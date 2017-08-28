موناكو يُهين مارسيليا بسداسية تاريخية وتشيلسي يعبر فخ إيفرتون بالأسلحة الأسبانية

خيبة أمل ملكية في سانتياغو برنابيو وميلان يحقّق إنتصاراً صعباً

{ مدن – وكالات: انتهت قمة الجولة الثانية في الليجا الإسبانية بين ريال مدريد وفالنسيا بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في مباراة شهدت الكثير من الإثارة حتى صافرة الحكم فرنانديز بوربالان. وعبرت صحف العاصمة الإسبانية مدريد عن خيبة أملها بالتعادل المخيب للآمال للملكي في ثاني مباريات الليجا. وعنونت صحيفة آس صفحتها الرئيسية عقب المباراة ماركو أسينسيو وحده لا يكفي في إشارة لتألق الشاب الذي سجل هدفي ريال مدريد، بينما فشل كريم بنزيمة في تحويل العديد من الفرص لأهداف محققة. أما ماركا فقالت ريال مدريد يضيع العديد من الفرص، ويخسر نقطتين في المباراة، فالنسيا يوقف زحف البطل. من جانبها كتبت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية في عنوانها الرئيس :ريال مدريد يخسر نقطتين أمام فالنسيا. أما صحيفة سبورت المؤيدة لنادي برشلونة أيضًا فكتبت ريال مدريد لم يكن قادرًا على عبور التعادل في سانتياجو برنابيو في إشارة لمعاناة رالملكي أمام فالنسيا خاصة في الدقائق الأخيرة.

تفوق موناكو

على صعيد اخر تلاعب موناكو، بضيفه أوليمبيك مارسيليا، وتغلب عليه (6-1) اول امس الأحد، على ملعب لويس الثاني في قمة الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي. سجَّل سداسية موناكو كاميل جيليك، ورادميل فالكاو هدفين، وأداما دياكابي، وسيدبي، وفابينهو من ركلة جزاء في الدقائق (2، 20، 34، 45، 68، 79). وأحرز ريمي كابيلا، هدف مارسيليا الوحيد في الدقيقة (75). ورفع حامل لقب الدوري الفرنسي، رصيده إلى 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية، ليتساوى مع باريس سان جيرمان الذي يتصدر جدول المسابقة بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد مارسيليا عند 7 نقاط. لعب ليوناردو جارديم مدرب موناكو بخطته المعتادة (4-4-2)، ولم يمنح فرصة لمنافسه لالتقاط الأنفاس، حيث سجل هدفًا بعد مرور 69 ثانية فقط بعد ركلة حرة نفذها توماس ليمار، ووضعها المدافع البولندي كاميل جيليك، برأسه في المرمى. تفوق أصحاب الأرض بسلاح الكرات الثابتة في الشوط الأول، حيث حصل فابينهو على ركلة جزاء، سددها فالكاو بنجاح في الزاوية اليمنى، وبعدها تابع أداما دياكابي كرة عرضية من ركلة حرة برأسه، لتصل إلى فالكاو ليضعها برأسه في الشباك مسجلاً الهدف الثالث. أما مارسيليا فلعب مدربه رودي جارسيا بخطة (4-2-3-1)، إلا أن فريقه بدا بلا أي أنياب هجومية، ومفكك دفاعيًا، ولم يظهر نجوم الفريق مثل مورجان سانسون، وجوردان أمافي، وفالير جيرمان، ولويس جوستافو بمستواهم الحقيقي، بل كانت المحاولة الوحيدة بتسديدة لفلوران توفان بجوار القائم الأيسر في الدقيقة (41).

فخ إيفرتون

وتخطى تشيلسي عقبة ضيفه إيفرتون بثنائية دون رد، اول امس الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي لكرة القدم. سجل هدفي تشيلسي الثنائي الإسباني، سيسك فابريجاس وألفارو موراتا، في الدقيقتين 27 و40، ليرتفع رصيد البلوز إلى 6 نقاط في المركز الخامس، ويتجمد رصيد إيفرتون عند 4 نقاط. قدم تشيلسي عرضا قويا، وحسم الفوز في الشوط الأول، كما سيطر على معظم فترات المباراة، بينما غابت الفاعلية عن هجمات إيفرتون.

