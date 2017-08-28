حديث ألمجتمع الكروي

المنتخب الوطني وتحدّيات إستعادة بريقه وموعد إنطلاق الموسم الجديد

الناصرية – باسم الركابي

وصل منتخبنا الوطني بكرة القدم اول امس الى تايلاند لمواجهة منتخبها ضمن تصفيات كاس العالم 2018 المؤهلة لروسيا ويقع المنتخب التايلاندي في المركز الاخير في ترتيب فرق المجموعة الاسيوية الثانية، وسيصل بقية اللاعبين المحترفين تباعا الى مكان المباراة لتي سيخوضها منتخبنا في الساعة الثالثة من بعد ظهر بعد غد الخميس، ويأمل منتخبنا الاستفادة من فرصة المباراة مع انها لاتبدو سهلة كون سبق وواجه المنتخب في تصفيات المجموعات وعاد بتعادل حققه في الثوان الاخيرة من وقت المباراة التي بقي فيها الفريق التايلندي متقدما بهدفين لواحد.

وبعد خروج كلا ن الفريقين من التصفيات لكنهما سيلعبان برغبة الفوز والخروج بنتيجة الدعم المعنوي لا اكثر خصوصا لمنتخبنا الذي عليه ان يجدد فوزه الاول في المرحلة الاولى، ويامل ان تكتمل صفوف المنتخب بعد التحاق اللاعبين المحترفين لخوض المواجهة المذكورة بأريحية وبعدها ينتقل الى الاردن لخوض اخر مبارياته في التصفيات مع المنتخب الاماراتي الشقيق.

مباراة الخميس

وكان منتخبنا قد استعد لمباراة الخميس المقبل في معسكر قصير في ماليزيا وخاض مباراة تجريبية مع المنتخب السوري انتهت بهدف لمثله ونتيجة التعادل التي خرج بها منتخبنا الوطني مع المنتخب السوري تضاف الى النتائج المقبولة التي يجري تحقيقها منذ تسلم المهمة من قبل المدرب باسم قاسم الذي يقود الفريق في الاتجاه المطلوب مع ان التطلعات مع المنتخب لاتخرج من استعادة توازنه وتجاوز نكسة المباريات في التصفيات بعد الخروج المذل من المجموعة الثانية من التصفيات الاسيوية بعد سلسلة نتائج مخيبة تلاش فيها حام الوصول واللعب في تصفيات كاس العالم المقبلة في روسيا.

اللاعبون الشباب.

والامر الاهم هنا مع النتيجة هو زج عدد من اللاعبين الشباب واخذ دورهم في تمثيل المنتخب استعدادا للمشاركات الرسمية المقبلة كما مهم جدا ان يتفرغ المدرب المجتهد باسم قاسم لمهمة المنتخب وفي ترتيب الاوضاع الفنية من خلال الاعتماد على الوجوه الواعدة التي بدا يعمل معها المدرب مهم ان يحقق المدرب النجاحات الاخيرة واهمهما التعادل مع اليابان ما يزيد من فرصة استعادة بناء المنتخب بعد التقهقر الذي مر به وبعد الخرود المؤلم من التصفيات بالطريقة التي اثارت شعور الرفض بين العراقيين

ولاتظهر المهمة سهلة امام ترقب الشارع الكروي في تغير الامور وفي اخذ المنتخب بالاتجاه الصحيح بعد الذي جرى وعلى امل تجاوز مرارة الامور التي تثير الغصة في النفوس بعد الخروج من تصفيات كاس العلم الحلم الذي تعمل كل دول العلم من اجل تحقيقه.

وبعد لايمكن التقليل من شان النتيجة امام المنتخب السوري الذي لازالت اماله قائمة في التأهل في الموقع الرابع بتسع نقاط وله مباراتين الاولى سيلعبها امام قطر الخميس المقبل والاخرى في الخامس من الشهر القادم مع ايران والامور تتوقف على جهود اللاعبين الذين للان يقدمون الاداء العالي والمستوى المطلوب رغم ظروف البلد المعروفة للجميع لكنه استمر يسير في الاتجاه المطلوب كما يامل الاشقاء في ان تأتي بقية نتائج الفرق في اخر الجولتين لمصلحة الفريق السوري وتحقيق حلم التأهل الاول لكاس العالم.

ويضم منتخبنا الوطني 23 لاعبا وهم محمد كاصد وعلي ياسين وفهد طالب واحمد براهيم وسعد ناطق واربين سولاقا وعلي عدنان وعلي بهجت ووليد سلم وعلاء مهاوي واحمد عبد الرضا وامجد عطوان وسعدعبدلامير واحمد ياسين وبروا نوري ومهدي كامل ومازن فياض وحسين علي واحمد جلال وعلاء عبد الزهرة ومهند عبد الرحيم وجستن ميرام وبشا رسن.

