ترميم صورة عملاقة لأتاتورك يمكن مشاهدتها من الفضاء

أرزنجان-الأناضول : بدء الرسام «مصطفى آيدمير» ترميم صورة مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، التي تعد الأكبر في العالم، والوحيدة التي يمكن رؤيتها من الفضاء والواقعة في ولاية أرزنجان شمال شرقي البلاد. ورسم آيدمير الصورة على سفح جبل «كيجيش» بالولاية عام 1982، أثناء تأدية خدمته العسكرية، حيث ساعده ثلاثة آلاف من رفاقه الجنود في إنجاز هذا العمل.

ورسم الصورة على مساحة تقدر بـ7 آلاف و500 متر مربع، باستخدام 600 طن من الحصى، و210 طناً من خليط من احجام مختلفة من المواد المستخدمة في البناء، حيث بلغ طول الصورة 176 متراً.

وقال آيدمير إنه بدء أعمال الترميم مع فريقه المكون من 15 شخصاً، عقب قرار مجلس ولاية أرزنجان بتوجيهات من رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، بضرورة ترميم الصورة.

وأشار آيدمير أنهم يبذلون جهودًا من أجل الانتهاء من عملية الترميم بحلول 30 أغسطس/آب الجاري والذي يصادف عيد النصر في البلاد. ويعتبر عيد النصر، عيداً وطنياً في الجمهورية التركية، وجمهورية شمال قبرص التركية، ويتم الاحتفال به في 30 أغسطس من كل عام.

وتحيي الدولتان في هذه المناسبة ذكرى الانتصارات، التي أحرزتها الجيوش التركية في حرب الاستقلال، بقيادة «أتاتورك» ورفاقه على قوات الحلفاء، والجيوش اليونانية، التي غزت أراضي الدولة العثمانية، قبيل وضع الحرب العالمية الأولى أوزارها.