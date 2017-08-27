رحيل الأسد خلال الفترة الانتقالية أمر غير واقعي والدور الإيراني سلبي في سوريا

محمد شاكر استاذ القانون الدولي وعضو تيار الغد السوري لـ (الزمان):

القاهرة – اجرى الحوار -مصطفى عمارة

فى سابقة تعد الاولى من نوعها منذ اندلاع الازمة السورية استطاعت مصر عقد هدنتين بين النظام السوري وفصائل المعارضة السورية فى الغوطة الشرقية وريف حمص الشمالى بوساطة من تيار الغد السوري المعارض والذى يتخذ من القاهرة مقرا له ، ويعد طرفا مقبولا من دمشق كونه لا يطالب باسقاط الرئيس بشار الاسد .وعقب نجاح القاهرة فى انجاز تلك المهمة كان للزمان هذا الحوار مع د/محمد شاكر استاذ القانون الدولي وعضو الهيئة العامة لتيار الغد السورى .

-ماهي رؤيتك للاسباب التى ادت الى نجاح مصر فى عقد هدنتين فى سوريا فى غضون اسبوعين بين النظام السوري وفصائل المعارضة ؟

احب هنا ان اؤكد ان الدور المصرى فى سوريا مرحب به من جميع الاطراف فيخطئ من يقول ان الدور المصرى فى سوريا محايد لان مايهم مصر هو وحده التراب السورى وعدم تقسيمها نظرا لخطورة ذلك على الامن القومى العربى بصفه عامه والامن القومى المصرى بصفه خاصه ولذا فلم يكن الدور المصرى منحازا لاحد الاطراف ويخطئ من يقول ان النظام المصرى منحاز للنظام السورى والدليل على ذلك ان مصر تستضيف على اراضيها المعارضه وسبق ان استضافت الائتلاف السورى وهى اليوم تستضيف تيار الغد ولم تسلم احد من المعارضين للنظام ونظرا لحرص مصر على سوريا وشعبها فلقد وافقت فى مجلس الامن على القرار الروسى والفرنسى رغم وجود تعارض بينهما لانهما يتضمنان وقف النار وهو ما يحفظ سلامة الشعب السورى كما رعت الاتفاقين الاخيرين فى الغوطه وحمص بين النظام السورى وفصائل المعارضه لانهما لا يتضمنان تهجير السكان وهو مايهدد وحدة سوريا .

-وهل تعتقد ان الوفاق المصرى السعودى والازمه القطريه مع دول الخليج ومصر قد ساهم فى عقد تلك الاتفاقيات ؟

بالقطع فمصر والسعودية هما ركيزه الامن القومى العربى ووجود توافق بينهما يسهم الى حد كبير فى تهدئة الاوضاع والتصدى لكافة المخططات التى تستهدف تقسيم سوريا كما ان خلاف دول الخليج والمتمثله فى السعوديه والبحرين والامارات بالاضافه الى مصر مع قطر انعكس ايجابيا على الاوضاع فى سوريا لان قطر لعبت خلال المرحله الماضيه دورا سلبيا فى سوريا بدعمها للجماعات المسلحه ومحاولة القفز على الدور المركزى للسعودية رغم انها غير مؤهله للعب هذا الدور .

-وهل سيكون اتفاق الهدنه بدايه لعقد اتفاقيات اخرى للهدنه برعاية مصريه ؟

بالفعل هناك تحركات من اكثر من جهه لعقد اتفاق شامل لوقف اطلاق النار على مستوى سوريا كلها .

-وما هى توقعاتكم بالنسبه لفرص نجاح الجوله القادمه من جنيف ؟

اعتقد ان فرص نجاح الجوله القادمه ضعيفه لان هناك حاليا قراءه خاطئه لقرار مجلس الامن 2254 والذى يضع الاساس لايجاد حل سياسى للازمه السوريه لانه يقع تحت الفصل السابع ويتحدث عن اجراءات تنفيذيه لوقف اطلاق النار بصوره شامله وليس فى منطقه واحده لانه لا يمكن التفاوض فى ظل استمرار القتال فلابد اولا من وقف الاعمال القتاليه وادخال المساعدات للمدنيين حتى يتم تهيئة المناخ لبدء عمليه سياسيه .

