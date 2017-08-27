معصوم يدعو براغ لإطفاء الديون والعبادي يتطلع لمساهمتها بإعمار المناطق المحررة

رئيس وزراء التشيك يبحث في بغداد الفرص الإستثمارية ويعلن منح 3 ملايين دولار للعراق

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اعلن رئيس وزراء التشيك يوهسلاف سوبوتكا عن استعداد بلاده لتخصيص ثلاثة ملايين دولار لدعم المجالات الانسانية في العراق، مبدياً رغبة بلاده في توسيع التبادل التجاري وتوقيع اتفاقيات تعاون في مجال الاستثمار وتسهيل مشاركة الشركات التشيكية بإعمار العراق، وفيما اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي تقديره وللتعاون القائم مع التشيك في المجالات العسكرية والاقتصادية والتجارية والثقافية، وتطلع العراق لتوسيع التعاون الى مجالات اخرى ولاسيما إعمار المناطق المحررة، دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم التشيك الى إطفاء ديونها على العراق. وقال سوبوتكا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع العبادي أعقب اجرائهما مباحثات في بغداد ان بلاده مستعدة لتخصيص ثلاثة ملايين دولار امريكي لدعم المجالات الانسانية في العراق. وأعرب عن سروره لـ(فتح مكتب لبيع سيارات تشيكية في بغداد)، مضيفًا (نحاول اعادة الشركات التشيكية للعراق واعادة محطات تكرير النفط)، مشيراً الى(العلاقة التاريخية مع العراق والمجال الواسع للتعاون بين البلدين). وكان سوبوتكا قد وصل الى بغداد مساء السبت بزيارة رسمية تستغرق يومين، وكان في استقباله في مطار بغداد الدولي وزير الثقافة والسياحة رئيس بعثة الشرف فرياد رواندزي. وترأس العبادي وسوبوتكا جلسة المباحثات الرسمية امس بحسب بيان لمكتب العبادي نقل عنه اعرابه في بداية الجلسة عن (اعتزازه بالعلاقات التأريخية بين البلدين وتقديره لموقف جمهورية التشيك الداعم للعراق في حربه ضد داعش وللتعاون القائم في المجالات العسكرية والاقتصادية والتجارية والثقافية)، مبدياً تطلع العراق لتوسيع التعاون الى المجالات الاخرى وفي مقدمتها إعمار المناطق المحررة.واضاف (اننا نسير بالاتجاه الصحيح في حربنا ضد الارهاب ونحقق انتصارات كبيرة ضد داعش الارهابي، وآخرها مدينة تلعفر التي يجري تحريرها بتنسيق عال بين مختلف تشكيلات القوات العراقية وتعاون من المواطنين)، لافتاً الى ان(جهود الحكومة العراقية تتركز على تحقيق السلام والاستقرار للمناطق المحررة وإعادة النازحين). وشدد العبادي على (ضرورة ان تؤدي المباحثات بين الجانبين الى نتائج ايجابية لصالح الشعبين والبلدين الشقيقين).في المقابل، تقدم سوبوتكا بالتهنئة على الانتصارات التي تحققها القوات العراقية ونجاح عمليات التحرير والحاق الهزيمة بداعش. ووصف المواجهة بأنها (حرب عالمية ضد الارهاب)، واكد حرص حكومة التشيك وشعبها على (دعم العراق والوقوف الى جانبه في هذه الحرب)، مضيفاً ان (هذا التعاون العسكري والامني والتدريب يضاف للعلاقات العميقة والتعاون في المجالات الاقتصادية والصحية والثقافية والاجتماعية)، كما اعرب عن رغبة بلاده بـ(توسيع التبادل التجاري وتوقيع اتفاقيات بخصوص التعاون في مجال الاستثمار وتسهيل مشاركة الشركات التشيكية بعملية الإعمار في العراق). ولدى لقائه معصوم، اكد سوبوتكا رغبة الشركات التشيكية بالمساهمة في اعمار العراق معربا عن استعداد حكومته للتعاون الواسع في المجالات كافة. بدوره، اشاد معصوم بالمساعدات الإنسانية والعسكرية التشيكية للعراق. ونقل بيان رئاسي تلقته(الزمان) امس عن معصوم تأكيده(أهمية العلاقات التي تربط البلدين على المستويات التجارية والصناعية والعسكرية والثقافية، وأهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة)، داعيا الحكومة التشيكية إلى (إلغاء المتبقي من ديونها على العراق).

