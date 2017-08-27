الجيش السوري يتقدم في حرب الكماشتين على داعش في دير الزور والبادية

وقف لإطلاق النار ومفاوضات بين الجيش اللبناني وداعش حول الأسرى

بيروت- الزمان

مهما تعددت التسميات فهي هدنة بين الجيش اللبناني وتنظيم داعش لترتيب صفقة اطلاق الاسرى ، حيث بدأ صباح الاحد وقف لاطلاق النار في المعارك ضد داعش التي يخوضها الجيش اللبناني من جهة وحزب الله والجيش السوري من جهة ثانية قرب الحدود بين البلدين. ويأتي وقف اطلاق النار بعد التوصل الى اتفاق بين حزب الله اللبناني وتنظيم داعش يقضي بخروج الجهاديين من الجرود الواقعة على طرفي الحدود بين لبنان وسوريا، وفق ما افادت مصادر عدة. واعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان صباح الاحد عن «وقف لاطلاق النار اعتبارا من الساعة 07,00 (04,00 ت غ) من اليوم الاحد افساحا في المجال امام المرحلة الاخيرة للمفاوضات المتعلقة بمصير العسكريين المختطفين» التسعة المحتجزين لدى تنظيم الدولة الاسلامية. والجنود التسعة جزء من مجموعة من ثلاثين عسكريا لبنانيا احتجزوا من قبل جبهة النصرة وتنظيم داعش بعد معارك عنيفة شهدتها بلدة عرسال الحدودية في العام 2014. وافرجت جبهة النصرة في العام 2015 عن 16 منهم بعدما اعدمت أربعة وتوفي خامس متاثرا باصابته. وحقق الجيش السوري الاحد تقدما في معركته الرامية لطرد تنظيم داعش من محافظة دير الزور في شرق البلاد بعدما تمكن من التوغل فيها من جهة البادية، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن»تقدمت قوات النظام عشرات الكيلومترات من محور مدينة السخنة وسط البادية السورية، وتمكنت من التوغل مسافة 13 كيلومترا في ريف دير الزور الجنوبي الغربي».

وهذه هي المرة الاولى، وفق قوله، التي يدخل فيها الجيش السوري محافظة دير الزور من جهة البادية في وسط سوريا.

ويهدف الجيش السوري الى استعادة محافظة دير الزور من داعش عبر ثلاثة محاور: جنوب محافظة الرقة، ووسط البادية، فضلا عن المنطقة الحدودية مع العراق من الجهة الجنوبية الشرقية لمحافظة دير الزور.

وتمكن الجيش السوري في اواخر حزيران/يونيو من دخول محافظة دير الزور في المنطقة الحدودية مع العراق وفي اوائل آب/اغسطس من جهة الرقة، الا انه لم يتوغل سوى بضعة كيلومترات في عمق المحافظة.

ويسيطر داعش منذ صيف العام 2014 على معظم محافظة دير الزور باستثناء اجزاء من مدينة دير الزور ومطارها العسكري.

وتشكل محافظة دير الزور ايضا هدفا لقوات سوريا الديموقراطية، تحالف فصائل كردية وعربية، مدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن وتخوض منذ اكثر من شهرين معارك في مدينة الرقة، معقل تنظيم داعش الابرز في سوريا.

واعلن مجلس دير الزور العسكري المنضوي في قوات سوريا الديموقراطية الجمعة عن اقتراب معركة دير الزور، مشيرا الى ان حملته ستقتصر على الريف وليس المدينة. وبالتوازي مع التقدم باتجاه دير الزور، يواصل الجيش السوري تقدمه ضد داعش في البادية السورية وتمكن السبت من طرد داعش من مناطق واسعة في ريف حمص الشمالي الشرقي، وفق المرصد.

كما فرض الجيش السوري قبل ايام حصارا على داعش في وسط البادية، ويواصل تضييق الخناق على داعش في هذه المنطقة التي تستهدفها الطائرات الحربية السورية والروسية بعشرات الغارات.

وافاد المرصد الاحد عن اشتباكات عنيفة في هذه المنطقة المحاصرة بين محافظتي حمص وحماة (وسط)، مشيرا الى ان الطائرات الحربية نفذت مساء السبت اكثر من 50 غارة على بلدة عقيربات وقرى اخرى في ريف حماة الشرقي.

يخوض الجيش السوري بدعم روسي منذ أيار/مايو الماضي حملة عسكرية واسعة للسيطرة على البادية التي تمتد على مساحة 90 الف كلم مربع وتربط وسط البلاد بالحدود العراقية والاردنية.