أربع هزات أرضية تضرب كركوك واربيل والسليمانية

الأنواء تتوقّع طقساً صحواً وإستقراراً للحرارة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل استمرار تأثير أمتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي على اجواء العراق ليكون الطقس اليوم الثلاثاء في المناطق كافة صحوا و درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق, فيما ضربت اربع هزات ارضية مدنا في كركوك واربيل والسليمانية . واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان ) أمس (استمرار تأثير أمتداد المنخفض الجوي الحراري الموسمي على اجواء العراق ليكون الطقس اليوم الاثنين صحوا و درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق), واضاف ان ( درجات الحرارة العظمى المتوقعة في مدينة بغداد 45 درجة والصغرى 23 درجة وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كيلو مترا تتحول تدريجيا في القسام الغربية من البلاد الى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة من 5 – 10 كيلو مترات وسيكون مدى الرؤية 8-10 كيلو مترات ), واوضح البيان أن (طقس يوم غد الاربعاء سيكون صحوا, ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق فيما سيكون طقس الخميس المقبل صحوا وترتفع درجات الحرارة قليلا عن اليوم السابق وطقس الجمعة المقبلة سيكون في المناطق كافة صحوا ودرجات الحرارة ترتفع في المنطقة الجنوبية ومقاربة في الشمالية الوسطى لليوم السابق). وأعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كردستان أن ثلاث هزات أرضية ضربت مناطق تابعة لمحافظتي السليمانية واربيل دون وقوع خسائر .

وقالت المديرية في بيان امس إن (ثلاث هزات أرضية ضربت، امس في مناطق تابعة لمحافظتين وأن الهزة الأولى وقعت في الساعة الرابعة والنصف فجرا في منطقة قلعة دزة، شمال شرق السليمانية، بقوة 3 درجات على مقياس ريختر).

أضاف أنه (في الساعة السابعة و16 دقيقة من صباح امس وقعت هزة الثانية أيضا في منطقة قلعة دزة بقوة 2.5 على مقياس ريختر وبعمق 10 كيلو مترات في الوقت نفسه ضربت هزة أخرى وقعت بقوة 3 درجات وبعمق 7 كيلومترات في منطقة كويسنجق التابعة لمحافظة أربيل),.

واشار البيان الى ان ( سكان تلك المناطق اكدوا بأنهم شعروا بوقوع الهزات الأرضية لكنها لم تسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية).

واضاف البيان ان (المراصد الزلزالية للهيئة سجلت حدوث هزة أرضية امس الاثنين جنوب شرق ناحية الرشاد التابعة لمحافظة كركوك وقد بلغت قوتها 3,2 درجة على مقياس رختر ، وقد شعر بها المواطنين شعورا خفيفا في قضاء الطوز ولم تسجل الهزة اية اضرار مادية او بشرية). فيما توقع المنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة الدولي صادق عطية، استمرار موجه الرطوبة (الشرجي) التي تشهدها مدن الجنوب حالياً ايام مقبلة لـنحو 7 إلى 10 أيام والتي ستكون مرهقة على المواطنين.

ونقل البيان عن العطية القول ان ( ارتفاع نسبة الرطوبة لدرجات عالية سببها هبوب الرياح الجنوبية الشرقية التي تكون محملة بنسبة كبيرة من الرطوبة وان درجات الحرارة لن يطرأ عليها اي تغيير بالنسبة لمدن الجنوب خلال الايام المقبلة وستتراوح ما بين 47 إلى 48 درجة مئوية).

واوضح العطية ان (الايام المقبلة ستشهد ارتفاعا في معدلات الرطوبة حيث ستكون مرهقة على المواطنين كونها تسبب نقص الاوكسجين في الجو). وشهد المحافظة امس الاول أمطارا وعواصف رعدية.وتابع عطية ان (زخات الامطار كانت أحياناً متوسط الشدة جنوب محافظة ميسان وشمال شرق البصرة بالاضافة الى تكون سحب ركامية رعدية).

وأضاف ان ( هذه الأمطار تعد من مفاجآة الصيف وهي ليست بالغريبة لان تصادم الأجواء الرطبة مع وجود عوارض لهواء بارد في طبقات الجو العليا تسبب في حالة من عدم الاستقرار).

وتوقع عطية ان (تشهد الايام المقبلة هطول أمطار متفرقة في بعض الأماكن ومن الصعوبة التنبؤ فيها لانها تحدث في مقياس صغير وتكون خارج التوقعات أحياناً خاصة الامطار الصيفية).