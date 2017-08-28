الخطوط: الطائر الأخضر نقل أكثر من 27 ألف حاج إلى الديار المقدسة

بغداد- صباح الخالدي

انهت الخطوط الحوية العراقية رحلاتها للديار المقدسة امس بعد نقل اكثر من 27 الف حاج، فيما جرى تخصيص 909 حافلات لنقل الحجاج خلال أيام المشاعر المقدسة.

وقال بيان لاعلام وزارة النقل انه(بمتابعة ميدانية واشراف مباشر من قبل وزير النقل كاظم فنجان الحمامي انهت شركة الخطوط الجوية العراقية رحلاتها للديار المقدسة التي انطلقت في 4-8-2017 واستمرت الى 18-8-2017).مضيفاً ان(الشركة تمكنت خلال هذه المدة من نقل 27306 حجاج من مختلف المطارات العراقية وهي مطارات بغــداد الدولي والبصرة والنجف والسليمانية واربيل الى مطاري جدة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية بشكل مباشر حيث تم نقل 21628 حاجاً الى مطار المدينة المنورة في حين بلغ عدد الحجيج الواصلين الى مطار جدة 5354 حاجاً).

ونقل البيان عن مدير عام الخطوط ميران فريد قوله أن (الشركة اسهمت بتقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن خلال مدة تفويجهم الى الديار المقدسة ومنها تخصيص صالة كربلاء لاستقبالهم وتقديم جميع التسهيلات والخدمات لهم ).

موضحاً انه(بعد حصول هيئة الحج والعمرة على مقاعد اضافية بالاتفاق مع الجانب السعودي والبالغ عددها 2813 خصصت الشركة رحلات اضافية ليرتفع عدد الحجاج الذين تم نقلهم على متن الطائر الاخضر 30119 حاج).

بعثة الحج

واكد فريد ان (ملاكات الشركة تعمل حاليا على اكمال جميع الاجراءات لغرض تأمين عودة الحـــــــــــجاج من الديار المقــــــــــدسة بــــــــعد ادائهم مناسك الحج).

الى ذلك اعلنت بعثة الحج العراقية عن تخصيص أكثر من 900 حافلة لنقل الحجاج العراقيين في الديار المقدسة.واوضح مصدر في البعثة ان (البعثة هيأت 909 حافلات حديثة ومكيفة منها 596 عراقية لنقل الحجاج خلال أيام المشاعر المقدسة).

وأعلنت البعثة الجمعة الماضي عن تفويج جميع الحجاج العراقيين البالغ عددهم 40 الفا و890 حاجا واداريا الى الديار المقدسة، مؤكدة نجاح خطتها بتفويج الحجاج وعدم تسجيل اية حوادث او معوقات تذكر.