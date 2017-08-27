الإعصار هارفي يضرب تكساس بأمطار غزيرة.. احتراق منازل وجلاء الألوف

روكبورت (الولايات المتحدة)–(أ ف ب) – بلغ إعصار هارفي وسط ولاية تكساس الأميركية الأحد مصحوبا بأمطار غزيرة أثارت المخاوف من حدوث فيضانات «كارثية»، بعدما خلف دمارا هائلا في مساره على طول ساحل خليجالمكسيك.

وأسفرت العاصفة الأكثر عنفا التي تضرب الولايات المتحدة منذ 2005، عن مقتل شخصين على الأقل منذ بلوغها اليابسة في وقت متأخر الجمعة بعدما ازدادت قوة وتحولت الى إعصار من الفئة الرابعة، وضربت بلدة روكبورتخارج مدينة كوربوس كريستي برياح بلغت سرعتها 215 كلم في الساعة، على ما أعلن المركز الوطني للأعاصير.

وأعلن مسؤولون محليون عن مقتل شخص عند احتراق منزله في منطقة روكبورت.

وفي هيوستن قضت امرأة غرقا بعدما غادرت سيارتها العالقة وسط المياه المرتفعة، بحسب ما نقل الاعلام المحلي عن الشرطي.

وصرح قائد شرطة هيوستن آرت اسيفيدو عبر موقع تويتر «أشدد بقوة على حجم الفيضانات الكبير على الطرقات واذا خرجتم فإنكم تعرضون أنفسكم وفرق الاسعافات إلى الخطر».

أضاف ان «أغلبية مناطق المدينة تطالها مياه الفيضانات، لا تظنوا للحظة أن قيادة السيارة آمنة في أي مكان في المدينة».

وتراجعت حدة الاعصار ببطء مع تقدمه فيما اقتلع السقوف وقلب المنازل الجوالة وقذف بالمراكب لتعوم على طرقات مقفرة أغرقتها المياه، وحرم مئات آلاف السكان من الكهرباء على ساحل خليج المكسيك الذي توجد فيه بعض منأكبر مصافي النفط في البلاد.

وأشارت التوقعات الأخيرة للأرصاد الجوية إلى بقاء «هارفي» في المنطقة في الأيام الأربعة أو الخمسة المقبلة، ما ينطوي على خطورة نظرا إلى حجم الأمطار الاضافية المحتمل.

في مدينة هيوستن التي تعد 2,3 ملايين نسمة تحوّلت الشوارع إلى أنهار جارفة وسط تحذيرات المسؤولين للسكان من مخاطر مغادرة منازلهم.

وفيما أخذت أكثرية السكان بالارشادات واتجهوا الى مواقع آمنة، احتمى البعض بمنازلهم في كوربوس كريستي حيث طلب من السكان غلي المياه قبل استخدامها. وقال براندون غونزاليس الذي يملك متجرا لوكالة فرانس برس «لم ار شيئا كهذا من قبل. هناك رياح شديدة — ونحن نقيم بالقرب من الخليج — لكنها لا تشكل شيئا بالمقارنة مع ما حدث الليلة الماضية». واضاف «كان المبنى يهتزبقوة، واشتد الوضع كثيرا». – سنوات قبل التعافي تحدث حاكم تكساس غريغ ابوت عن هطول خمسين سنتم من الامطار في بعض الاماكن، متوقعا ان تنهمر كمية إضافية مماثلة على الأقل. وقال للصحافيين ان «اكثر ما يقلقنا هو احتمال حدوث فيضانات كارثية».

وزار الحاكم ملجأ للسكان الذين تم إجلاؤهم من الساحل في اوستن، عاصمة تكساس، ووزع حصصا غذائية، ووصف الاضرار اللاحقة بالمنازل والممتلكات بانها «مأساة خالصة».

وأوضح ان بعض السكان «سويت منازلهم بالأرض، بعضهم لن يجدوا ما يعودون إليه…من واجبنا ضمان رعايتهم».

كذلك حذر المركز الوطني للاعاصير من ان «امطارا بهذه الغزارة يمكن ان تكون كارثية وتحدث فيضانات تهدد حياة الناس».

من جهتها، اكدت الوكالة الفدرالية لادارة الحالات الطارئة انه يجب الا يتوّهم أحد بشأن تأثير الاعصار على الامد الطويل.

وقال مدير الوكالة بروك لونغ لشبكة «ام اس ان بي سي» هذا سيكون «حدثا محبطا غير مسبوق وطويل الأمد لولاية تكساس». واضاف ان «التعافي من هذه الكارثة سيحتاج الى سنوات».