-وماذا عن اشكالية تواجد الرئيس بشار الاسد فى السلطة فى ظل اصرار المعارضه على الاطاحة به قبل اي تسوية سياسية؟

ارى ان بقاء الاسد او عدم بقائه ليست المشكلة الحقيقية للازمة ، فالاهم هو الوصول الى تسوية سياسية تؤدى فى النهاية الى اقامة نظام ديمقراطى يكون للبرلمان القائم على التمثيل النسبى الدور الاكبر فيه لانه من الصعب العوده الى النظام المركزى القائم حاليا نظرا لتعدد الاثنيات والعرقيات اما رحيل الاسد خلال الفتره الانتقاليه فارى انه امر صعب وغير واقعى فالامر يتطلب عمليه سياسيه يتنازل فيها كل طرف للطرف الاخر على ان يكون للشعب السورى فى النهايه الراى الاخير فى النظام السياسى الذى يريده.

-وهل ستطلبون تواجد قوات مصرية او عربية فى اى هدنه او اتفاق قادم ؟

هذا الامر سابق لاونه فالمهم اولا هو الوصول الى تسويه سياسيه وبعد ذلك يتم الاتفاق على الترتيبات الامنيه .

-وما هى تأثيرات الدور الايراني على الازمه ؟

الدور الايرانى سلبى واحد من الاسباب الرئيسيه لاستمرار الازمه السوريه ففى بداية الازمه وعندما اندلعت المظاهرات المناهضه للنظام اقنعت ايران بشار باستخدام القوة المسلحه لقمعها وانها على استعداد لقمع تلك المظاهرات خلال اسبوعين وهو ماادى الى تحول فى مسار الثوره السوريه من ثورة سلميه الى ثورة مسلحه وفتح الطريق امام تدخل اطراف اقليميه ودوليه كما حذر د/ على الدين هلال استاذ الاقتصاد والعلوم السياسيه فى كتاب له عن النظام ا لاقليمى العربى من الدور الايرانى القائم على الفكر فى تصدير الثورة والدفع بمشروع الاسلام السياسى السنى الشيعى وبالتالى فان النظام السورى اخطأ خطأ كبير بالانتماء فى الحضن الايرانى والذى يمتلك اجندة تتناقض مع الاجندة العربيه .

-وهل يمكن للجيش السورى ان يكون له دور فى المرحله القادمه من خلال الاطاحه بنظام بشار؟

اعتقد ان ذلك صعب لان تركيبه الجيش السورى تختلف عن تركيبه الجيش المصرى فالجيش السورى حاليا جيش طائفى ينتمى لها الاسد اما الجيش المصرى فهو ليس موالى للرئيس بل موالى للشعب والدليل على ذلك انه عندما قامت ثورة يناير اجبر الجيش المصرى الرئيس مبارك عن التنازل عن السلطه حتى لا يصطدم بالشعب .

-فى النهايه هل انت متفائل بامكانية اعادة بناء الدوله السورية مره اخرى ؟

بعد هذا العرض المبسط باسقاطاته على حالة الصراع فى سوريا تبدو عملية بناء الدوله السورية مهمه اكثر من شاقه حتى ولو نجحت اتسوية فتعارض المصالح الاقليميه والدوليه ستكون العائق الاكبر فى وجه بناء الدوله السورية فالصراع مازال ابعد من كونه صراعا داخليا فى الوقت الذى مازالت فيه مسألة الاتفاق على تداول السلطه غائبه فى ظل استقطاب حاد بين الاطراف السورية ذاتها فالبرغم من قناعة الطرفين بانهما غير قادرين على اقصاء الاخر بالسلاح وهو مارتب ذهابهما الى محادثات لم تأخذ حتى هذه اللحظه صفه «التفاوض» .

صراعا داخليا فى الوقت الذى مازالت فيه مسألة الاتفاق على تداول السلطه غائبه فى ظل استقطاب حاد بين الاطراف السورية ذاتها فالبرغم من قناعة الطرفين بانهما غير قادرين على اقصاء الاخر بالسلاح وهو مارتب ذهابهما الى محادثات لم تأخذ حتى هذه اللحظه صفه «التفاوض» .

كما يصطدم بناء الدوله السورية ببنية المعارضه السورية بسبب الصراعات البينيه بين قوى المعارضه السياسيه من جهه كما ان الصراعات البينيه بين المسلحين على كامل الجغرافيه السوريه بالرغم من تقاسم مناطق النفوذ مما يعيق فكرة التفاوض مع النظام كما يعيق فكرة الحوار السورى .

وبذلك تصبح استراتيجيات العمل على بناء الدوله السورية مرهونه بوقف اطلاق النار كمقدمه ضرورية للاتفاق على ضمانات بناء الثقه فى المرحله الانتقاليه بدءا من الاعلان الدستورى وانتهاءً بصياغة الدستور كاليات قانونيه – تقنيه تحتاج الى الحد الادنى من السلم الذى يستلزم توافقا لا يوقف الحرب وحسب بقدر ما يقيم الدوله .