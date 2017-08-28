توفر منح دراسية تختص باللغة والثقافة اليونانية

التعليم يحدّد ضوابط قبول الموهوبين في الجامعات

بغداد – داليا احمد

أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي عن ضوابط قبول الطلبة المسرعين والموهوبين في الجامعات، للسنة الدراسية 2017-2018.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي في بيان تلقته (الزمان) أمس إنه (يحقّ للطالب المشمول بنظام التسريع للدراسة الإعدادية الذي اجتاز الامتحانات النهائية العامة للقبول على وفقط الاسس والضوابط وهي ان تكون نسبة المقاعد المخصصة للطلبة المسرعين الذين حـــــــــــصلوا على عتبة القطع 80 بالمئة فأكثر 2 بالمئة من المقاعد التي حددتها خطة القبول لكليات المجموعة الطبية هـــــــــي الطب، وطب الاسنان، والصيدلة.

اما بالنسبة لكليات المجموعة الهندسية فتكون نسبتهم 10بالمئة ويتم التوزيع بين الكليات المتناظرة الموجودة في المحافظة الواحدة بشكل متساو).

واوضح العبودي أنه (سيجري التنافس بين الطلبة الذين تخطوا عتبة القطع على اساس المجاميع التي حصلوا عليها عند التوزيع بين الكليات وبحسب الطاقة الاستيعابية)،

موضحا انه (يحقّ لمن لا يرغب في نتائج التسريع إلغاء ترشيحه والدوام في الصف السادس الاعدادي.

قبول طلبة

وأضاف العبودي انه (سيتمّ قبول الطلبة من خريجي مدارس الموهوبين في التخصص الذين يرغبون به وبغض النظر عن الحدود الدنيا للقبول المركزي لكون مناهج هذه المدارس هي مناهج خاصة وتدرس باللغة الانكليزية وان امتحاناتهم الوزارية تجري بمعزل عن الامتحانات الوزارية للمدارس الاخرى).مشيرا الى ان (نسبة المقاعد المخصصة للطلبة الموهوبين تكون 2بالمئة من خطة القبول ويتم التنافس فيما بينهم على أساس المعدل).

وأعلنت الوزارة عن تخفيض أجور الدراسات العليا.

وتابع البيان انه (مراعاة للمناشدات والمطالـــــــــبات وانطلاقــــــــــاً من دعم التعليم العالي لأبنائها الطلبة فقد قررت الوزارة تخفيض أجور الدراسات العليا ضمن قناة النفقة الخاصة للتخصصات العلمية المختبرية بحيث إن الدبلوم ستكون أجورها خمسة ملايين دينار بدل عن السبعة وإن الماجستير حددت بستة ملايين ونصف المليون دينار بدلا عن الـــــــثمانية ملايين وإن الدكتوراه خفضــــــــــت أجورها الى ثمانية ملايين دينار بدلا عن العشرة.واضاف ان (التخصصات الإنسانية والعلمية الاخرى فإن أجورها بقيت على وفق الضوابط المنصوص عليها للعام 2018/2017 فيما ستكون أجور النفقة الخاصة للمؤجلين من العام الماضي مثل أجور أقرانهم للعام 2016 – 2017).

واوضح البيــــــــان ان (الوزارة قررت تنفيذ آلية نقل الطلبة من منتسبي التـــــــعليم العالي المقبولين في الدراسات العليا للعام 2017-2018 والمــــــــــشمولين بالنقل للجامعات المستحدثة بعد حصولهم على الشهادة وليس عند قبولهم بالدراسة). وأعلنت الوزارة عن توفر منح دراسية يونانية لغير الموظفين للدراسات العليا في تخصص اللغة والثقافة اليونانية الحديثة للسنة الدراسية 2017-2018، مشيرة الى ان آخر موعد للتقديم يوم الأربعاء الموافق السادس من ايلول المقبل.

منح يونانية

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العـــــــــبودي في بيـــــــــان تلـــــــــقته (الزمان) أمس إن( برنامج المنح اليونانية للأجانب لدراسة اللغة والثقافة اليونانية الحديثة منح العراق عددا من الزمالات الدراسية للدراسات العـــــــــــليا في تخصص اللغة والثقافة اليونانية الحديثة و أن طلبات التقديم تسلم مباشرة الى السفارة اليونانية في بغداد).

واضاف انه (يمكن الحصول على استمارة التقديم من رابط الصفحة الالكترونية الخاصة بمؤسسة المنح الحكومية).