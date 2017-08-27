حسم معركة تلعفر .. في انتظار بيان التحرير بعد استعادة العياضية

تلعفر- الموصل -الزمان

واصلت القوات العراقية الحكومية الاحد مع قوات الحشد الشعبي وبدعم من التحالف الدولي، عملية الاطباق على عناصر تنظيمداعش في مدينة تلعفر، التي تعتبر واحدة من آخر معاقل التنظيم الارهابي في العراق. فيما يبدو ان قيادات التنظيم وعوائلهم فرتمنذ فترة من تلعفر ، ويتوقع ان يتم اعلان بيان تحرير تلعفر بالكامل بعد انجاز تحرير العياضية وهي ناحية صغيرة قريبة ليس فيها تمركز كبير لداعش .

واعلنت قيادة العمليات المشتركة السبت بعد اسبوع من انطلاق المعركة، ان القوات العراقية باتت تسيطر حاليا «على 94 في المئة من المدينة، اي على 27 حيا من اصل الاحياء ال29» التي تتكون منها هذه المدينة الواقعة في محافظة نينوى.

واستعادت القوات العراقية كامل سيطرتها مطلع تموز/يوليو على الموصل ثاني مدن البلاد، والواقعة على بعد 70 كيلومترا شرق تلعفر. واكد قائد عمليات «قادمون يا تلعفر» الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله السبت ان «قوات مكافحة الارهاب حررت حي القلعة وبساتين تلعفر وترفع العلم العراقي على أعلى بناية في القلعة» موضحا ان العملية ما زالت مستمرة.

وتركز القوات العراقية المتقدمة حاليا على استعادة بلدة العياضية الواقعة على بعد 15 كيلومترا شمال تلعفر، لانها تقع على الطريق التي تربط تلعفر بالحدود السورية. واوضحت القيادة المشتركة للعمليات انه في مجمل منطقة تلعفر «تمت استعادة السيطرة على 1155 كلم مربعا من اصل 1655 كلم مربعا، اي سبعين في المئة من المنطقة». وتتقدم القوات العراقية مع قوات الحشد الشعبي بشكل سريع في تلعفر، بمساندة سلاح الجو العراقي وطيران التحالف الدولي اللذين يشنان ضربات جوية متلاحقة منذ اسابيع عدة في هذه المنطقة. وتختلف المواجهات التي تدور في تلعفر بشكل كبير عن تلك التي خاضتها القوات العراقية في مدينة الموصل، حيث تطلب خوض معارك شرسة استمرت تسعة اشهر لتطهير الموصل من داعش .

ويرجح قادة عسكريون اعلان انتهاء المعارك واستعادة تلعفر قبل عيد الاضحى المتوقع في الثاني من ايلول/سبتمر. وبلغ عدد سكان تلعفر قبل دخول داعش اليها عام 2014 نحو 200 الف نسمة غالبيتهم من الشيعة التركمان. ولا تواجه القوات العراقية التي تواصل التقدم داخل تلعفر التي تحولت الى مدينة اشباح، سوى مقاومة ضعيفة جدا من داعش تقتصر على رصاص القناصة مع اقتراب مدرعات القوات العراقية، حسب مراسلوكالة الصحافة الفرنسية في المدينة.

ولا تزال قوات الجيش تقاتل في المدينة بدعم من قوات الحشد الشعبي، فيما اعلنت قوات الشرطة الاتحادية وقوات مكافحة الارهاب استعادة جميع المناطق التي كلفت باستعادتها.