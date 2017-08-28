حزيران.. قصة الإنتصار والهزيمة.. الحروب العربية الإسرائيلية – 3-3

سبعة جيوش تعاني ضعف التدريب وعدم القدرة العسكرية

طارق النجار

بغداد

في مطالعة طوعية لمذكرات الراحل اللواء المتقاعد طاهر الزبيدي، الشخصية العسكرية التي ظلت أثيرة في نقولاتها،ماثلة أمامي كقدوة حسنة في تجربة عسكرية مريرة يحتذى بها العرف العسكري فكانت عنوانا وطنيا لهذا الرجل الذي ترك بصمة فيَ وجدت نفسي امام ذاكرة ثرة فياضة بالحنين الى معارك الشرف لجيش شارك الفلسطينين في محنتهم في اغتصاب الارض في حزيران من عام 1948،الحرب المقدسة بين العرب واليهود والانتصار المشرق على العدو الاسرائيلي.

وأضاف الراحل: لا بد لي ان ابين موقف القيادة العسكرية في الجيش الأردني، الذي كانت قيادته يتولاها رئيس الأركان العامة الجنرال (كلوب باشا) الأنكليزي والملقب بـ (أبي حينج) الذي رفض تزويدي بأي خارطة لأرض فلسطين والمدن والمواقع التي تدار فيها رحى المعارك والتي يمكن الاستفادة منها في معاركنا مع العدو الإسرائيلي … مبرراً بمسوغات لا ترقى الى الحقيقة،وبعد الالحاح عليه بضرورة الحصول على تلك الخرائط، أذعن وخضع لما طلبته منه بتزويدي بالخرائط،بعد ان وجد اصراراً منقطع النظير من لدن قائد عسكري عراقي، والتي تعينني في مهمتي العسكرية وان هذا الجنرال الإنكليزي كان ضالعاً في التآمر والتنفيذ لأحتلال فلسطين ومعاونته للقوات الصهيوينة في تحقيق غايتها في اغتصاب الأرض الفلسطينية تنفيذاً لوعد وزير الخارجية البرطانية (ارثر بلفور) في اصدارالحكومة الإنكليزية في 2 تشرين الثاني من عام 1917، فساهمت هذه الحكومة منذ عام 1948 في اغتصاب فلسطين،حيث كانت الدولة الفلسطينية تحت الانتداب البرطاني منذ عام 1948 في ضوء المشروع الصهيوني الذي تاسس بعد موتمر بال في اسويسرا. ولم يتطرق الباحثون الا لمماً الى معارك الجيش العراقي التي خاضها على الارض الفلسطينية وتلقين اليهود درساً بليغاً لها. وعبرة فيما يقدمون عليه في لواحق الايام في حرب حزيران من عام 1948. والاكتفاء بما يتناولة المورخين في كتبهم وفي اشارات عابرة لم تصل في بعضها الى الحقيقة. ولم يقتربوا من حافات تفاصيلها ومحاولة الغمس خسة دونما الانتباة الى بعض مفرداتها في كليمات لم تاخذ مساحتها في التعبير عن مكنون قادتها الذين اعطوا صوراً مشرقة رائعة لبطولاتهم في ساحة الوغى واشرقت شموسها في جنبات الرجال لتضيء دروبهم في وقائع مركونة في خزائن مركز الوثائق البرطانية ويمكن الرجوع اليها في حالة الافادة من شروحاتها الفياضة بالمعرفة وبالمعلومات المستفيضة بحقائق لا يمكن حجبها بغربال.

