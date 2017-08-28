ترحيب دولي واسع في تحقيق إنتصار تلعفر بسرعة فائقة

الأمن النيابية تدعو العبادي إلى الإسراع بتحرير الحويجة

بغداد – محمد الصالحي

دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية القيادة العسكرية الى استنساخ تجربة تحرر تلعفر في تطهير قضاء الحويجة في كركوك، فيما منح وزير الداخلية قاسم الاعرجي قدما لمدة ستة اشهر للضباط وسنتين للمنتسبين تثمينا وتقديرا لتضحياتهم وانجازهم لواجبهم.

وقال عضو اللجنة محمد ناجي في تصريح امس ان (تنظم داعش يتخذ من الحويجة بمساحتها الشاسعة قلعة مهمة له، فلابد من تحريرها بأسرع وقت والتوجه بعدها إلى الحدود العراقية السورية ومناطق غرب الأنبار المتمثلة بعنة وراوة والقائم).وأضاف (من الجيد استنساخ تجربة تلعفر وتطبيقها في الحويجة، لأهميتها، فمعركة تحرير تلعفر كانت ناجحة وباعتراف دولي). داعيا العبادي إلى (الإسراع ببدء عملية تحرير الحويجة ليتم القضاء على عصابات داعش الإرهابية بالكامل ونفيها عن الأراضي). وقال الخبير العسكري سعيد الجياشي في تصريح امس ان (جميع خطوط الامداد والحركة تم قطعها عن التنظيم بعد تحرير مدينة الموصل واستعادة تلعفر).

إرتدادات إيجابية

مؤكدا أن (تحرير تلعفر سيكون له ارتدادات ايجابية على تحرير بقية المناطق المغتصبة). وأضاف أن (داعش يختنق حاليا في الحويجة). متوقعا أن (تكون معركة تحرير المدينة سريعة وخاطفة كما جرى في تلعفر).وكان الناطق الرسمي باسم هيئة الحشد أحمد الأسدي أكد في وقت سابق أن الحويجة مطوق بنسبة 100بالمئة. ومنح وزير الداخلية قاسم الاعرجي قدما لمدة ستة اشهر للضباط وسنتين للمنتسبين. وقالت الوزارة في بيان تلقته(الزمان) امس ان (الاعرجي واثر زيارته لقضاء تلعفر قطعات الشرطة الاتحادية المشاركة بعمليات التحرير منح قدما لمدة ستة اشهر للضباط وسنتين للمنتسبين).واضاف ان (ذلك جاء تثمينا وتقديرا من الوزير لتضحيات الابطال وانجازهم لواجبهم بأعلى درجات المهنية العسكرية التي تجلت بتحقيق النصر المؤزر في مدينة تلعفر المحررة). واتابع ان (الوزير وجه جميع المراكز ودوائر الدفاع المدني في مدينة تلعفر المحررة وكافة الدوائر الخدمية بالمباشرة باعمالها وخاصة تلك المتعلقة برفع العبوات الناسفة والالغام ومعالجة السيارات المفخخة وغيرها من وسائل اجرام داعش الارهابي).واضاف ان (ذلك جاء ايذانا ببدء صفحة جديدة من تاريخ المدينة وضمها الى حضن الوطن من جديد). وصل الأعرجي إلى قضاء تلعفر بعد إعلان تحريره من داعش لتفقد القطعات العسكرية. وأضاف مصدر أن (الوزير تفقد القوات في القضاءوبحث مع القادة الأمنيين عملية مسك الأرض).وكشف القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني عن تخصيص ثلاثة ألوية من الشرطة الاتحادية والجيش والحشد الشعبي من ابناء تلعفر لمسك الارض بعد تحريره. وقال الحسيني في تصريح أمس ان (ابناء المدينة يمتلكون لواء كاملا في الجيش ولواء آخر في الشرطة الاتحادية ولواء الحسين في هيئة الحشد الشعبي ومن المقرر بحسب أوامر القيادة العسكرية أنها ستمسك الملف الأمني بعد تحرير القضاء).

حماية مناطق

وأضاف أن (ما جرى في القضاء منذ عام 2014 يحتم على أبناء تلعفر التمسك بحماية مناطقهم وعدم السماح للقوى الإرهابية مجددا بالعودة تحت أية ذريعة).واوضح أن (القوات المحررة تعمل الان على تدقيق اسماء الساكنين المتبقين في القضاء ومحاسبة أي شخص تورط بالإرهاب وكذلك مسح الاضرار التي خلفتها عصابات داعش).

وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي تلقته (الزمان) امس ان (الفرقة 16 تمكنت من تحرير قرى مير قاسم وتل وشي بالعياضية).واضاف ان (الفرقة 16 للجيش تمكنت ايضا من تحرير قرية خرائج العاشق ناحية العياضية).وتواصل القوات الامنية وقوات الحشد الشعبي عملياتها العسكرية لليوم العاشر على التوالي لتحرير قضاء تلعفر غرب الموصل من تنظيم داعش. ونقل بيان لاعلام الحشد تلقته (الزمان) امس ان (معلومات استخباراتية تقيد اغلب عناصر داعش الموجودين في ناحية العياضية هم الهاربين من تلعفر). واضاف ان (قطعات الجيش الان تطوقهم وتشتبك معهم في القرى الواقعة جنوب الناحية). وفي الانبار قال قائد العمليات اللواء الركن محمود الفلاحي في تصريح امس ان (ثلاث عجلات حمل لداعش حاولت التقرب من الطريق الدولي بالقرب من منطقة الصكار بالرطبة).وأضاف ان (قوة من قطعات الفرقة الأولى فتحت النار على العجلات التابعة لداعش وتم الاستيلاء على اثنين منها، فيما لاذت العجلة الثالثة بالفرار في عمق الصحراء). وذكر بيان لوزارة الدفاع امس ن (أبناء الهندسة العسكرية، ساهموا إعادة أعمار البنى التحتية لمدينة الموصل التي دمرها الإرهاب، من خلال نصب الجسور الحديدية والعائمة لربط جانبي المدينة، حيث تواصل كتيبة تجسير المقر العام التابعة لمديرية الهندسة العسكرية العمل ليلاً ونهاراً بنصب الجسر (الاكرو) الحديدي لربط منطقة الفيصلية في الجانب الأيسر بكورنيش الجانب الأيمن).وبين ان(الجسر يستخدم لمرور المركبات الصغيرة والكبيرة والارتال العسكرية بحمولة 60 طناً وكذلك للتخفيف عن كاهل المواطن حيث تم نصبه بقرب جسر الحرية الثاني في مدينة الموصل المدمر من قبل داعش).واشار البيان الى إن (كتيبة التجسير قامت بنصب 10 جسور منذ بدء العمليات العسكرية وحتى بعد تحرير محافظة نينوى لمرور المركبات والأشخاص المارة). وهنأت كل من السعودية وقطر وايران وتركيا والبحرين ومصر بتحرير تلعفر معربن عن دعمهم الكامل للعراق في حربه ضج الارهاب .