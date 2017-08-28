محمد شاكر أستاذ القانون الدولي وعضو تيار الغد لـ (الزمان): رحيل الأسد خلال المدة الإنتقالية أمر غير واقعي

القاهرة – مصطفى عمارة

في سابقة تعد الاولى من نوعها منذ اندلاع الازمة السورية استطاعت مصر عقد هدنتين بين النظام السوري وفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية وريف حمص الشمالي بوساطة من تيار الغد السوري المعارض الذي يتخذ من القاهرة مقرا له ، ويعد طرفا مقبولا من دمشق كونه لا يطالب باسقاط الرئيس بشار الاسد .وعقب نجاح القاهرة فى انجاز تلك المهمة كان لـ (الزمان) هذا الحوار مع د/محمد شاكر استاذ القانون الدولي وعضو الهيئة العامة لتيار الغد السوري .

{ ماهي رؤيتك للاسباب التي ادت الى نجاح مصر فى عقد هدنتين فى سوريا فى غضون اسبوعين بين النظام السوري وفصائل المعارضة ؟

– احب هنا ان اؤكد ان الدور المصري في سوريا مرحب به من جميع الاطراف فيخطئ من يقول ان الدور المصري في سوريا محايد لان مايهم مصر هو وحده التراب السوري وعدم تقسيمها نظرا لخطورة ذلك على الامن القومي العربي بصفة عامة والامن القومي المصري بصفة خاصة ولذا فلم يكن الدور المصري منحازا لاحد الاطراف ويخطئ من يقول ان النظام المصرى منحاز للنظام السورى والدليل على ذلك ان مصر تستضيف على اراضيها المعارضة وسبق ان استضافت الائتلاف السوري وهي اليوم تستضيف تيار الغد ولم تسلم احداً من المعارضين للنظام ونظرا لحرص مصر على سوريا وشعبها فلقد وافقت فى مجلس الامن على القرار الروسي والفرنسي رغم وجود تعارض بينهما لانهما يتضمنان وقف النار وهو ما يحفظ سلامة الشعب السوري كما رعت الاتفاقين الاخيرين فى الغوطة وحمص بين النظام السوري وفصائل المعارضة لانهما لا يتضمنان تهجير السكان وهو مايهدد وحدة سوريا .

{ وهل تعتقد ان الوفاق المصري السعودي والازمة القطريه مع دول الخليج ومصر قد ساهم فى عقد تلك الاتفاقيات ؟

– بالقطع فمصر والسعودية هما ركيزه الامن القومي العربي ووجود توافق بينهما يسهم الى حد كبير فى تهدئة الاوضاع والتصدي لكافة المخططات التى تستهدف تقسيم سوريا كما ان خلاف دول الخليج والمتمثلة في السعودية والبحرين والامارات بالاضافه الى مصر مع قطر انعكس ايجابيا على الاوضاع فى سوريا لان قطر ادت خلال المرحلة الماضية دورا سلبيا فى سوريا بدعمها للجماعات المسلحة ومحاولة القفز على الدور المركزي للسعودية رغم انها غير مؤهلة للعب هذا الدور .

{ وهل سيكون اتفاق الهدنة بداية لعقد اتفاقيات اخرى للهدنة برعاية مصرية ؟

– بالفعل هناك تحركات من اكثر من جهه لعقد اتفاق شامل لوقف اطلاق النار على مستوى سوريا كلها .

{ وما هى توقعاتكم بالنسبة لفرص نجاح الجولة القادمة من جنيف ؟

– اعتقد ان فرص نجاح الجولة القادمة ضعيفة لان هناك حاليا قراءة خاطئة لقرار مجلس الامن 2254 والذى يضع الاساس لايجاد حل سياسي للازمة السورية لانه يقع تحت الفصل السابع ويتحدث عن اجراءات تنفيذية لوقف اطلاق النار بصورة شاملة وليس فى منطقة واحدة لانه لا يمكن التفاوض فى ظل استمرار القتال فلابد اولا من وقف الاعمال القتالية وادخال المساعدات للمدنيين حتى يتم تهيئة المناخ لبدء عملية سياسية .

