجال المشاريع.وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس إن (الشركة العامة للموانئ العراقية افتتحت عطاءات المرحلة الأولى لبناء ميناء الفاو الكبير بحضور الوزير كاظم فنجان الحمامي ومدير عام الشركة رياض سوادي شمخي بالاضافة الى شركات دايوو وائتلاف شركات الحفر الدولية و كاسيس). ودعا فنجان خلال الافتتاح الى (ضرورة اعتماد الشفافية والنزاهة في النظر بالعروض المتقدمة من جلب الشركات العالمية التي تود العمل بالميناء)، مبينا ان (الشركات التي حضرت العطاءات ذات رصانة عالية وكفاءة كبيرة بمجال المشاريع الستراتيجية العملاقة ولها خبرة واسعة عالميا)، مشيرا الى ان (العمل مستمر لإنجاز المراحل الاساسية للميناء)، واكد الحمامي ان (هذا المشروع يعد نقلة كبيرة للإقتصاد المحلي كما ويسهم برفع الإمكانيات المالية للدولة ويستقطب الشركات العالمية لنقل بضائعها وسلعها عبر الميناء). وكانت الوزارة قد قررت طرح مشروع الميناء كفرصة استثمارية امام الراغبين المؤهلين بالاستثمار بموجب القانون رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الملحقة. يذكر أن الوزارة وضعت حجر الأساس لمشروع الميناء الذي يحتوي وفقاً لتصاميمه الأساسية التي وضعتها شركة استشارية إيطالية على رصيف للحاويات بطول 3 الاف و 500 متر بالاضافة الى رصيف آخر بطول الفي متر فضلاً عن ساحة لخزن الحاويات تبلغ مساحتها نحو مليون متر مربع وأخرى متعددة الأغراض بمساحة 600 ألف متر مربع كما تبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى للميناء 99 مليون طن سنوياً وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع بأربعة مليارات و 400 مليون يورو كونه اكبر مشروع استثماري في العراق لما له من أهمية اقتصادية كبيرة حيث تعاقدت الوزارة في عام 2013 مع شركة اركوليدون اليونانية لإنشاء كاسر حاجز أمواج شرقي في موقع الميناء يمتد بطول 8 كيلو متر وبلغت نسبة انجاز المشروع أكثر من 90 بالمئة ثم تعاقدت مع شركة دايو الكورية الجنوبية لتشييد حاجز أمواج آخر بكلفة 511 مليون دولار ليمتد الحاجز بطول 16 كيلو مترا الذي وصلت نسبة الانجاز فيه 10 بالمئة .