وهذا البطل العراقي الذي يعرفه “بيغن وين غوريون ” وغيرهم من العصابات اليهودية التي كانت تسرح وتمرح في الاراضي والمدن الفلسطينية تذبح ابناءها، من المجاهدين العرب فهذا الرجل العسكري رجل المهمات الصعبة من رجالات العراق، الذين يعتز بهم شعب العراق وشعب فلسطين والجيوش العربية المشاركة في قتال اليهود .. في غياب المثقفين والمفكرين والسياسين والمؤرخين في اطلاعاتهم على تفاصيل المعارك التي خاضها العراق مع قوات العدو الصهيوني وبقيت في طي النسيان قابعة في أروقة المكاتب العامة ومكتبة الراحل خاصة يعلوها التراب، نائمة الى حين انفراج اسارها مؤخراً لتجد طريقها الى النشر في صحيفة الزمان الغراء مشكورة في ما قام به رئيس تحريرها الاستاذ الفاضل الدكتور احمد عبد المجيد في افساح المجال لتجد المذكرات مكانتها في صفحات هذه الصحيفة كمصدر تاريخي مهم للباحثين في الشآن العراقي العسكري والسياسي، والمتطلعين من الراغبين الى معرفة الحقائق العسكرية التاريخية التي شقت طريقها الى الوجدان العربي، ومن الذين يبحثون عن المدلول التاريخي العسكري كمصدر للحقيقة لكل من يعشق الكلمة الصادقة في مشواره في التوثيق والتأليف والدرس وتطرقها الى معارك الجيش العراقي الباسل في حرب 1948 وكذلك في حرب حزيران 1967، مشاركاً فيها بمختلف صنوفه مقدما التضحيات من شهداء وجرحى في هذين الحربين، وما لحقها من حرب العاشر من رمضان من عام 1973 الذي كان الجيش العراقي في طليعة الجيوش العربية في تنفيذه الواجب المقدس وتحمله اعباء الضربة الاولى كمهمة قتالية في قصف تل آبيب ومواقع العدو المهمة بطائرات “هوكرهنتر” رغم المواقف المشينه من بعض الحكام العرب بعد الانتصار على العدو، وتخاذلهم في أتمام الواجب من غير رغبه الحاكم العسكري المصري وقادته وهم يرون النصر قد بان في الافق العربي، في قناعه هؤلاء الحكام بمبرر “الدفرسوار” الثغرة العسكرية الاسرائيلية في الجدار المصري.

مناسبة وطنية

هذا القائد العراقي، لم يشير اليه الاعلام العراقي المحلي والعربي في اي مناسبه وطنية واصبح منسياً لم تجد الانامل في تصفح ما ارساه من سطور في صفحات مذكراتة التي وجدت طريقها الى النشر، هذا الاعلام الكسول المصاب بخرف الشيخوخة وفقدان ذاكرته في سفر التاريخ العسكري الخالد،في بطولات يستذكرها العراقي والعربي والاسرائيلي في تاريخة العسكري، ومظان الكتب والمجلدات الخاصة بهذا الشان تذكرنا دوما كيف شوه الجيش العراقي وجوه الصهاينة بنار تواريخ 3 و4 و5 و6 حزيران عام 1948 في مقارنه عسكرية مع عام 1967 وما تلاها من ايام عصيبه يطلق عليها بحرب الايام الستة والتي وصلت فيها القوات الاسرائيلية الى تخوم الوطن العربي وحافات مدتة وسقطت دول وفقدت اجزاء من اراضيها الطيبة.