{ وماذا عن اشكالية وجود الرئيس بشار الاسد فى السلطة فى ظل اصرار المعارضة على الاطاحة به قبل اي تسوية سياسية؟

– ارى ان بقاء الاسد او عدم بقائه ليست المشكلة الحقيقية للازمة ، فالاهم هو الوصول الى تسوية سياسية تؤدي فى النهاية الى اقامة نظام ديمقراطي يكون للبرلمان القائم على التمثيل النسبي الدور الاكبر فيه لانه من الصعب العودة الى النظام المركزي القائم حاليا نظرا لتعدد الاثنيات والعرقيات اما رحيل الاسد خلال الفتره الانتقالية فارى انه امر صعب وغير واقعي فالامر يتطلب عملية سياسية يتنازل فيها كل طرف للطرف الاخر على ان يكون للشعب السوري في النهاية الراى الاخير فى النظام السياسي الذى يريده.

{ وهل ستطلبون تواجد قوات مصرية او عربية فى اى هدنه او اتفاق قادم ؟

– هذا الامر سابق لاونه فالمهم اولا هو الوصول الى تسوية سياسية وبعد ذلك يتم الاتفاق على الترتيبات الامنية .

{ وما هي تأثيرات الدور الايراني على الازمة ؟

– الدور الايراني سلبي واحد من الاسباب الرئيسية لاستمرار الازمه السورية ففي بداية الازمة وعندما اندلعت المظاهرات المناهضة للنظام اقنعت ايران بشار باستخدام القوة المسلحة لقمعها وانها على استعداد لقمع تلك المظاهرات خلال اسبوعين وهو ماادى الى تحول فى مسار الثورة السورية من ثورة سلمية الى ثورة مسلحة وفتح الطريق امام تدخل اطراف اقليمية ودولية كما حذر د/ على الدين هلال استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية فى كتاب له عن النظام ا لاقليمي العربي من الدور الايرانى القائم على الفكر فى تصدير الثورة والدفع بمشروع الاسلام السياسي السني الشيعي وبالتالي فان النظام السورى اخطأ خطأ كبيراً بالانتماء فى الحضن الايراني والذى يمتلك اجندة تتناقض مع الاجندة العربية .

{ وهل يمكن للجيش السورى ان يكون له دور فى المرحله القادمة من خلال الاطاحة بنظام بشار؟

– اعتقد ان ذلك صعب لان تركيبه الجيش السورى تختلف عن تركيبه الجيش المصرى فالجيش السوري حاليا جيش طائفي ينتمى لها الاسد اما الجيش المصري فهو ليس موالياً للرئيس بل موالي للشعب والدليل على ذلك انه عندما قامت ثورة يناير اجبر الجيش المصرى الرئيس مبارك عن التنازل عن السلطه حتى لا يصطدم بالشعب .

{ فى النهاية هل انت متفائل بامكانية اعادة بناء الدولة السورية مرة اخرى ؟

– بعد هذا العرض المبسط باسقاطاته على حالة الصراع فى سوريا تبدو عملية بناء الدولة السورية مهمة اكثر من شاقة حتى ولو نجحت التسوية فتعارض المصالح الاقليمية والدولية ستكون العائق الاكبر فى وجه بناء الدولة السورية فالصراع مازال ابعد من كونه صراعا داخليا فى الوقت الذى مازالت فيه مسألة الاتفاق على تداول السلطة غائبة فى ظل استقطاب حاد بين الاطراف السورية ذاتها فالبرغم من قناعة الطرفين بانهما غير قادرين على اقصاء الاخر بالسلاح وهو مارتب ذهابهما الى محادثات لم تأخذ حتى هذه اللحظة صفه التفاوض .صراعا داخليا فى الوقت الذى مازالت فيه مسألة الاتفاق على تداول السلطة غائبة فى ظل استقطاب حاد بين الاطراف السورية ذاتها فالبرغم من قناعة الطرفين بانهما غير قادرين على اقصاء الاخر بالسلاح وهو مارتب ذهابهما الى محادثات لم تأخذ حتى هذه اللحظة صفة التفاوض؛ ما صــــــــطدم بناء الدولة السورية ببنية المعارضة السورية بسبب الصراعات البينية بين قوى المعارضة السياسية من جهه كما ان الصراعات البينية بين المسلحين على كامل الجغرافية السورية بالرغم من تقاسم مناطق النفوذ مما يعوق فكرة التفاوض مع النظام كما يعيق فكرة الحوار السوري .وبذلك تصبح استراتيجيات العمل على بناء الدوله السورية مرهونه بوقف اطلاق النار كمــــــــــقدمة ضرورية للاتفاق على ضمانات بناء الثقه فى المرحله الانتقاليه بدءا من الاعلان الدستورى وانتهاءً بصياغة الدستور كاليات قانونية – تقنيه تحتاج الى الحد الادنى من السلم الذى يستلزم توافقا لا يوقف الحرب وحسب بقدر ما يقيم الدولة .