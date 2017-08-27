معمرة إندونيسية عمرها 104 أعوام تؤدي مناسك الحج

جدة – الزمان

وصلت إلى منفذ مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مساء أمس الحاجة مارية مارغاني محمد أَكْبَر معمرة إندونيسية بعمر يناهز 104 أعوام، وذلك على متن رحلة رقم 8017 القادمة من إندونيسيا لإداء فريضة الحج كأكبر المؤدين لفريضة الحج عمراً.

وعبرت الحاجة الإندونيسية ماريا مرغيني محمد عن سعادتها الغامرة بوصولها إلى الأراضي المقدسة وبما شاهدتها من تسهيلات لإجراءات الجوازات خلال الرحلة للقدوم لأداء فريضة الحج.

وأشادت بحسن الترتيب والتنظيم وسرعة الإنجاز وحسن المعاملة مع كبار السن من الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج.