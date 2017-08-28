حديث الأساطير – قصي حسن

تعيش جماهيرنا الرياضية الواسعة حالة من الترقب بنشوة الانتظار الجميل للتفاعل مع نجوم عالميين طالما حلمنا ان نستمتع بفنهم ومداعبتهم الساحرة المستديرة، اليوم وان يكن الزمن قد اخذ ماخذه منهم بعد الاعتزال، الا ان جمالية حضورهم برفقة نجوم منتخبنا الوطني ابطال اسيا 2007 فضلا عن الاسماء الاخرى التي سجلت حضورا مميزا في القرن الماضي ستضفي جمالية اخرى على الحدث غير المسبوق الذي سيحتضنه ملعب البصرة الدولي، ناهيك عن الحضور الجماهيري الهائل سيشحن اجواء المباراة لترتقي الى مستوى المنافسة والمتعة المرجوة .

في الجانب الاخر تنطوي مباراة الاساطير على اهمية اخرى من نوع اخر، يلامس احدى قضايانا المهمة جدا والمتعلقة بالترويج لملف رفع الحظر عن ملاعبنا كليا بطريقة محترفة ترقى الى الاسلوب الامثل في التاثير وتقديم الدليل بحضور 65 الف متفرج يراقبون نجوماً عالميين لهم ثقلهم من افضل البلدان والاندية العالمية، ولاخبارهم اليومية مكانة هائلة على مساحة التاثير الرسمي والاعلامي التي من الممكن ان توظف باتجاه رفع الحظر كليا او زيادة مساحته على اقل تقدير بعد ولادة ملعب ميسان الاولمبي بحلته الجديدة والطلب المقدم رسميا من وزارة الشباب والرياضة الجهة المشرفة على البنى التحتية لاجل ان تكون محافظة ميسان من ضمن المحافظات التي سمح بها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باجراء المباريات الودية .

ازاء هذه المعطيات المهمة على الساحة الرياضية التي تحصل للمرة الاولى في تاريخ العراق الرياضي، نجد من الضرورة بمكان ان ان يخوض اعلامنا بجميع مسمياته المباراة ايضا والتفاعل معها عبر اثير الصوت والصورة والمطبوع والتواصل مع العالم الى ابعد المستويات، لنضمن النجاح والاستثمار الامثل لهذه المباراة، والجدوى من اقامتها، بل والتاسيس الى ان تكون هناك مباريات اخرى لاندية عالمية ولنجوم اسيا وافريقيا والعرب مع تنويع المكان والزمان، وهي بالاضافة الى انها ورش عمل لتدريب كوادرنا الادارية في فن الادارة والامنية في اخراج المباريات فهي ايضا ممارسة اعلامية محترفة ستؤسس دون ادنى شك لتوجهات اعلامية ومنافذ عالمية كبيرة جدا في الجنوح نحو الاعلام العالمي باسم العراق وتكييفه للانتصار لقضايانا المهمة التي تتزامن مع حالة الاستقرار التي تعيشها مدننا والتي ستعزز مطالبنا المشروعة والضغط على فيفا من اجل انهاء قيود الحصار، ولاسيما ان البنى التحتية الرياضية في بغداد وكربلاء وميسان والبصرة واربيل باتت مؤهلة لتضييف البطولات الاقليمية والقارية بامتياز.