 الدولة اشترطت توقف الاخوان عن العمل السري ثم الاعتذار لإنجاز المصالحة

سعد الدين ابراهيم لـ (الزمان):

القاهرة – مصطفى عمارة تجددت جهود المصالحة بين د/ سعد الدين ابراهيم استاذ علم الاجتماع بالجامعة الامريكية وجماعة الاخوان المسلمين ،حيث سافر د/ ابراهيم الى تركيا للقاء قيادات الاخوان فى محاولة جديدة لعقد مصالحة مع الحكم المصري تنهي اعمال العنف داخل مصر وعقب عودته من تركيا اكد د/ ابراهيم فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان في القاهرة ان هناك ثلاثة شروط وضعها النظام لقبول المصالحة مع الاخوان منها التوقف عن العمل السري والكف عن كل اعمال العنف والاعتذار للشعب المصري. فى المقابل ، اشترط الاخوان الافراج عن جميع قياداتهم والسماح لهم بالعمل السياسى بحرية والغاء التحفظ على اموالهم . ولفت ابراهيم الى ان الرئيس السيسى بالاضافة الى المجلس العسكرى هم اصحاب القرار النهائى فى عملية المصالحة، فيما استبعد الكاتب الاسلامى السيد ابو داوود الكاتب الاسلامى فى تصريحات خاصة حدوث مصالحة بين الطرفين قبل خمس سنوات لان الدولة لم تعد فى حاجة الى الجماعة واضاف ان النظام سعى للمصالحة مع الاخوان قبل عامين الا ان الجماعة رفضت فعادت القضية الى نقطة الصفر فى السياق ذاته دعا خبراء فى الحركات الجهادية الى ضرورة تبنى الدولة مراجعات فكرية لشباب التيارات الاسلامية فى السجون لمساعدتهم فى التخلف من افكار العنف خاصة ان مجموعات منهم اعلنت انفصالها عن الجماعة واعتبر احمد بان الباحث فى شئون الجماعات الاسلامية ان مساعدة هؤلاء الشباب من الافكار المتطرفة امر واجب على الدولة خاصة وانها تقوم حاليا باعداد خطة لمكافحة الارهاب واضاف انه يمكن للدولة الاستعانه بعدد من المثقفين ورجال الدين للقيام بتلك المهمة فيما اكد عمرو عبد المنعم الباحث فى الحركات الجهادية ان الدولة تأخرت كثيرا فى التعامل مع هذا الملف الذى يعتبر الاساس لمكافحة الارهاب والتطرف