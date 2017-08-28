الإتحادية: فقرة الموازنة بإحتساب خدمة المتعاقدين دستورية

محكمة الجنايات تقرّر حبس مديرة مصرف في ميسان

بغداد – محمد الصالحي

أصدرت محكمة جنايات محافظة ميسان حكماً وجاهياً بحقِّ مديرة مصرف الرشيد – فرع جامعة ميسان، يقضي بالحبس سنةً واحدةً استناداً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات .

وقالت هيئة النزاهة في بيان تلقته (الزمان) أمس أن (دائرةُ التحقيقات في الهيئة أكَّدت، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، أنَّ المحكمة ألزمت المدانة بدفع مبلغ 760 مليون دينارٍ استناداً للقرار 120 لسنة 1994 وقرَّرت عدم إطلاق سراحها ما لم يتمّ تسديد المبلغ إلى المصرف الذي كانت المدانة تعمل فيه بصفة مديرٍ), واضاف ان (أنَّ قرار الحكم الصادر بحقِّ المدانة جاء استناداً إلى أحكام المادَّة 182أ الأصوليَّة حكماً وجاهياً قابلاً للتمييز), واشار البيان الى ان (َالمادَّة 340 من قانون العقوبات نصَّت على إيقاع عقوبة السجن مدَّة لا تزيد على سبع سنواتٍ أو بالحبس على كلِّ مُوظَّفٍ أو مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامَّـةٍ أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الج?ة التي يعمل ف??ا أو يتَّـصل ب?ا بحكم وظ?فته أو بأموال الأشخاص المع?ود ب?ا إل?ه).

على صعيد اخر قضت المحكمة الاتحادية العليا بدستورية الفقرة الواردة في قانون الموازنة للعام الحالي المتعلقة باحتساب مدة الخدمة العقدية للمثبتين على الملاك الدائم لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد اسوة بزملائهم الذين ثبتوا، لافتة إلى أنها تتفق مع مبدأ مساواة العراقيين الواردة في الدستور.

دعوى الطعن

وقال مدير المكتب الاعلامي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته (الزمان ) أمس إن (المحكمة عندما نظرت دعوى الطعن ببعض مواد الموازنة للعام الحالي المرقمة 17 اتحادية 2017 كانت احدى الفقرات المطعون بعدم دستوريتها –وهي المادة 11 سادسا – تقضي باحتساب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم بعد 2003/4/9 خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد), وأضاف أن (المحكمة وجدت أن النص المطعون به الذي وضع من مجلس النواب جاء اتساقاً مع ما ورد في الموازنات السابقة، والقول بخلاف ذلك يفقد التوازن بين الموظفين ويؤدي إلى اختلاف مركزهم القانوني بالنسبة لمن ثبت خلال تطبيق الموازنات المالية السابقة، مع من ثبت بعدها), واوضح الساموك أن (طلب الحكم بعدم دستورية المادة 11 سادساً بحسب قرار المحكمة الاتحادية العليا جاء مخالفاً لاحكام المادتين 14 و 16 من الدستور التي تساوي بين العراقيين). وتابع ان ( المحكمة ذهبت إلى أن المادتين 14 و16 من الدستور قد وردتا في باب الحقوق والحريات من الدستور وذكر مضمونهما في ديباجته ما يتعين تغليب تطبيقهما على المادة 62 ثانياً من الدستور), واضاف الساموك أن (هذا التوجه الذي اشارت اليه المحكمة يحقق العدالة والمساواة بين الموظفين ذوي المستوى الواحد والشروط المطلوبة في الخدمة العامة).