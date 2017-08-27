اليمنيون لا يخسرون حرباً

فاتح عبد السلام

اليوم أفاقت العاصمة اليمنية صنعاء على أجواء أزمة كبيرة من نوع آخر ، حيث القوات العسكرية من الحليفين يقابل بعضها البعض الآخر في الساحات والشوارع ، في حين إنّهما يواجهان عدواً واحداً مشتركاً هو التحالف العربي أو السعودية على نحو أدق في الجبهات الساخنة .

بالنسبة للمواطن اليمني هي حرب اخرى عليه ، تضاف للحرب المستمرة منذ سنتين ، وتبدو مفاوضات حلها عبثية بعد هذا الكم الهائل من التدخل العربي والاقليمي والدولي .

مَن يرد أن يخسر حرباً فليحارب في اليمن. هناك لا رابح أبداً، لأن المتقاتلين المحليين من ابناء البلد يحملون دائماً شعورا بأنهم منتصرون، فما بالك اذا كنت طرفا خارجيا ودخلت بينهم ، فسوف يتوحد الشعور بالانتصار عليك لدى اليمنيين مهما كانت قوتك .

الحرب بين الحليفين الرئيس السابق علي عبد الله صالح والحوثيين ستنقل اليمن الى نوع جديد من الحرب الاهلية لا محالة ، ولا يظن اي طرف انه سوف يفيد من شق صفوف صالح – الحوثي ، ذلك ان الامور في اليمن لا تقاس من خلال معايير تجري في بلدان اخرى .

هل يمكن أن يبقى التحالف العربي يقاتل الى ما لانهاية في اليمن ، هل يقتل جنوداً من الحوثيين ويترك قوات صالح الاكثر تنظيماً ، هل يقتل القوتين في سياق واحد ؟هل من مصلحة قوات الشرعية ومنطلقها عدن ان تسود الفوضى في صنعاء. ان ذلك لو حدث فعلاً وشجعته اطراف داخلية ومحلية فإن استعادة اليمن من قبل ابنائها سيكون أمراً عسيراً.

مهما توغل المتحاربون في بحر الدماء ، فإن هناك نقطة يجب ان يتوقفوا عندها ، تحت أي ظرف . ومن صالح اليمنيين ان يصلوا الى نقطة التوقف عن القتل اليوم وليس غداً ، ويجب أن يقتنع التحالف العربي بهذه الحقيقة البسيطة ، حقيقة انّ اليمنيين حين يتحاربون ،عبر التاريخ ، يخرجون كلهم منتصرين ،ولا طرف بينهم غالب على طرف .

لكن مَن يعي هذه الحقيقة؟