فالاعلام العربي والمحلي لم يشر الى معارك تاريخية توجها رجالات العراق من خلال مسيرتهم العسكرية التي طواها اغترب الذاكرة المنسية وعجف سنواتها في تاريخ لم يجد صداه في العقل العربي، وتجرعت سمها الزعاف الجماهير العربية التي تولول ليل ونهار في مشوارها العقيم الذي لم يجد غير القهر والعصيان من المحيط الى الخليج مطالبة بأسترجاع الارض المغتصبة وضياع اكثر من ثلاثة ارباع قدرات الجيش المصري واحتلال سيناء كاملة من رفح وحتى بور توفيق عبورا الى القنيطرة، الى رأس العش على امتداد القناة،اضافة الى الجولان والضفة الغربية . لم يتعاط هذا الاعلام المحلي والعربي والدولي بما قامة به الجيش العراقي في معارك فلسطين عام 1948 بالشكل الذي يعطي المدلول الواقعي لكافة المعارك والصورة الناصعة والواقعية دونما ان تقترب من رومانسية الاحداث ومثاليتها في ما قدمة هذا الجيش من بطولات فذة وتضحيات جسام وانتصارات باهرة في ساحة المنازلة وانتصاراتة على العدو الاسرائيلي وعن كيفية دحر قواتة التي فاقت عددا وعدة على قوة الجيش العراقي ولم يعط هذا الاعلام الدور الفاعل والموثر في معاركه في عام 48و67و1973 وغيرها من المناوشات التي حدث بين القوات العراقية وقوات العدو الاسرائيلي في تواريخ متعاقبه ومتقارب فيها التي خاضها بشكل منفرد كما حدث من ضرب تل ابيب عام 1991 او من خلال مشاركة العراق مع القوات العربية. هذا الاعلام الذي يزعق طوال الوقت عبر اذاعات الحكومات العربية المرتهنة بمرجعية الاجنبي، التي لا تنفك ببث الاناشيد الوطنية في تطبيل وخداع وتضليل الجماهير التي استباحتها فبركات هذا الاعلام الضال، خابت بها الآمال بآوهام لم تصل الى مستوى الحدث المبكر بالخسارة والخراب والدمار والموت والجراح والتشرد والهجرة ولم يصدق هذا الاعلام الخائب القول في ما جرى من احداث مؤلمة عام 1948،ولم يحقق شيئا ذا بال ولم يشر الى ما مرت من احداث في العام المذكور، وبقيت مركونه في خزائن الزمن الفائت تسكنها العبرات وتنعيها الاحزان، دونما تناولها في مذكراتنا اليومية في استطلاع الى ما جرى من انتهاكات لحقوق الشعوب وابخس اشيائهم، هذا الاعلام الفج يطرق اذاننا دوما بحكايات الهزيمة المنكرة في تقولات سمجة لا تستسيغها آذان الحركات الشعبوية العربية وجماهيرها الرابضة على تخوم سياسات الحكومات والتي ضاقت ذرعا بالاتجاهات المشينه التي يسلكها الاعلام الحكومي المرئي والسمعي والمقروء في مواقفه واصبح ضيفا ثقيلاً على مسامعنا وعلى بيوتات العامة من الناس وتراه يسترشد بحرب خاسرة بنكبه عام 1967 وينبش قبور مآسيها وفواجعها دونما ان يلوك بكلمات تعبر عن مدلول حرب 1948 وما انتجته من دروس وعبر نستخلص منها بامعان الانتصار المؤقت الذي لم ينفض الا الهزيمة السياسية حتى ولو ببضع كلمات وفي الضد منها يجتر الاحاديث المرذولة المعبرة عن معارك فائتة وقادمة لتعويض الخسارة او النكبه محاولا تمويه الشارع العربي والعراقي الذي هو جزء منه في تهديئة النفوس الهائجة وجبر الخواطر محاولا أسكات هذا الصخب الجماهيري التي لم تغفر لحكامها بما اقترفته ايديهم من ذنوب وآثام وخطايا وهي تتعرض في يومياتها لظروف اشد قسوة وايلاماً.

