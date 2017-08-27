تظاهرات شعبية وإنسحاب بعض

المرشحين إحتجاجاً على المحاصصة الحزبية

نائب لـ (الزمان): إنتخاب العيداني محافظاً للبصرة بالتوافق ودعم تيار الحكمة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

البصرة – الزمان

انتخب مجلس محافظة البصرة المرشح اسعد عبد الامير العيداني لمنصب المحافظ خلفا للمستقيل ماجد النصراوي ، فيما اكد النائب عن المحافظة عامر الفايز ان حسم المنصب توافقي وبدعم من تيار الحكمة الوطني. وقال الفايز لـ(الزمان) امس ان (العيداني مرشح مستقل لكنه مدعوم من تيار الحكمة تم انتخابه من المجلس بأغلبية الاصوات حيث حصل على 24 صوتا من اصل 27عضوا)، مستبعدا ان (تكون عملية الترشيح للمنصب تمثيلية)، معربا عن اعتقاده بان (اختيار العيداني تم بشكل توافقي مع الكتل الاخرى)، وتابع (نأمل من العيداني ان يكون خير عون لمساعدة اهالي المحافظة من خلال معالجة المشكلات الحالية). من جانبه قال رئيس مجلس المحافظة بالوكالة وليد حميد كيطان في تصريح امس إن (المجلس عقد جلسة استثنائية لانتخاب محافظ جديد وقد تمخضت عن فوز العيداني خلال الانتخابات التي جرت بمنتهى الشفافية والنزاهة). وقاطع عضو مجلس المحافظة جمعة الزيني جلسة اختيار المحافظ . وقال الزيني في تصريح امس ان (جلسة اختيار المحافظ جاءت خلافا لما تم الاتفاق عليه في الجلسة التشاورية)، مؤكدا ان (المجلس لن يكون موفقا باختيار الشخصية التي جرى الاتفاق عليها بحكم عدم استقلاليتها وانتمائها لحزب معين) على حد تعبيره. عادا (التحرك السريع للمجلس في اختيار المحافظ الجديد يوحي بوجود صفقة قد تشمل تغيير رئيس مجلس المحافظة صباح البزوني) على حد زعمه . وأوضح الزيني أن (اختيار تلك الشخصية كان بشكل منفرد من قبل الكتل الكبرى في المجلس)، منتقدا (تجاهل الكتل الكبيرة في المجلس لنظيرتها الكتل الأخرى وعدم الاستماع لآرائها فيما يتعلق بالية الاختيار والترشيح ومصالح المواطنين). وكان المعاون الإداري للمحافظ معين الحسن قد قرر الانسحاب من الترشيح للمنصب لفسح المجال امام المستقلين للتنافس. وقال الحسن في تصريح امس انه (لغرض فسح المجال امام ترشيح شخصية مستقلة لمنصب المحافظ واستجابة لرغبة المجلس وأبناء المحافظة وتطلعاتهم قررت الانسحاب رسميا من الترشيح). ورفض المرشح محمد الكطراني الاشتراك بالتمثيلية التي اتفقت عليها الكتل السياسية في المجلس على تسمية شخصية غير مستقلة.

وقال الكطراني في تصريح امس أن (التمثيلية التي يؤدي أدوارها اعضاء في الكتل السياسية غايتها ايهام الشعب البصري بشأن اختيار شخصية مستقلة تخدم مواطني المحافظة في حين الحقيقة تؤكد ان من سيتولى المنصب هو احد المرشحين عن كتلة سياسية) على حد قوله. لافتا الى ان (الانسحاب من الترشيح تم بعد اتفاق الكتل السياسية على شخصية للمنصب)، متهما (احدى الشخصيات التي رشحت من قبل الكتل بتوزيع المال لضمان الاغلبية للتصويت لصالحه) على حد تعبيره. داعيا الاهالي الى (التحرر من التبعية الحزبية وانقاذ المحافظة من صفقة بيع المحافظة وخيراتها) على حد قوله. وشهدت المحافظة وقفات احتجاجية امام مبنى المجلس للمطالبة باختيار شخصية مستقلة لمنصب المحافظ الجديد. وطالب عدد من المتظاهرين في تصريح امس (بانتخاب محافظ مستقل تكنوقراط بعيدا عن ترشحيات الاحزاب)، واضافوا (نرفض المحاصصة الحزبية التي أوصلت المحافظة الى اوضاع متدنية ومتردية)، واوضحوا ان (انسحاب بعض المرشحين الذين قدموا طلباتهم الى منصب المحافظ دليل على عدم استقلالية المجلس) على حد تعبيرهم. يذكر ان العيداني هو رجل أعمال وسياسي حاصل على شهادة جامعية في هندسة الكهرباء وهو نجل الشيخ العام لعشيرة العيدان في المحافظة، عمل في لجنة اجتثاث البعث ثم أصبح عضواً في مجلس المحافظة لعام واحد وبعد ذلك تفرغ الى العمل التجاري.