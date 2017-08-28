تجهيز النازحين بألأدوية المزمنة والرصافة تتابع المتسرّبين من اللقاحات

الأنبار لـ (الزمان): تعذّر الإتصال بمستشفى الرطبة للتحقق من الإعتداء على طبيب

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اغلقت طوارئ مستشفى الرطبة التابعة لدائرة صحة محافظة الانبار ابوابها بعد الاعتداء على احد ملاكاتها الطبية، فيما اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة عن اجراء نحو 250 حملة لتغطية المتسربين من اللقاحات في مدينة الصدر ببغداد خلال العام الجاري، في وقت جهزت العيادات الطبية الشعبية التابعة لوزارة الصحة والبيئة النازحين في محافظة السليمانية بأدوية الامراض المزمنة. وقال مدير اعلام دائرة صحة المحافظة انس قيس لـ (الزمان) امس ان (صحة المحافظة اتخذت اجراءات عدة خلال المدة الماضية بالتنسيق مع حماية المنشأت حيث تم زيادة اعداد منتسبي الحماية في المستشفيات كونها تتعرض الى حالات كثيرة من الاعتداءات).

تكرار الإعتداءات

لافتا الى ان (تكرار الاعتداءات على الاطباء يؤدي الى هجرة الكفاءات الى الخارج في وقت نحن بحاجة الى الملاكات الطبية لديمومة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين)، مبينا ان (نقابة الاطباء بدأت بفتح مجالس تحقيقية بشأن الاعتداءات على الاطباء بالتنسيق مع الوزارة)، وتابع (ليس لدائرة المحافظة علم بالاعتداء الذي حدث على احد ملاكات المستشفى لتعذر الاتصال وانقطاع الخطوط الهاتفية مع المدينة). وكان احد اطباء المستشفى احمد عبدالجبار قد اعلن عن اغلاق طوارئ المستشفى بعد اعتداء جندي عليه. وقال عبد الجبار في تصريح امس (تم التهجم علي من قبل جندي بالسب والشتم واجباري على رؤية حالة مرضية تحت التهديد اللفظي والمطالبة بأخذ هويتي امام المرضى في الطوارئ) على حد تعبيره. متسائلا (هل ممكن ان يكون جزاء طبيب ترك أهله وبيته هو التهديد وسحب السلاح والاهانة والسب والشتم)، مطالبا بـ(حمايته وحماية الملاكات الموجود وان يتم محاسبة الشخص المعتدي بالمثل)على حد تعبيره. ولم يتسن لـ (الزمان) الحصول على معلومات اضافية بشأن الاعتداء بالرغم من الاتصال بمديري المستشفى واعلام الوزارة .في غضون ذلك اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة عن اجراء نحو 250 حملة لتغطية المتسربين من اللقاحات في مدينة الصدر. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن مدير عام الدائرة عبد الغني سعدون الساعدي خلال ندوة في قطاع الصدر القول ان (قطاع الرعاية الصحية الاولية في الصدر اقام خلال العام الجاري250 حملة لمتابعة المتسربين من اللقاح)، لافتا الى ان (الدائرة تسعى الى الارتقاء بالخدمات الطبية والصحية في المدينة عن طريق تقديم الخدمات الطبية والصحية من خلال المراكز الصحية البالغة نحو 20 مركزا رئيسا وثلاثة مراكز فرعية فضلا عن مراكز العوز المناعي ومكاتب الولادات والوفيات)، مشددا على (اهمية دعم المجتمع من اجل رفع الواقع الصحي كون المدينة تحتاج الى نحو 70 مركزا صحيا واكثر من 200 طبيب)، واوضح الساعدي ان (القطاع يقدم الخدمات الطبية والصحية الى اكثر من مليون مواطن في وقت ان عدد المنتسبين لا يوازي حجم العمل المقدم).

حملات صحية

وتابع ان (القطاع قام بالعديد من الحملات الصحية والتوعوية وكذلك حملات رش المبيدات ولاسيما في مناطق الاطراف)، واضاف ان (الوعي الصحي له اهمية كبيرة بمنع انتقال الامراض الانتقالية للمواطنين ولاسيما الاسهال الوبائي وغيرها من الامراض الاخرى). فيما ارسلت دائرة العيادات الطبية الشعبية دفعة جديدة من أدوية الأمراض المزمنة للنازحين في محافظة السليمانية . وقال معاون مدير عام الدائرة للشؤون الفنية شهاب احمد جاسم في بيان تلقته (الزمان) امس أن (قسم الصيدلة في الدائرة جهز النازحين في المحافظة بأدوية الأمراض المزمنة)، مشيراً إلى أن (التجهيز يتم حسب إحصائية أعدها مركز تسجيل المصابين بالأمراض المزمنة للنازحين الذي يقوم بمتابعة عدد المرضى سواء داخل المخيمات أو خارجها)، مؤكدا ان (عملية تجهيز الادوية تكون شهريا للنازحين سواء كانوا في إقليم كردستان أو المحافظات الاخرى). وفي محافظة ديالى نجح فريق طبي في مستشفى بعقوبة التعليمي في إجراء عملية لاستئصال ورم في البنكرياس لمريضة في العقد السادس من العمر .وقال مدير المستشفى حيدر المكدمي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (فريقا طبيا متخصصا في المستشفى اجرى عملية لمريضة تبلغ من العمر 65 عاما تعاني من ورم في رأس البنكرياس نتيجة يرقان انسدادي)، لافتا الى ان (العملية استغرقت 10 ساعات متواصلة تم فيها استئصال رأس البنكرياس والاثني عشري والجزء السفلي من المعدة والجزء السفلي من القنوات الصفراوية وأعادة ربط الامعاء)، واوضح المكدمي ان (العملية تعد معقدة وتجرى لأول مرة في المحافظة).