فالاعلام المحلي والعربي يتنكر لقصة حرب حزيران عام 1948 دون الاشارة اليها ولو مرة في نشراته الاخبارية من الاذاعات العربية المختلفة رغم ما حملته هذه الحرب من تضحيات وانتصارات باهرة لجيش العراق الأبي وهو يحمل وزر اخطاء الجيوش العربية الاخرى وحكامه وهو بخوض اشرس المعارك واكثرها قسوة في ملحمة اسطورية لا زالت ذاكرتنا لم تستذكرها في ضوء الصدأ السياسي لعقول الحكام العرب، الذين لم يتلمسوا في مشوار سلطتهم التي ناهزت اعواما وعقود وسنوات عجاف فواجع العدو وجرائمه المروعه بحق الشعب الفلسطيني .. وطفق الاعلام العربي يستذكر الحدث الجلل والمروع دونما ان يكون له الفصل في شروحات مواقف الانتصار وهو يحمل على عاتقه اتجاهات معاكسة وعزوف بقصد سوء النية في تخطي وتجاوز مرحلة مهمة من التاريخ العربي المعاصر في حزيران من عام 1948 في ذل واقع منكر تكتنفه ثمة اصرار مبيت على نسيانه وما اختلجها من حرب جسور لطمس حقائقها من غير رغبه مستدامة في ابراز ملامح ومعالم سنوات خلت لتذكير الاجيال الحاضرة بما فعله السلف الصالح، وما فعلوه الصهاينة بشعب فلسطين،وهنا يعترضنا تساؤل، لماذا لم يذكر الاعلام العربي تلك البطولات في استثكاراته من خلال مذياعه اليومي، وهو يمر في فترة الضمور العربي ؟ .. وما لاحظناه من شواهد عيانية لموقفه لا يرقى لمستوى التحدي . فالاعلام اعد متكئاً للحديث عن نكسات وهزائم تنازع الشعوب العربيه بفتن تندلق منها مفاهيم وآراء سمجة تبرر الوسيلة فيما تتعرض اليها الامة من نكبات من غير استذكار لحرب رابحة بمفهومها العسكري والميداني على الجبهة العراقية .. التي تمثلت بقدراتها القتالية في التخطيط والتدريب، والتنفيذ رغم المعوقات والممانعات والمناكفات من قبل اصحاب الشآن والمتمثلة بقيادات عسكرية عربية وعراقية في مواقف لا تحسد عليها كموقف وكيل القائد العام للقوات العراقية والعربية في الاردن، المرحوم اللواء الركن نور الدين محمود ودوره في معركة جنين،وتبريراته بوجهة نظر احادية الجانب تجاه موقف رجل عسكري بار اتخذ مواقف صائبه في معاركه ضد العدو الاسرائيلي، متحملاً على عاتقه المسؤولية الوطنية والقومية واعبائها الثقال، ورجا هذا الرجل الوكيل العام، بضرورة تغيير جبهة القتال واستبدال موقعه بجبهة اخرى، اكثر موائمة لوضعه العسكري الحالي في تحركات الجيش العراقي، لأن هذه المنطقة التي تم تحديدها لانطلاق القوات العراقية في حربها مع العدو الاسرائيلي، التي خصصها الجنرال ” كلوب باشا ” محاولاً بشتى الطرق ان يضع العراقيل امام هذه القوات في آن تأخذ دورها البطولي ومكانتها ووضعها الطبيعي، كان هذا الجنرال الانكليزي الجنسية يعرف مسبقا بقدرة هذا الجيش القتالية في تخطي الصعاب بمختلف صنوفه.

وعلى مستوى الجبهات القتالية في مواجهة قوات العدو الصهيوني الرابضه في خنادق ارض فلسطين التي تمكن منها في لحظات ضعف الموقف العربي العسكري ان يتخطى بعض الحواجز، وكانت الاوامر تقتضي ببدأ الحرب في الدقيقة الواحده من بعد منتصف ليلة 14/15 من شهر مايس عام 1948 وكانت غايتنا والحديث للمرحوم اللواء طاهر الزبيدي، من هذا الطلب هو التحرك للالتفاف من جبهة اخرى معاهدين الله ان نموت في تربه فلسطين والاردن ولا نعطي ادنى فرصة للعدو في التمادي في غيه، وكنت اشاهد بأم عيني شجاعه وبطولات الجندي العراقي وتضحياته الجسام .. بعد ان صدرت لنا الاوامر من ديوان رئاسة اركان الجيش بوجوب التحرك ومغادرة مواقعنا في معسكرنا في جلولاء والالتحاق بمعارك العرب، رغم عدم امتلاكنا خرائط خاصه بالاراضي الاردنية والفلسطينية.

