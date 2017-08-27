جديد هاتف آيفون المنتظر .. متعة الذكاء

كاليفورنيا – الزمان

تستعد شركة آبل خلال الفترة القادمة إلى كشف النقاب عن هاتفها الرائد المنتظر آي فون 8، والذي كثرت حوله الشائعات والتقارير فيما يخص مميزاته وإمكانياته وما يفترض أن تقدمه الشركة للاحتفال بمرور 10 سنوات على إطلاق الرئيس التنفيذي السابق للشركة ستيف جوبز لأول هاتف آي فون في عام 2007.

ويفترض أن يأتي بشاشة من الحافة إلى الحافة تملء الواجهة الأمامية جنباً إلى جنب مع تقنيات الشحن المخترعة من قبل الشركات الأخرى بالإضافة إلى ابتكارات مثل الماسح الضوئي للوجه ثلاثي الأبعاد القادر على فتح قفل الهاتف خلال أجزاء من الميلي ثانية.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك قد صرح في يونيو(حزيران) الماضي «نحن لا نشعر بفقدان الصبر أولاً، لدينا شيء سوف يكون أفضل، ويعطي مستخدمينا شيئاً سوف يحدث فرقاً في حياتهم»، ويتعلق هذا الكلام بهاتف آي فون 8 iPhone المقبل، وأتى هذا التصريح خلال عملية كشف النقاب عن جهاز HomePod، وهو جهاز منزلي صوتي ذكي أدخلته شركة آبل في وقت متأخر إلى سوف الأجهزة المنزلية الصوتية الذكية الذي تهمين عليه في الوقت الحالي شركة أمازون.

وقد أدت تصريحات تيم كوك إلى ظهور الكثير من الآمال والتوقعات العريضة فيما يخص الهاتف الذكي الجديد الذي يفترض أن يصل في خريف هذا العام، حيث يتزامن ذلك مع الذكرى العاشرة على إصدار شركة آبل لأول هاتف آيفون في عام 2007، وهو الجهاز الذي ساعد على تطور هذه الصناعة بشكل كبير ودفع قدماً نحو خلق نظام بيئي من خلال التطبيقات والاكسسوارات.

وقد لا يعتبر هاتف آي فون 8 الجديد مسألة متعلقة بالابتكار أكثر من كونه مسألة متعلقة بالمميزات المتواجدة بالفعل في الأجهزة المنافسة، واتبعت شركة آبل مراراً وتكراراً هذه الفلسفة التي تشير إلى أنها الأفضل وليست الأولى، حيث تعمل الشركة على أخذ المميزات والتكنولوجيا المستعملة من قبل منافسيها والعمل على تنفيذها بشكل جيد بما فيه الكفاية لزيادة اعتمادية تلك المميزات والتكنولوجيات على نطاق واسع. وأثبتت الشركة تلك الفلسفة عبر بيعها أكثر من 1.2 مليار هاتف آي فون خلال العقد الماضي، وذلك على الرغم من قيام العديد من الشركات الأخرى باستعمال نموذج اتباع الأفكار والعمل على إكمالها، وعلى سبيل المثال فإن شركة فيسبوك استعملت العديد من المميزات المتعلقة بالصور المطورة من قبل المنصة الاجتماعية المنافسة سناب شات، ولكن لا يمكن لأي أحد استعمال ذلك النموذج والطريقة أفضل من آبل.

وبحسب التقارير السابقة فإن الشركة تخطط لكشف النقاب عن 3 هواتف جديدة هي جهاز آي فون 8 الجديد كلياً وهاتفان يخلفان أجهزة آيفون 7 وآيفون 7 بلس، ويفترض أن تحصل الهواتف الجديدة على الترقيات المعتادة مثل معالجات أسرع، إلا أن هاتف آي فون 8 قد يكون أكثر مرونة من حيث امتلاكه لميزات لم تستعملها الشركة من قبل مثل شاشات عرض من نوعية OLED التي تجعل عرض الألوان أفضل وتجعل ألوان الأبيض والأسود أكثر وضوحاً.

ويفترض أن تملء شاشة العرض تقريباً الجهة الامامية لهاتف آي فون 8 بأكملها، مع حواف جانبية وعلوية وسفلية رقيقة جداً تتضمن الكاميراالأمامية وأجهزة الاستشعار الجديدة، وقد شكلت شاشات العرض العاملة بواسطة تقنية OLED جزء أساسي من هواتف شركة سامسونغ خلال السنوات القليلة الماضي، كما كانت سامسونغ من أوائل الشركات التي لجأت إلى استعمال شاشات عرض تملء تقريباً واجهة الهاتف مع كشفها النقاب عن أجهزة غالاكسي إس 8.