كما دعا الشركات التشيكية الى(المساهمة في خطط إعادة النازحين واعمار العراق لاسيما المناطق المحررة من الإرهاب)، مبدياً (اهتمام العراق بالاستفادة من الخبرات التشيكية في مجالات بناء المصافي وتطوير الصناعات النفطية والغازية والصناعات الثقيلة الأخرى لا سيما إنتاج الآلات الزراعية وصناعة السيارات وتعبيد الطرق). وجرت خلال اللقاء مناقشة التطورات السياسية والأمنية التي تهم البلدين، فضلا عن العلاقات التاريخية بين الشعبين الصديقين، والسبل الكفيلة بالنهوض بها وتمتينها على المستويات كافة. كما بحث رئيس الوزراء التشيكي مع رئيس مجلس النواب سليم الجبوري العلاقات الثنائية بين البلدين خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية وسبل استمرار الجهود المشتركة لمكافحة الارهاب والحفاظ على الامن والسلم العالميين. ونقل بيان لمكتب رئيس مجلس النواب تلقته(الزمان) امس عن الجبوري اشادته بـ(دور جمهورية التشيك في دعم العراق خلال حربه ضد الارهاب) وتأكيده(اهمية التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار والتنمية الاقتصادية)، مشددًا على (ضرورة استمرار التعاون بين العراق والمجتمع الدولي خصوصا في مجال مكافحة الارهاب واعادة اعمار المناطق المحررة والتي نتطلع ان يكون للتشيك فيها دور مهم). من جانبه، اكد سوبوتكا (الاهتمام الكبير لبلاده بالتعاون مع العراق في المجالات كافة واتاحة الفرص من اجل تحقيق مصالح الشعبين الصديقين).وفي لقائه مع وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، اكد سوبوتكا إن من ثوابت السياسة الخارجية لبلاده (إسناد العراق والوقوف إلى جانبه ودعمه بالعديد من المجالات) ، مضيفاً (نحن مسرورون للانتصارات المتحققة في العراق وسنستمر بدعمكم حتى القضاء على الإرهاب والمساهمة في إعادة إعمار المدن العراقية)، بحسب بيان لوزارة الخارجية، اوضح ان الجانبين بحثا( سير العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في مختلف المجالات، فضلا عن استعراض النصر العراقي ضد الإرهاب ودور التشيك في دعم العراق).ونقل البيان عن الجعفري قوله ان (العراق واجه حربا عالمية ثالثة تمثلت بالحرب ضد عصابات داعش الإرهابية التي استهدفت الأسواق والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والمعابد وكل مظهر من مظاهر الحياة، لكنه خرج منتصرا بفضل وحدة شعبه وقواته المسلحة بكافة صنوفها من الجيش والشرطة والحشد الشعبي وأبناء العشائر والبيشمركة ودعم القوى السياسية ووحدتها ومساندة الدول الصديقة)، متقدماً بـ(الشكر والتقدير لمواقف التشيك لدعم العراق وتدريب القوات المسلحة والشرطة ومشاركة الطائرات التشيكية في ضرب مواقع إرهابيي داعش، إضافة الى استقبال عدد من جرحى القوات العراقية ودعمه في المحافل الدولية).وأضاف (لا توجد حرب في العالم اصطفت فيها كل بلدان العالم كما حصل اليوم في العراق فالجميع وقف معنا سواء عبر التحالف الدولي أو من خارجه كإيران وروسيا والصين، داعيا العالم الى الاستمرار في مساندة العراق والمساهمة في إعادة إعمار البنى التحتية للمدن العراقية وعودة العوائل لمناطق سكناهم). وشدد الجعفري على ضرورة الارتقاء (إلى مستوى طموحنا وتفعيل المصالح المشتركة ومواجهة المخاطر المشتركة)، مضيفًا أن (وزارة الخارجية مستعدة لتقديم الدعم لنجاح عمل البعثة الدبلوماسية للتشيك وتذليل العقبات أمام توقيع الاتفاقيات بين بغداد وبراغ وبكل المجالات)، داعيا التشيك لـ(فتح قنصليتين في البصرة والنجف الأشرف لما لهما من أثر كبير في فتح آفاق للاستثمار وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين). ولفت الى ان (العلاقات بين العراق والتشكيك قوية ونسعى لتطويرها بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين)، مبدياً تطلعه إلى (توقيع اتفاقيات بين البلدين خصوصا مع وجود رغبة للشركات التشيكية للاستثمار في العراق).