سوء تدريب

فالاعلام الغربي والاسرائيلي والعربي معاً يردد عبارة سبع جيوش عربية في مواجهة اسرائيل في عام 1948 في شهر حزيران وهي :

لبنان واليمن، وسوريا،ومصر، والسعودية، اضافة الى العراق الذي كان يحمل الثقل الاساسي من حجر الزاوية لهذه المعركة.. هذه الجيوش كانت تعاني من سوء التدريب وعدم قدرتها مواجهة القوة العسكرية الاسرائيلية المدعومة من الغرب وبريطانيا بكافة الاسلحة مع التدريب والمعونة العسكرية وتمتلك قوة نارية كثيفه لها القدرة على تدمير مواقع الجيوش العربية وبعدد لا يستهان به من الجنود والضباط والعصابات ..

فالجيش اللبناني فوجان من الدرك ولولا تدخل الجيش السوري في اللحظة الحاسمة، لدخلت قوات العدو الى اكثر من “12 قرية” واليمن لم تشارك في المعركة بل ارسلت مهاجرين يهود شاركوا مع الجيش الاسرائيلي كقوة عسكرية في مواجهة القوات العراقية، واما الجيش السعودي اشترك بمتطوعين ضمن الجيش المصري وكان الجيش الاردني جيشاً منظما لكن قيادته خائنة تعمل تحت آمرة الجنرال الانكليزي “كلوب باشا ” واما الجيش السوري كان جيشاً فتياً حديث التكوين والجيش المصري فقصته معروفة، لم يحسن التدريب ولم يكن يمتلك اسلحة فاسدة كما يقال .. وقد قدم خسائر فادحة في الارواح والمعدات.

اما الجيش العراقي فقد تحمل العبء الاكبر في هذه الحرب،ولقد لقن العدو الاسرائيلي درسا بليغا وعظيما في كيفية القتال.. فأين هذه الجيوش السبعة التي تتحدث عنها اسرائيل والصحافة الغربية ويرددها للاسف الاعلام العربي،ولم يكن لهذه الجيوش دورا فعالاً ومهماً في دحر المحتل الاسرائيلي غير المشاركة الضئيلة يرافقها تطبيل اعلامي أجوف لا يستطيع مجاراة ما يحدث وتخليص الارض الفلسطينية من براثن هذا العدو الذي كان يعيش وضعاً نفسياً غير طبيعي، ويمتلكه الخوف والقلق الحاد وتعاني نفوس اليهود من حاضرهم المنكوب، وهم يواجهون مصيرهم المظلم، الذي ينتظرهم في الآت من الايام، ان هذه الصورة القاتمة لحياتهم وهم يعيشون حالة مآساوية في ارض لا يمتلكونها، اغتصبوها عنوة بقوة السلاح وما رافقها من تآمر دولي في سلب الارض الفلسطينية، فمحنة اليهود في وجودهم المأزوم بسبب عدم الانتماء الحقيقي لهذه الارض، تنتابهم كآبه وشعور دائم بغربتهم عن هذا الواقع الغريب على حياتهم يتوجسون الرهاب المطبق على صدورهم المعتلة بما يحمله لهم المستقبل من انباء غير سارة وما سيحل بهم في الايام المقبلة.. وهي تحمل صور اشد قتامة جراء فعلتهم الدنيئة لشعب مسالم آمن، لم يقترف شيئا يستحق لما حصل له من دمار وقتل واغتصاب وهجرة وما رافق هذا كله الدعم الغربي دوماً بأصدار قرارات أممية وفتاوى سياسية تصدرها الامم المتحدة ومجلس الامن بين حين واخر تجاه شعب قد ظلم على مدى التاريخ الحديث.. يحمل مآساته وآلامه والرهاب العسكري يجتاح قلوبهم الوجلة من حاضر مؤلم ومن ماضي اكثر ايلاماَ جسدياً ونفسياً يداهم ذاكرتهم بدأب آل اليهود في مسعاهم لأعادة الهيكل الى ارض لم تتشرف بهم يوماً، وتنبذهم دوماً ولا ترغب بأستقبال كيانهم المسخ .

