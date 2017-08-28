الحديثي ينفي تحديد مدة العطلة

الأمانة لـ (الزمان): خطة بالتنسيق معالجهات المعنية لإستقبال العيد

بغداد – قصي منذر

نفى مجلس الوزراء تقارير تحدثت عن تحديد موعد لتعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة بمناسبة حلول عيد الاضحى ، فيما اعلنت امانة بغداد عن وضع خطة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتهيئة المتنزهات وتنظيف الشوارع القريبة من دور العبادة. وقال المتحدث بأسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي لـ (الزمان) امس ان (مجلس الوزراء لم يحدد موعدا لبدء عطلة العيد)، مبينا ان (تعطيل الدوام الرسمي في البلاد سيحدد من قبل الامانة العامة للمجلس واغلب الاحيان يعلن عن العطلة قبل يوم او يومين)، نافيا (الانباء التي تناقلت تحديد موعد لبدء العطلة). وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت خبر مفاده تحديد مجلس الوزراء عطلة العيد بدءا من بعد غد الخميس ولغاية الثلاثاء المصادف الرابع من ايلول المقبل . من جانبه قال المتحدث بأسم الامانة حكيم عبد الزهرة لـ (الزمان) امس ان (الامانة وضعت خطة متكاملة لتنظيف شوارع بغداد والمناطق القريبة من دور العبادة بالاضافة الى الاماكن الترفيهية)، مشيرا الى (اصدار توجيه الى الدوائر التابعة للامانة لتهيئة المتنزهات وما تحتاجه من زينة ونباتات وانارة بالاضافة الى اصلاح الاسيجة وغيرها من الامور الاخرى)، مبينا ان (الشركة المستثمرة لإلعاب منتزه الزوراء اعلنت عن تنفيذ برامج وفعاليات خلال عطلة العيد)، وتابع عبد الزهرة ان (هناك تنسيق مع الجهات المعنية الاخرى لتأمين المتنزهات وكذلك مراقبة الاطعمة للحفاظ على امن المواطن وصحته).

واعلنت حكومة إلاقليم عن تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية لمدة ستة أيام بمناسبة حلول العيد. وقال المتحدث باسم الحكومة سفين دزيي في بيان امس ان (عطلة العيد تبدأ من يوم الخميس وتستمر لغاية الثلاثاء المقبلين)، مؤكدا ان (يوم 6 من الشهر المقبل سيكون اول ايام الدوام في الدوائر والمؤسسات في الاقليم)، واضاف أن (الحكومة تهنئ اسر الشهداء وقوات البيشمركة و المسلمين في العراق والعالم بمناسبة حلول العيد املا بان يكون مبعثا للسلام والاستقرار في المنطقة).

وتستعد محافظة السليمانية لاستقبال السائحين خلال ايام العيد. وقال قائممقام السلمانية آوات محمد في بيان امس ان (اجتماعا تحضيريا عقد في ديوان القائممقامية ضم المدير العام لدائرة الكهرباء في المحافظة سالار حسام الدين والجهات ذات العلاقة من اجل مناقشة الاستعدادات لاستقبال ايام العيد ووضع البرامج والاجراءات اللازمة لحفظ الامن والاستقرار في المدينة من خلال فتح المطاعم والمولات والاماكن العامة امام السائحين)، واوضح محمد انه (تم الاتفاق ايضا على تهيئة فرق جوالة من الصحة والدفاع المدني و المرور في عدد من الشوارع العامة في مختلف المناطق)، مبينا ان (دائرة السياحة تعمل على وضع نقاط تفتيش لاستقبال السائحين)، واضاف محمد ان (وتيرة الزيارات التي تقوم بها اللجان المشتركة الى الاسواق والاماكن العامة ستتصاعد خلال الايام التي تسبق العيد والايام التي بعده من اجل تطبيق الشروط الصحية والمواصفات والاسعار حماية للمواطنين) ، متوقعا (وصول اعداد كبيرة من السائحين خلال العيد وارتيادهم للمطاعم والمولات والاماكن العامة التي ستكون مفتوحة على مدار الساعة اضافة الى ان ادارته خصصت اماكن لجزر الحيوانات لان جزرها ساحات بيع المواشي ممنوع). وكان ديوان الوقف السني قد اعلن ان الوقوف على عرفة سيكون الخميس والجمعة اول ايام العيد. وقال مصدر في تصريح ان (الخميس المقبل سيكون وقفة عرفة لتكون الجمعة الاول من ايلول اول ايام العيد).

وحدد مكتب المرجع الديني علي السستاني اول يوم عرفة الجمعة ليكون اول ايام العيد السبت المقبل).