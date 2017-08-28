الريال يتفوّق على عمالقة أوربا

أول فريق يسجل في 70 مباراة متتالية

{ مدريد – وكالات: سجل الإسباني الشاب، ماركو أسينسيو، الهدف الأول لفريقه ريال مدريد في مرمى فالنسيا، اول امس الأحد، في ثاني جولات الليجا. ووفقًا لما ذكرته شبكة أوبتا العالمية، المتخصصة في الإحصائيات، فإن ريال مدريد أصبح أول فريق في تاريخ الدوريات الـ5 الكبرى، يسجل في 70 مباراة على التوالي، في مختلف المسابقات. كما ذكر حساب ميستر شيب الشهير أن أسينسيو، في آخر 150 دقيقة مع ريال مدريد، سجل 4 أهداف، أي أنه يسجل هدفًا كل 37 دقيقة تقريبًا. من جهة اخرى يرى دانييل كارفاخال مدافع ريال مدريد أنَّ فريقه فقد نقطتين بالتعادل مع فالنسيا (2-2) اول امس الأحد بالجولة الثانية بالدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو. وكان ريال مدريد، متأخرًا بهدفين لهدف، قبل أن يتعادل أسينسيو قبل النهاية بـ7 دقائق. وقال كارفاخال في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية عقب المباراة: فقدنا نقطتين اليوم. وصلنا للتعادل وكان أمامنا فرصتان واضحتان لم نستطع استغلالهما. وأضاف: فالنسيا منافس عظيم. كان لدينا العديد من الفرص الواضحة جدًا لم نستطع الاستفادة منها بشكل واضح، ولكن هم من استفادوا مما أتيح أمامهم. وتابع: حصلنا على نقطة.. لا زال هناك الكثير، وعلينا أن نتعافى مما حدث اليوم. وأشاد بزميله في الفريق ماركو أسنسيو، صاحب هدفي الريال في المباراة، وقال: إنه لاعب عظيم، وهو يثبت أنه يساعدنا. على صعيد متصل تحدث إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسساتية في نادي ريال مدريد الإسباني، اول امس الأحد، عقب انتهاء مباراة فريقه أمام فالنسيا، في ثاني جولات الليجا، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق. ونقلت صحيفة آس الإسبانية تصريحات بوتراجينيو، والتي بدأها بالحديث عن غياب كريستيانو رونالدو، حيث قال: إنه الأفضل، ونحن نعرف ماذا يعني وجوده في الملعب، كان لدينا العديد من الفرص، نحن نستحق الفوز، وسوف نسجل المزيد من الأهداف. وعن التعادل، قال: فالنسيا فريق جيد، ومارسيلينيو مدرب عظيم ينظم الدفاع بطريقة جيدة جدًا، كان من العار عدم الفوز لأننا امتلكنا العديد من الفرص، وكانت المباراة ستختلف لو قمنا بتسجيلها. وبخصوص أسينسيو، رد بقوله: من اللافت للنظر أن يكون هذا اللاعب الصغير بهذا النضج وبهذه الروح، ليس فقط في الهجوم، بل في أي موقف هو يعرف كيف يتصرف، إنه يفهم اللعبة بشكل جيد، وفي الهدف الأول أظهر أنه من فئة الكبار. وحول مقارنته براؤول جونزاليس، قال: عليك أن تكون حذرًا جدًا، لدينا آمال كبيرة معلقة عليه، وكل مباراة له تعني المزيد من النمو، أن يتلقى أسينسيو الكثير من الثناء ليس سهلًا، دعوه يتطور ودعونا نغتنم هذه الموهبة لمنحنا المزيد من الأفراح. وعن جاريث بيل، أوضح: قد يحدث ليوم واحد ألا يكون مصدر إلهام، الآن علينا أن نعمل لجعل الأمور تسير على ما يرام، لديه الكثير من الإمكانيات وسوف يعطينا الكثير، علينا الهدوء فقط.