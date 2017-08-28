مدرسة عموبابا تنهي معسكرها في تركيا

بغداد – الزمان

أنهت مدرسة عمو بابا لكرة القدم، امس الاثنين، معسكرها التدريبي الذي أقيم في تركيا لمدة أسبوع واحد، معتبرة أن المعسكر عاد على اللاعبين بالفائدة الكبيرة.

وقال رئيس الوفد عصام خليل، إن مدرسة عمو بابا أنهت امس الاثنين، المعسكر التدريبي الذي أقيم على نفقة اللاعبين الخاصة لمدة ثمانية أيام في تركيا، مبينا أن المعسكر تضمن وحدات تدريبية صباحية ومسائية فضلا عن خوض ثلاث مباريات تجريبية.

وأضاف خليل أن المباراة الأولى انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلها أمام مدرسة يالوفا ومن ثم الفوز على مدرسة محمود بك برباعية نظيفة وفي المباراة الأخيرة الفوز على ناشئي يالوفا بهدفين لواحد، معتبرا أن المعسكر عاد بالفائدة الكبيرة على اللاعبين من خلال فرصة الاحتكاك باللاعبين الاجانب والاستفادة منهم.

وكان فريق من مدرسة عموبابا يمثله 25 لاعبا من مواليد 2004، دخل معسكرا تدريبيا في تركيا بعد ان تحمل اللاعبون نفقات المعسكر.