الإسلامية الكردستانية تدعو إلى إجراءات ضد معارضين إيرانيين قتلوا شخصين

بغداد – تمارا عبد الرزاق

حمّل عضو الجماعة الاسلامية الكردستانية زانا سعيد احد الاحزاب الكردية الايرانية المعارضة مسؤولية الاشتباكات التي شهدتها مؤخراً قرية حدودية في اربيل جراء تجاوز عناصر من الحزب على البساتين وقطع طرق المنطقة. وقال سعيد لـ(الزمان) امس ان (الاشتباكات التي اندلعت قبل ثلاثة ايام بين اهالي قرية حدودية قريبة من منطقة حاج عمران وعناصر احد الاحزاب الكردية الايرانية المعارضة جاءت بعد ان اعتدى عناصر الحزب على بساتين القرية وقطعوا الشارع وعندما اعترض شابان على هذا التصرف، قام عناصر الحزب باطلاق النار عليهما وقتلهما كما جرح اخرون )، موضحاً ان (الاعتداء ادى الى انتفاض السكان الذين احرقوا مقرات الاحزاب الكردية الايرانية المعارضة). واضاف ان (سكان القرية طالبوا بتسليم الجناة الى السلطات الامنية وقد تم هذا الامر بعد مفاوضات وبعدها توقفت الاشتباكات)، مشيراً الى (صدور امر بمغادرة عناصر الحزب المذكور المنطقة وعدم تأسيس مقار فيها). ودعا سعيد حكومة الاقليم الى (اتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة بشأن الجناة ومنع تلك الاحزاب من اقامة مقار حزبية في حدود القرى لانها دائما ما تتسبب بمشاكل)، لافتاً الى (قيام القوات الايرانية بقصف تلك القرى في اطار ملاحقتها عناصر الاحزاب المذكور ما يلحق الضرر بالاهالي، الامر الذي يستدعي تهيئة مخيمات مدنية لعناصر الاحزاب وعدم ممارستهم اي نشاط مسلح). وكانت مصادر قد كشفت وقوع اشتباكات عنيفة في قرية كوندة التابعة لمنطقة بالكايتي في قضاء جومان بين الاهالي وعناصر من جمعية الثوار الكادحين الكردستانية الإيرانية أسفرت عن إحراق مقار أحزاب كردية إيرانية بعد مقتل الشخصين حيث انفجر غضب سكان المنطقة وقاموا بمهاجمة مقار جمعية الثوار الكادحين وأحرقوا العجلات الموجودة فيها بعد انسحاب عناصر الحراسة ولم تتوقف الاشتباكات وأعمال العنف الا بعد تدخل قيادات عسكرية في البيشمركه الكردية، وقيادات سياسية في أربيل، من أجل التهدئة. وقد أصدرت جمعية الثوار الكادحين بياناً عبرت فيه عن أسفها لوقوع هذه الاشتباكات وقدمت تعازيها لذوي الضحيتين. من جهة اخرى، أدلى مساعد رئيس الجمهورية لشؤون الأكراد لطيف رشيد بتصريحات صادمة عن قرار الاقليم بإجراء استفتاء الاستقلال. وقال في تصريح امس ان (الوفد السياسي الكردي بحث المشاكل الفعلية مع الحكومة المركزية في بغداد ولم يتم التطرق كثيرا لموضوع الاستفتاء أو موعد إجرائه)، مضيفا ان(هذه المباحثات خلصت إلى نقاط إيجابية عدة بينها إعلان استعداد رئيس الوزراء حيدر العبادي والمسؤولين العراقيين لحل المشاكل مع إقليم كردستان). وأضاف (لا أعتقد أن الأرضية متوفرة حتى الآن من أجل إجراء هذا الاستفتاء الّذي يجب أن يمر عبر نواب الشعب ويجب على البرلمان أن يخصص الوقت الكافي لبحث وتحليل أبعاد هذه الموضوع )، لافتًا الى انه (ليس أرضية الاستفتاء لم تتوفر حتى الآن فحسب بل حتى الهدف من إجرائه ليس واضحاً). وبشأن دعم إسرائيل لاجراء الاستفتاء وإنشاء دولة كردية قال رشيد (لا نستطيع أن نطلب من مسؤول إسرائيلي أو أي دولة في المنطقة أن لا تبدي وجهة نظرها لكن ما أستطيع أن أؤكده هو وجوب أن يحظى الإقليم بعلاقات أفضل مع الحكومة المركزية في بغداد والدول المجاورة). وفي اطار منفصل، قررت كل من جمهورية أوكرانيا وجمهورية سريلانكا فتح ممثلية لها في إلاقليم لتصل عدد بعثات الدول الأجنبية في الإقليم الى 38 ممثلية. وقالت العلاقات الخارجية بالاقليم في بيان امس انه (في اطار السياسة التي تتبعها حكومة إلاقليم بتوطيد العلاقات الخارجية وفتح الأبواب مع المجتمع الدولي وبعد موافقة الحكومة الإتحادية والاقليم تقرر افتتاح قنصلية فخرية لكل من جمهورية أوكرانيا وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية في إلاقليم)، واضاف ان (دائرة العلاقات الخارجية في إلاقليم ترحب بقرار جمهوريتي أوكرانيا وسريلانكا إفتتاح قنصليات فخرية) عادًا اياها (خطوة أخرى لمد جسور العلاقات مع البلدين في المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية). واشار البيان الى ان (افتتاح ممثليات الدول في إلاقليم يعود لمكانة الإقليم الحالية والمستقبلية)، موضحًا أن (عدد بعثات الدول الأجنبية في الإقليم قد وصل الى 38 ممثلية).