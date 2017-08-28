أبرز مشاهد الجولة الثانية لليغا

رقم ميسي وتألق أسينسيو وفياريال ومالاقا وخيتافي تفشل في هز الشباك

{ مدريد – وكالات: أسدل الستار على الجولة الثانية بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم الليجا، مساء اول امس الأحد، بالمباراة المثيرة التي استضاف فيها ريال مدريد، حامل اللقب، فالنسيا على ملعب سانتياجو برنابيو، وانتهت بالتعادل الإيجابي (2-2). وشهدت الجولة العديد من المشاهد نرصد أبرزها كالتالي:

الواعد أسينسيو

يقدم اللاعب الواعد ماركو أسينسيو مستوى رائع للغاية مع فريقه ريال مدريد، منذ بداية الموسم، وهو ما تقوله الأرقام حيث أنه هداف الفريق بأربعة أهداف، سجل منها اثنين في مباراتي كأس السوبر المحلي أمام الغريم التقليدي برشلونة (بواقع هدف في كل مباراة)، فضلا عن هدفي فريقه اليوم في شباك فالنسيا.

صناعة التاريخ

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هوايته في تحطيم الأرقام القياسية بعدما تخطى حاجز الـ350 هدفا، حيث وصل للهدف رقم 351 له في الليجا مع برشلونة خلال 384 مباراة، بعدما سجل هدفين قاد بهما فريقه للعودة بالنقاط الثلاث من ملعب ديبورتيفو ألافيس.

فالفيردي يحتفل

خاض إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، المباراة الـ350 له في الليجا من على مقعد المدير الفني، محققا 149 انتصار و86 تعادل و115 هزيمة مع خمسة فرق: أتلتيك بيلباو وإسبانيول وفياريال وفالنسيا، والآن مع الفريق الكتالوني الذي حقق الفوز معه في مواجهتين.

سيميوني يحقق الانتصار

حقق الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الانتصار رقم 200 له مع الفريق المدريدي خلال 321 مباراة في جميع المسابقات، مقابل 67 تعادل و54 هزيمة، وسجل الفريق 558 هدفا بينما استقبلت شباكه 243 هدف خلال مسيرة كبيرة حصد خلالها خمسة ألقاب.

تشابي برييتو

شارك القائد تشابي برييتو، لاعب ريال سوسييداد، يوم الجمعة الماضي في المباراة الـ500 له مع فريقه، وفقا للأرقام الرسمية من النادي، وسجل 50 هدفا في الليجـــا.

أدوريز وميسي

يعتبر الأرجنتيني ليونيل ميسي ومهاجم أتلتيك بيلباو المخضرم أريتز أدوريز، صاحب هدف انتصار فريقه اول امس الأحد على إيبار، هما اللاعبين الوحيدين الذين سجلا أهدافا في كل موسم من الـ13 الأخيرة في الليجا، وذلك وفقا للأرقام الرسمية من رابطة الليجا.

هز الشباك

تعتبر فرق فياريال ومالاجا وألافيس وخيتافي، هي الوحيدة التي فشلت في تسجيل أي هدف خلال أول جولتين في الليجا، حتى أن الثلاثة الأوائل لم يحصدوا أي نقطة، بينما جمع خيتافي نقطة وحيدة.

انتصار تاريخي

كتب بيدرو ألكالا اسمه في تاريخ نادي جيرونا والليجا، بعدما بات صاحب أول انتصار للفريق الذي يشارك للمرة الأولى بالدرجة الأولى، وعلى حساب فريق كبير مثل مالاجا.

الانتصار الأول

عقب فوزه مساء اول امس الأحد على مضيفه إسبانيول بهدف نظيف على ملعب كورنيا إل برات، ذاق ليجانيس طعم الانتصار الأول له خارج القواعد بعد 15 مباراة، حيث كانت المرة الأخيرة أول أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي عندما هزم غرناطة بهدف نظيف على ملعب لـــوس كارمينيس.

المدرجات الجنوبية

افتتح ملعب بينيتو فيامارين رسميا المدرجات الجديدة جول سور، التي باتت تتسع لـ15 ألف مشجع، وذلك خلال مباراة ريال بيتيس أمـــام سيلتا فيجو الجمعة الماضي والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة (2-1).