وتثب الى ذاكرتي الصور الرومانطقية، المضمخة بالكوارث والفجائع يصاحبها عويل يكظم مواجع امة تعيش خارج تخوم التاريخ في غيبه على محنتها في الغدوة التاريخية والآصال في رواح سنيني اكل من حافات عمر ناوعمر فلسطين الشئ الكثير وقضم من حافات حياة الدنيا، غير قليل وترك في نفوسنا حيرة مكتنزة بمسكنات الصداع المزمن، الغاطس بذاكرة الاشياء التي حصدنا منها خواء ذاتنا، تدمغ الذين فرطوا بأرضنا، يتباكون مرارا في ذل جباههم الممهورة بالخنوع والهوان على ما ضاع منهم من ارض وانسان وجراحات لا تزال مبلولة بالاثار،وتحرضنا هذه الذاكرة على ان نجوس التاريخ لاستقراء نصوصه بما يحمله من حوادث مؤلمة ومآس مفجعة ونكبات محزنة أثارت في نفوس العوام والجهلة من ابناء العامة من العرب صور انتصارات موهومة مآزومة،مخنوقة،زائفه تحمل معها ازميلها المثقل بتداعيات نفسية شديدة الوطأة،بما خلفته هزيمة حرب الايام السته من عام 1967 .. وهنا لا يحق لاحد ان يدحض المقارنة التاريخية لحربين منفصلتين بأعوام افرزت معتقدات لا زالت تكتنف البعض من أبناء فلسطين والعراق واسرائيل والعرب يؤمن بها رغم اختلاف اليقين الذي يموج في اثباج عقول البعض ويطرق مسامعهم بأن الذي حصل في حزيران من حرب 1948، ترك بصمة واضحة المعالم لقوات عراقية استطاعت بقوتها المتواضعه هزيمة العدو الاسرائيلي في كل الجبهات من ارض فلسطين رغم كل التآمر الذي القى بظلاله في نفوس الشعوب العربية وهي تمور بالغيض بما فعله الحكام من تامر رخيص، وما حصل من تراجع عربي افضى لهزيمة شنعاء في اتخاذه الموافقه على ايقاف الحرب وما رافقها من سكوت المدافع وخرس اطلاق النار برغبات حكومات عربية،بعد ان لاحت في الافق هزيمة اليهود في حرب كتب لها النجاح وولت مهرولة نحوة قرار أممي صادر عن مجلس الامن .. فالتاريخ مقبل غير مدبر، يخبرنا بما فعله الجبناء والسفهاء من الحكام العرب في فعلة دنيئة حصدتها الشعوب العربية، بما زرعه الاجداد من سالف الزمان، وما سيخلفه الحاضر والمستقبل القادم من الايام، من مصائب جمة وخسوف عربي وتشريد جماهيري، وهجرة جماعية،وغربه انسانية تبحث عن الملاذ الآمن في خصاصة وفقر، وسوء الحال والضر والاذى الذي لحق بالشعوب العربية وبفلسطين وما جنته الجماهير العربية الوثابة الى التطلع نحو الافضل في قدوة حسنة في عداوة بغضاء مع حكوماتها و حكمها الشمولي،والذي لم نحصد منه غير الويلات والاحزان والسقوط في الهاوية وما تعرض بعضها من تغير ربيعي لم يكتب له النجاح في مناخ مكفهر افرز جماعة متطرفة شديدة القسوة في ضلالة من غير هدى يشرع لها الاجنبي فتاويها لمرجعية غربية ترسم لها ملامح الاشتباك والصراع مع جيلاها واجيال لاحقة.