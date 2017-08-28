الرافدين يوزّع رواتب موظفي الكليات والجامعات

خبير يصف عملية إصدار الرقم الوظيفي بالمهمة ووسيلة للقضاء على الفضائيين

بغداد- شيماء عادل

اكد الخبير الاقتصادي عبد الحسين المنذري ان قيام وزارة التخطيط باصدار رقم وظيفي لجميع موظفي الدولة واستقطاع 1 بالمئة خطوة جيدة ووسيلة احصائية ولارقابية ومالية يمكن من خلالها تحديد المبالغ اللازمة المرصدة للموازنة التشغيلية وكشف الموظفيين الفضائيين.

وقال المنذري لـ (الزمان) امس ان (قيام وزارة التخطيط اصدار الرقم الوظيفي لجميع الموظفي الدولة في مقابل استقطاع 1 بالمئة من راتبهم تعد وسيلة مهمة من خلالها تسطيع الدولة السيطرة على اعداد موظفيها اضافة الى انها وسيلة احصائية يمكن من خلالها احتساب اعداد موظفيها واصدار قاعدة بيانات ضرورية بشأن العاملين في دوائرها يتضمن جمـــــــيع المعلومات عن الموظفين كنسبة رواتبهم وسلمهم الوظيفي ومخصصاتهم التي يتقاضونها في كل عام ).

متابعا ان (نسبة الـ1 بالمئة التي سيتم استقطاعها سيكون لمرة واحدة كل اربع سنوات وهذه النسبة ضئيلة جدا لا تؤثر على راتب الموظف اضافة الى ان لهذا الاجراء اهمية كبيرة من الناحية الاحصائية والرقابية والمالية فمن الناحية الاحصائية انها ستوفر بيانات باعداد الموظفين العاملين في الدوائر وسلمهم الوظيفي ونسبة رواتبهم ومخصصاتهم السنوية ومن ثم تمكن الدولة من رصد الاموال اللازمة لهم في الموازنة التشغيلية اما من الناحية الرقابية فأنهاستمنح كل موظف رقما وظيفيا ما يصعب على البعض عند وفاة موظف او تقاعده ان يعين اخرين بدلا عنه اما اهميتها من الناحية المالية فان العملية تحدد كم نسبة الزيادة السنوية للمـــــــــخصصات لكل موظف وبحسب درجاتهم الوظيفية فضلا عن انها وسيلة مهمة جدا لكشف الفضائيين في كل الدوائر وتمنع عمليات التلاعب).

واصفا عملية اصدار الرقم الوظيفي للموظفين ( بالخطوة الجيدة والعملية والتي كان من المفروض بالحكومة القيام بها منذ مدة وهذه العـــــــــملية ليست لها علاقت بالدفع عن طريق الكي كارد كون الاخير وسيلة للصرف فقط ).

شهر واحد

و كشف مصدر مسؤول عن استقطاع 1 بالمئة من رواتب الموظفين لشهر واحد.

وقال المصدر امس ان (وزارة التخيطيط ستقوم باصدار الرقم الوظيفي لجميع موظفي الدولة وهو عبارة عن قاعدة بيانات للموظفين) مبينا ان (ذلك يعرف بالمصطلح الاقتصادي بالبنك الوظيفي لضمان حقوق الموظفين في الدولة)واضاف انه (سيتم استقطاع 1 بالمئة من رواتب الموظفين مرة واحدة وليس شهريا) مؤكدا ان (ذلك يحصل كل اربع سنوات من اجل اعادة تحديث قاعدة بيانات الموظفين في الدولة) .

الى ذلك احبطت هيئة النزاهة محاولة لسرقة خمسة مليارات دينار من مقر الإدارة العامة لمصرف الرافدين عن طريق تمرير صك مزور, فيما اعلن المصرف المباشرة بصرف رواتب موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .وقالت الهيئة في بيان امس انه (تم ضبط متهم متلبس وبحوزته أصل الصك المزور إلى جانب شخصين آخرين كانا برفقته حيث نفذت عملية الضبط بموجب مذكرة قضائية جاءت بعد تلقي الهيئة معلومات تفيد بوجود أشخاص يرومون تمرير صك مزور بمبلغ خمسة مليارات دينار عبر مصرف الرافدين – الإدارة العامة).

وأضاف أن(فريق الضبط التابع للمديرية نظم محضر ضبط أصولياً بالمبرزات الجرمية وعرضه برفقة الأوراق التحقيقية على القاضي الخفر الذي أمر بتوقيف المتهمين الذي قرر أيضاً إصدار أمر ضبط وتحر بحق متهمين آخرين ثبت تورطهما في القضية.

ويذكر ان الهيئة أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري عن استرجاع ومنع هدر وإيقاف صرف قرابة ترليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري 2017، فيما كشفت عن استرجاع ومنع هدر وإيقاف صرف أكثر من ترليوني دينارٍ ونصف الترليون خلال عام 2017 .

وعلى صعيد اخراعلن المصرف عن المباشرة بصرف رواتب موظفي وزارة التعليم. وقال بيان امس ان (المصرف قام بتوزيع رواتب موظفي الجامعات عن طريق احدى أدوات الدفع الالكتروني).

وصول صكوك

مشيرا الى ان (التوزيع جاء بعد وصول الصكوك الخاصة بمبالغهم من دوائرهم).

وأكد البيان ان (الصرف شمل جميع الكليات ورئاسات الجامعات التابعة للوزارة).

الى ذلك قام المصرف بصرف رواتب موظفي بعض شركات وزارة الصناعة والمعادن .

وتابع البيان ان (المصرف وزع رواتب موظفي مصنع القطنية و شركة الفارس العامة والشركة العامة للصناعات الهيدروليكية(

وأشار الى ان (الصرف تم عن طريق احدى أدوات الدفع الالكتروني بعد وصول الصكوك الخاصة بمبالغهم من دوائرهم). فيما الزم البنك المركزي المصارف وشركات التحويل بالاجتماع مع الجهات الاستشارية المتعاقدة معها لاغراض التنظيم.

وقال البنك في بيان امس انه (بهدف الارتقاء وتحقيق الشفافية في عمل المصارف مع الجهات الاستشارية وتحقيقا لمصلحة العمل فانه عند القيام المصرف بالتعاقد مع اي جهة استشارية خارج المصرف لتقديم خدمات استشارية له فانه يحق للبنك المركزي الاجتماع مع هذه الجهة الاستشارية الخارجية سواء كان قبل او بعد انتهاء العملية).

وتابع ان (الهدف منها هو امور تنظيمية لغايات المناقشة والمراجعة وتحديد النقاط الواجب القاء الضوء عليها والاطلاع على اية اوليات او تقارير يطلبها البنك).

مؤكدا ان (ذلك ياتي وفقا لاحكام المادة 53 من قانون المصارف العراقي المرقم 94 لسنة 2004).

ويذكر ان البنك تأسس كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004 كهيئة مستقلة وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية بما في ذلك سياسات أسعار الصرف ويجري جلسات يوميا لبيع وشراء العملات.