إنجاز ملفات مشاريع خدمية متلكئة الأيام المقبلة

النفط يضع خطة لتعيين ملاكات ضمن حقل السيبة

بغداد – شيماء عادل

اعلنت شركة نفط محافظة البصرة التابعة لوزارة النفط عن وضع خطة لتعيين نحو 250 شخصا من اهالي المحافظة ضمن ملاكها في حقل السيبة الغازي.

وقال مدير الحقل اسعد عبود في تصريح امس إن (هناك مناقشات مع مشغل شركة كويت انرجي لإعداد خطة تعيين لنحو 250 شخصا وباختصاصات مختلفة من مهندسين وإداريين وفنيين في هذا الاطار).

مبيناً أن (80 بالمئة من الملاكات العاملة في الحقل هم من العمالة المحلية), مؤكدا (السعي لاستقطاب عدد اكثر من الملاكات المحلية لتقليل البطالة واستثمار الجهود في الحقل الذي سيسهم في رفد الاقتصاد من خلال موارد الغاز المستخرج).

من جهة اخرى اكد المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي تحديد 6 مشاريع استثمارية في المحافظة للعمل على ازالة المشكلات التي تقف عائقا امام انجازها والمباشرة بحسم ملفاتها خلال الايام المقبلة.

وقال الحديثي في تصريح امس ان (رئاسة الوزراء عرضت نتائج زيارة اللجان المكلفة بمتابعة مشاريع المحافظة المتلكئة من اجل تشخيص مكامن الخلل حيث تم اصدار توجيه الى ديوان الرقابة المالية بإعادة الدراسة لتلك المشاريع من حيث الاحالة والمتابعة والتنفيذ خاصة وان هناك مخاوف تشير الى وجود شبهات فساد في بعضها وتأخير متعمد للبعض الاخر).

انجاز مشاريع

وأضاف ان (اللجنة المشكلة ستتابع خلال المدة المقبلة الموضوع للوصول الى صيغة لانجاز المشاريع المتبقية في المحافظة), مشيرا الى ان (الحكومة خصصت مليارين و100 مليون دولار من اصل مبلغ القرض الانمائي الياباني والبالغ 4 مليارات و200 مليون دولار لتنفيذ 8 مشاريع في المحافظة ليضاف الى القرض البريطاني الخاص بإنشاء محطات لتحلية المياه ورفع نسبة عذوبة المياه المستخدمة للشرب وتلك المستخدمة لسقي المحاصيل الزراعية), كاشفا عن (وجود حقائق تفيد بأن هناك مشاريع استثمارية وخدمية واقتصادية وتنموية وصلت مبالغها الى مليارات الدولارات لم تر النور لأسباب تتعلق بوجود شبهات فساد فضلا عن سوء الادارة والتخطيط والمتابعة ما انعكس سلبا على الوضع المعيشي والإنساني والخدمي في المحافظة).

وكان الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق قد عقد اجتماعا لبحث المشكلات المالية مع الحكومة المحلية للمحافظة التي تقرر بعدها تشكيل 5 لجان لتولي مهمة المشاريع الخدمية والاستثمارية وملفات النزاهة و القضائية.