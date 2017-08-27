الخارجية النيابية لـ (الزمان): الجالية العراقية في الولايات المتحدة بمأمن من إعصار هارفي

بغداد – شيماء عادل

طمأنت لجنة العلاقات الخارجية النيابية ذوي الجالية العراقية في الولايات المتحدة على عدم الحاق اي اضرار او خسائر في صفوف ابناء الجالية او ممتلكاتهم جراء اعصار هارفي الذي ضرب ولايتين امريكيتين. وقال عضو اللجنة مثال الالوسي لـ(الزمان) ان (السلطات في الولايات المتحدة الامريكية لم تعلن عن وجود خسائر في صفوف الجالية العراقية لغاية الآن وبالتالي لا حاجة لنا لاعلان حالة الطوارئ الدبلوماسية) مطمئنا (اهالي الجالية العراقية في ولايتي تكساس ولويزيانا الامريكيتين بعدم تسجيل اي اصابة بصفوف العراقيين جراء اعصار هارفي ). وتابع ان (لجنة العلاقات الخارجية النيابية ترسل رسائل اطمئنان)، متمنيًا ان ( يكون ابناء الجالية هناك في مأمن من هذه الكارثة ).

واوضح الآلوسي ان (الملحقية الدبلوماسية في اي بلد تعلن عن حالة الطوارئ في حال تضرر مواطنيها جراء كارثة او تغيير سياسي مفاجئ على غرار ما حدث في ليبيا وسوريا وافغانستان وتبدي تعاطفها انسانيا مع الدول الاخرى التي تتضرر جراء العوامل الطبيعية )، مشيرا الى ان (الملحقية السعودية في واشنطن اعلنت عن عدم تضرر اي مواطن سعودي في الولايتين اللتين تعرضتا للإعصار ). وكانت بعض الملحقيات العربية في واشنطن قد ارسلت قبل أيام من وصول الإعصار الى تكساس ولويزيانا رسائل بالبريد الإلكتروني إلى المبتعثين في الولايتين المذكورتين تحذرهم من الإعصار مع دليل يتضمن التنبيهات والتحذيرات وضرورة متابعة الأخبار المحلية باستمرار وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى. وهناك الآلاف من الطلاب العرب في الولايتين المذكورتين بينهم نحو 3000 طالب وطالبة من السعودية. وتسبب إعصار هارفي امس الأحد بأضرار بالغة فى تكساس وأدى إلى تدمير عدد كبير من البيوت مع ارتفاع شديد فى الأمواج أدى إلى غرق بعض المراكب، ومحاصر المياه لعشرات البيوت.وتسعى قوات الإنقاذ الأمريكية الى انتشال أى ضحايا نتيجة الإعصار والعمل على سرعة معالجة المصابين.وقالت السلطات الأمريكية، إن شخصا واحدا في الأقل لقى حتفه نتيجة الإعصار وهو أقوى إعصار يجتاح تكساس منذ أكثر من 50 عاما محذرين من أنه يهدد بسيول كارثية بسبب استمرار هطول أمطار غزيرة.وأكد المركز الوطنى للأعاصير في أمريكا أن إعصار هارفي تحول إلى عاصفة استوائية .

واوضح إن الإعصار تحرك ببطء فوق اليابسة، في حين هطلت أمطار غزيرة يتوقع أن تتسبب في سيول كارثية.وأبدى المركز عبر تغريدة له على تويتر تخوفا حيال حدوث فيضانات.وكان المركز الوطنى قد قال في وقت سابق إن الإعصار ضعف أكثر وهو يتحرك عبر جنوب تكساس وبات على وشك أن يتحول لعاصفة استوائية، فيما تراجعت قوة الإعصار من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الأولى على مقياس الأعاصير المؤلف من خمس درجات لتحديد قدرتها التخريبية.وقد ضرب الإعصار هارفي ساحل ولاية تكساس اول أمس بسرعة رياح وصلت إلى 209 كيلومترات، متسببا في سقوط أمطار غزيرة وانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.وأعلنت دائرة الأرصاد الجوية الأمريكية عن بدء الاعصار الجمعة الماضي باجتياح سواحل تكساس إثر دخوله البر الأمريكى من نقطة تبعد بنحو50 كلم شرق مدينة كوربوس كريستى، محذرة من خطر تسببه فيضانات كارثية.وقبيل وصوله إلى السواحل الأمريكية ازداد هارفي قوة ليصبح اعصارا من الدرجة الرابعة (على سلم تصاعدي من خمس درجات) ترافقه رياح تبلغ سرعتها 215 كيلو مترا بالساعة.

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