رباعية ساحرة

وسحق ليفربول ضيفه أرسنال برباعية نظيفة، اول امس الأحد، على ملعب أنفيلد، في ختام الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وأحرز أهداف ليفربول كل من، روبرتو فيرمينو (17)، وساديو ماني (40)، ومحمد صلاح (57)، ودانييل ستوريدج (77). وارتفع رصيد ليفربول بهذه النتيجة إلى 7 نقاط من 3 مباريات، ليستقر في المركز الثاني، متفوقا بفارق الأهداف على هدرسفيلد تاون ومانشستر سيتي ووست بروميتش ألبيون، متخلفا وراء المتصدر مانشستر يونايتد بفارق نقطتين. أما أرسنال، فتلقى هزيمته الثانية على التوالي، بعد الأولى، الأسبوع الماضي، أمام ستوك سيتي (0-1)، ليتوقف رصيده عند 3 نقاط، في المركز السادس عشر. وقدم ليفربول، بقيادة مدربه الألماني، يورجن كلوب، عرضا هجوميا سريعا وساحرا، وكاد أن يخرج بغلة أكبر من الأهداف. وتألق في صفوفه الجناحان، صلاح وماني، اللذان تسببا في خلخلة دفاعات أرسنال، بانطلاقاتهما السريعة. وخطف محمد صلاح، نجم المنتخب المصري الأضواء، بعد بدايته القوية مع فريقه ليفربول الإنجليزي، الذي انضم إليه قبل أسابيع مقابل 34 مليون جنيه إسترليني، قادماً من روما الإيطالي. وقدم محمد صلاح مستويات رائعة، وأصبح نجم الشباك في تشكيلة الريدز، وكون مثلثاً هجومياً مرعباً مع البرازيلي فيرمينو والسنغالي ساديو ماني، ليحصد ليفربول في الجولات الثلاث الأولى للدوري 7 نقاط. وسجل صلاح في مبارياته الأربعة التي خاضها مع ليفربول بشكل رسمي هدفين في شباك واتفورد وأرسنال، كما أنه صنع هدفاً، وتألق كثيرا في أول شهرين له مع الريدز. وكانت هناك عدة عوامل وراء البداية القوية لمحمد صلاح مع ليفربول، يقدمها في التقرير التالي:

واستفاد محمد صلاح من تجربته مع تشيلسي الإنجليزي التي لم تدم طويلاً، لكنه عانى خلالها من البقاء بديلاً، رغم أن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني آنذاك للبلوز، كان صاحب فكرة التعاقد معه، وتمسك بضمه وحول مساره بعدما كان على أعتاب ليفربول في يناير 2014 . امتلك صلاح دوافع التحدي في تجربته الثانية مع الكرة الإنجليزية، وبعد عودته إلى البريمييرليج مع ليفربول أصبح نجم الفراعنة مطالباً بإثبات قدراته أمام الجماهير الإنجليزية، وأمام مدربه الأسبق مورينيو، وهو ما جعل صلاح في حالة عالية من التركيز والتألق.

تالق سوسو

على صعيد اخر نجح ميلان في تحقيق فوز صعب بنتيجة (2-1) على ضيفه كالياري، اول امس الأحد، ضمن الجولة الثانية للكالتشيو، على ملعب سان سيرو. تقدم ميلان أولا عبر لاعبه باتريك كوتروني، في الدقيقة العاشرة، قبل أن يتعادل كالياري عبر جواو بيدرو في الدقيقة 56 . وأعاد الإسباني سوسو التقدم لميلان في الدقيقة 70، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، في المركز الرابع، فيما بقى رصيد كالياري خاليًا من النقاط، في المركز الـ19 .

مدرب ميلان، مونتيلا، اعتمد على طريقته المفضلة 4/3/3، بوجود الثلاثي فابيو بوريني وباتريك كوتروني وسوسو في المقدمة، فيما اعتمد مدرب كالياري، رازتيليي، على طريقة 4/3/1/2، بوجود الثنائي ماركو ساو ودييجو فارياس في الأمــام.