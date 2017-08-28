لا نأسف لإزعاجكم – فائز جواد

اعتاد المواطن في شتى بقاع العالم ومنها العاصمة بغداد يقرا عبارات تثبت من قبل امانة بغداد ودوائر البلديات التي تقوم بتثبيتها على الجزرات الوسطية تنبه فيها سائقي المركبات لوجود اعمال اكساء او حفر او تصليح وتحويل مسارات الطرق ودائما ماتكون العبارات التي تلقى ترحيبا من المواطن فيها شيء من اللياقة والاحترام للمواطنين، واكثر تلك العبارات التي صارت الجهات المعنية ومنها دوائر المرور متداولة ومعروفة هي (نأسف لازعاجكم) او (ناسف لازعاجكم ونعمل لخدمتكم) وهكذا تبتكر الدوائر الاعلامية للوزارت والدوائر المعنية العبارات اللائقة التي تفرض احترامها بين القراء من المواطنين وبالتالي يقدرون ويحترمون بل يتعاونون جادين مع الدوائر المعنية لانجاز مهامهم البلدية، ومااثارني وعلى حافة الجزرة الوسطية عبارة (ناسف لازعاجكم) لوجود اكساء واعمال تصليح في احد مفترقات الشارع، والملفت للنظر ان احد المواطنين قام بحركة غير لائقة وغير مرغوب بها فتقصد وبدلا ان يبدي تعاونه مع الجهه التي تقوم بخدمة المواطن قام بجلب فرشاة للخط وقليل من الصبغ والخط وكتب على اللوحة المكتوب فيها ناسف لازعاجم كلمة (لا) لتتصبح العبارة (لا ناسف لازعاجكم) مااثارت كل من قراها بل انتقد العبارة غير اللائقة التي قام احدهم بتحريفها يعتقد ربما للمزحة او لازعاج الجهة التي كتبت العبارة ولانعرف مايقصد المواطن الذي اضافة كلمة لا، ويقينا انها حركة غير لائقة ولاتنم على ذوق الذي كتبها وعدم احترامه لاذواقنا بل عدم احترامه لنفسه فبدلا من تشجيع الدوائر المعنية من هكذا مبادرات عندما تقوم بعمليات اكساء تقوم بالاعتذار من المواطنين لانها اولا واخيرا تعمل للمواطن الذين هو بامس الحاجة الى ان تتم عمليات الترميم والتاهيل في كافة شوارع العاصمة وتشجع كتابة مثل هكذا عبارت لائقة وتنم على ذوق واحترام المواطن ولكنه بالتالي بدلا من يشكر الجهة المعنية يقوم بعملية استهزاء مرفوضة من الجميع، تحية لكل الجهات التي تحترم المواطنين في كتابة عبارات تقدرهم وتحترمهم اثناء عمليات اعمار وترميم تقوم بها.

بغداد