ويحتل منتحبنا الموقع الرابع بخمس نقاط من فوز وتعادلين وخمس خسارات في الوقت الذي يقف المنتخب التايلاندي في الموقع الاخير بنقطتين في وقت يتصدر المجموعة منتخب اليابان ب17 نقطة ثم المنتخب السعودي 16 والاسترالي 16 والامارات 10 ويتوقع ان يترشح المنتخب الاول من المجموعة الى روسيا حيث الفريق الياباني الذي سيستقبل استراليا والفوز سيمهد الدرب الى روسيا مباشرة

وفي المجموعة الاول فقد ترشح منتخب ايران 20 نقطة فيما تقف كوريا ثانيا 13نقطة وازبسكتان وسوريا 9وقطر 7 نقاط ثم الصين 6 نقاط.

مهمة المدرب

ويقول الزميل الدكتور حامد الشطري ان مهمة اعادة ناهيل المنتخب الوطني لايمكن ان يتحملها المدرب لوحده وان لاتمر الامور على هذه الشاكله بعد نكسة الفريق في التصفيات الاخيرة التي لم تنهي بعد لكنها كانت خانقة لتطلعات الشارع الرياضي الذي كان ينتظر ان يتأهل لبطولة كاس العلم قبل ان يخفق كثيرا كما شاهدناه وهو ينزف النقاط ويفرط بالمباريات وسمعة المنتخب الذي انهار بشكل غير متوقع ونال من سمعة الكرة العراقية في الكثير من التفاصيل استمر يسير خلافا لرغبة الشعب الذي ندب حظه العاثر امام النتائج المخيبة التي توالت على المنتخب الذي يضيع فرصة اخرى امام حلم التأهل.

تغير المدرب

الامر لايمكن ان يمر من خلال تغير المدرب باخر وهو المدرب السادس اذي يمر عللا ى المنتخب في مختلف فترات اللعب والاعداد، الامر يتعلق بتحديات كبيرة منها الاهتمام بالدوري احد اهم ركائز تطوير الكرة المحلية ومهم ان يقام بالطريقة التي تلبي طموحات اللعبة وما جرى في الموسم الحالي لايحتاج الى تعليق.

مهمة المنتخب مهمة وطنية ولأيمكن ان تمر بهذه الشاكلة عبر تغير وجوه المدربين وكذلك عدد من اللاعبين بل المهمة اكبر من ذلك والاهم ان يعود الاتحاد لمراجعة الامور برمتها من خلال الاستعانة بالاكاديميين واللاعبين القدامى والزملاء في الاعلام واصحاب الشأن وان لاتبقى هذه المهمة بيد اعضاء الاتحاد الذي يدير الامور شكل تقليدي في كل تفاصيل العمل الذي يجب ان يأخذ الامور بجدية اكبر.

التصدي للمهمة

ويقول مدرب نادي الناصرية السابق صاحب محمد لابد من التصدي لمهمة استعادة توازن المنتخب من خلال الاعتماد على اعمال وافكار عملية وليس كما جرى بعد خروج المنتخب من التصفيات عندما اقيمت التظاهرات قبل ان تختفي امام ابعاد مهمة لخروج المنتخب لانها قضية شعب اختزل الرياضة بكرة القدم والمنتخب اعلى درجاتها قبل ان ينتكس والسير عكس رغبة الشارع الرياضي الذي بات لليوم يعيش حسرة لخروج بعدما خرج المنتخب بالشكل الذي خرج به الذي اثار الام الناس وعلينا ان نستفيد من تجربة المنتخب بعد نكسته الاخيرة التي يعيشها الشارع الرياضي ولابد ان يمارس الكل دورهم في وضع الاصبع على مواقع الخلل وانتاج طريقة عمل متقدمة عبر برنامج عمل وان اخذ الامور بجدية وان لانبقى نحمل المدربين وحدهم المسؤولية واكثر ما يجري تغيرهم بعد كل نكسة ويبقى الراس المطلوب دوما.

الخروج المذل من تصفيات بطولة كاس العالم المقبلة امر يستحق الوقوف عنده لان المشاركة فيها يعكس واقع اللعبة الذي يحتاج الى عمل اكثر تنظيما امام واجب وطني يجب ان تتظافر كل الجهود لانقاذ سمعة المنتخب.

