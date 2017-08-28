توقعات برفض مرشحي المفوضية والتوجّه نحو إنتداب القضاة

الخبراء لـ (الزمان): ثلاثة خيارات أمام البرلمان لحسم الملف بعد العيد

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت لجنة الخبراء رفض عدد من اعضاء مجلس النواب الاسماء المرشحة لمفوضية الانتخابات الجديدة بسبب تبعيتهم لإحزاب سياسية , مؤكدا امام البرلمان ثلاثة خيارات لحسم الملف قبل انتهاء المدة القانونية للمفوضية الحالية.

وقال عضو اللجنة زانا سعيد لـ (الزمان) امس ان (اللجنة اكملت اختيار المرشحين وتم ارسال قائمة الاسماء الى مجلس النواب الذي سيقرر حسم هذا الموضوع).

رفض النواب

واضاف ان (هناك خيارات عدة اما التصويت على الاسماء التي اختيرت من قبل اللجنة وهذا ما يرفضه اغلب النواب او التصويت على المرشحين بشكل انفرادي وهذا ما تدعو اليه بعض الكتل اما الخيار الثالث هو الغاء نتائج اللجنة والذهاب الى القانون الذي يوكل واجبات المفوضية الى قضاة.

معربا عن اعتقاده ان (سبب رفض تلك الاسماء من بعض النواب لتوقعهم بأن كل اسم من الاسماء تابع لحزب معين مما سيعيد سيطرة تلك الجهات على المفوضية)، وتابع سعيد ان (حسم الملف سيكون بعد عطلة العيد قبل انتهاء المدة القانونية للمفوضية الحالية). واكد النائب عن التحالف الوطني علي البديري ان 90 نائبا وقعوا على عريضة لرفض الاسماء المرشحة لادارة المفوضية .

وقال البديري في تصريح امس ان (اللجنة قدمت تقريرها الذي لاقى استحسان الكتل الكبيرة بسبب اتفاقها على المحاصصة وتمرير مرشحيها)على حد تعبيره .

وأضاف أن (90 نائباً وقعوا عريضة يرفضون المرشحين وتحويل الملف الى القضاء), مرجحا (من المستحيل تمرير المرشحين الذين اختارتهم اللجنة لشغل المناصب في المفوضية), ولفت إلى (وجود قانون يتضمن الإجراءات لاختيار المفوضية وسيطرح للتصويت بعد العيد).

وكان ائتلاف الوطنية قد اتهم بعض أعضاء اللجنة بالتلاعب والانحياز الطائفي والمحاصصي على حساب المهنية والاستقلالية.

وقال رئيس الكتلة النيابية كاظم الشمري ان (اللجنة التي تم تشكيلها لاختيار مجلس المفوضية تحاول الالتفاف على مطالب الشعب في التغيير والإصلاح). مبينا أن (بعض أعضاء اللجنة سعوا بشكل واضح لإقصاء المرشحين الكفوئين والتركيز على دفع بعض المرشحين المدعومين من أحزاب وكتل سياسية) على حد تعبيره. واجهة شكلية

وأضاف ان (هناك أدلة تثبت التلاعب باستمارات التقويم وتغيير البعض منها), لافتا الى أن (اللجنة مجرد واجهة شكلية لإعطاء المصداقية للمرشحين الذين ستفرزهم لكن الأسماء حسمت فعليا منذ مدة) على حد تعبيره. واوضح الشمري انه (اذا كان البرلمان حريصا على الإصلاحات والتغيير فعليه المضي وطرح مقترح انتداب القضاة والمقدم من قبلنا لتكون هناك شفافية واضحة بالانتخابات), محذرا من (اذا بقي الوضع على ما هو عليه فسيكون لنا موقف واضح للدفاع عن حقوق الشعب وعدم الانجرار خلف رغبات بعض الأطراف التي تأكدت من نبذ الشارع لها وتحاول بشتى الطرق المحافظة على مكاسبها من خلال المجيئ بمجلس مفوضين تابع لها لتزوير الانتخابات وسرقة أصوات الشعب) على حد زعمه.

ونشرت بعض المواقع قائمة باسماء مرشحي المفوضية وهم رياض غازي وغسان فرحان وأحمد جبار ورزكار حمد ومعتمد نعمة ومعن عبد وحسن سلمان وكريم التميمي وديار طاهر دوسكي على أن يترأس الأخير الهيئة.