دوري الكرة

لاندري لماذا حدد منتصف شهر تشرين الثاني المقبل موعدا لافتتاح مباريات مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم، الا ترى لجنة المسابقات انه موعد بعيد قياسا الى موعد انتهاء الموسم الاخير والى ما يجري من دوريات في مختلف ارجاء العالم وقد لايهم هذا الامر من وجهة اللجنة التي كان عليها قبل كل شيء ان تسارع لعقد مؤتمر مفتوح امام الفرق والشخصيات لمراجعة البطولة الماضية وما رافقها من عثرات وتأجيلات ادت الى تاخر البطولة ودخولها في عمق ايام الصيف واقامة المباريات وسط ارتفاع درجات الحرارة والاجواء المرفوضة من الفرق واللاعبين وكذلك الطريقة لتي انتهت عندها مباريات بطولة الكاس الى اخره

كان الاجدر بلجنة لمسابقات ان تدعو لعقدا نماع موسع لتدارس جوانب الدوري الاخير والاخطاء التي ظهرت قبل الاعلان عن موعد الدوري ودفعه الى الموعد المذكور فيما كان ان يحدد موعد اقرب للاستفادة من الوقت مثلا ان يفتتح الموسم في الاول من تشرين اول لمقبل بإقامة الدور الاول من بطولة الكاس بمشاركة فرق الدرجتين الاولى والممتازة لتاتي ضمن فترة الاعداد للفرق للموسم المقبل وصولا الى الفرق التي تلعب في دور ال16 .

كان على الاتحاد التمهل قبل الاعلان المتسرع عن الموعد وكذلك الية الدوري التي مهم ان يكون فيها راي للفرق لأنها صاحبة لمصلحة في هذا الامر قبل الذهاب الى الية توزيع الفرق الى مجموعتين ومع ذلك فأنها لا تخلوا

من مشاكل الوقت عندما نعود إلى بطولة الموسم قبل الاخير والوقت الذي انتهت عنده يبدو ان المشكلة لاتقف عند الالية حسب في عملية التنظيم والمقصود تحديد موعد بداية وانتهاء الدوري والمباريات التي مهم ان تقام تحت مواعيد واضحة لان الدوري لم يصل الى مستوياته المقنعة في اي موسم كان سواء اقامة المسابقة بطريقة الدوري العام وما رافقها من فشل والامر لايحتاج الى تعليق بسبب الاخفاقات التي رافقتها والحال للبطولات السابقة التي جرت بطريقة توزيع الفرق الى مجموعتين .

كما كان مهم ان يحدد عدد الفرق التي ستلعب في البطولة من هذا الوقت من خلال تطبيق مفردة هبوط وصعود الفرق التي مهم ان يعلن عنها.

كما كان الاعلان عن تحديد سقف عقود اللاعبين التي لايمكن ان تتجاوز ال 150 مليون دينار امر متأخر قبل ان يتراجـــــــــع الاتحاد عن تطبيق نظام السقف المالي على عقود اللاعبـــــــــين في الفترة الحالية، مفضلا تأجيل الأمر للموسم التالي.

كما تحدث عن هذا الامر عضو الاتحاد، فالح موسى، لموقع كورررة إن تطبيق هذا النظام بحاجة إلى إصدار لوائح داخلية، ويوافق عليها الاتحاد الآسيوي، ضمن برنامج التراخيص الآسيوية، وبالتالي فالأمر بحاجة إلى وقت لإتمام تلك التفاصيل، والحصول على الموافقات الرسمية”.

وأشار إلى أن الأندية بدأت في إبرام التعاقدات هذا الموسم، وبات من الصعب تطبيقه حاليا، مضيفا أن الاتحاد سيستكمل كل شروط تطبيقه خلال الأيام المقبلة، على أن يطبق بشكل رسمي اعتبارا من الموسم المقبل.

أوضح أن تطبيق السقف المالي للعقود، سيمنح الأندية قدرة على تطبيق مفردات نظام التراخيص الآسيوية، والعمل باحترافية مع هذا الملف، مشددا على أن الاتحاد جاد في استكمال اللوائح والموافقات الرسمية لفرضه في العام المقبل.

وضع افضل

اداري نادي الميناء البصري والحكم الاتحادي السابق مسافر شنان اعرب عن امله ان تاتي مسابقة الموسم المقبل في وضع افضل .

ان يصار الى مناقشة الامور قبل الاعلان عن موعد مسابقة الموسم المقبل بهذه الطريقة ومارافقها من فشل في الدوري الاخير الذي شكل معاناة حقيقية امام الفرق خصوصا وجر لمباريات الى شهري تموز اب الى اخر التفاصيل التي كان مهما ان يتداركها ركاه الاتحاد من اجل الدخول في عمل اكثر تنظيما وجدية لان ستقبل اللعبة وتطويرها يتوقف على الدوري والاهم في لامر ان تكون لجنة المسابقات قد استفادت من الدوري الاخير في كل جوانبه ولان الكل يريد دوري على مستوى مقبول ومهم جدا ان تراع لجنة المسابقات عملية التعامل المطلوب مع الوقت ولان النجاح في الدوري ليس بالامر الصعب خصوصا بعد اهتمام الفرق في ملاعبها وهي تعبر عن حالة الاستـــــــــعداد الجديد وهو ما يسهل على اقامة المباريات بعدد اكير حتى ممكن اقامة مباريات الجولة بيوم واحد او يومين ولان بحاجة الى عملية تنظيم المباريات بدقة.