الوضع الأمني وإدخال المحافظة في نفق الفتنة

ديالى تناقش مطالب

المتظاهرين بشأن تحسين الخدمات

ومحاسبة الفاسدين

ديالى – سلام عبد الشمري

يستعد مجلس محافظة ديالى لعقد جلسة لمناقشة مطالبات المتظاهرين بشأن سلبيات المنافذ الحدودية ومحاسبة الفاسدين ومعالجة الملف الخدمي لبعض المناطق ، فيما دعا نواب عن المحافظة العقلاء الى تجنيب المحافظة المشكلات المعقدة التي تؤدي الى الفوضى وتدخلها في نفق الفتنة. واكد رئيس المجلس علي الدايني ان (التظاهرات السلمية التي خرجت من قضاء بعقوبة مركز المحافظة حملت مطلبين رئيسين هما الدعوة لاشراف رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي على ملف المنافذ الحدودية في المحافظة ومعالجة ما يحدث فيها من سلبيات، اما المطالب الثاني فهو استجواب المسؤولين الفاسدين واقالتهم وفق القانون ومعالجة تداعيات تدهور الملف الخدمي في بعض المناطق ).

واضاف ان (المجلس سيتعامل مع مطالب المتظاهرين ويعقد جلسة رسمية لمناقشتها والخروج بقررات تلبي طموح الاهالي). وطالب النائب عن المحافظة فرات التميمي وزير الداخلية قاسم الاعرجي بالتدخل لمنع حدوث اي فوضى او ارباك يدخل المحافظة نفق الفتنة . وقال التميمي في تصريح امس إن (وضع المحافظة حرج وهناك تصعيد خطير يجري على الارض في بعض المناطق قد تدخل المحافظة نفق الفتنة)، وأضاف أن (هناك قطوعات لبعض الطرق الرئيسة وسط حالة توتر قد تنفجر في أية لحظة ما يجعل السيطرة عليها صعبة)، مطالبا الاعرجي بـ(التدخل العاجل لمنع حدوث اي فوضى او ارباك في المشهد الامني). من جهته دعا النائب عن المحافظة رعد الماس، العقلاء الى تجنيب المحافظة المشكلات المعقدة التي قد تلتهم نعمة الامن والاستقرار.وقال الماس في تصريح امس إن (المحافظة تشهد تطورات متسارعة وهو معقد للغاية في ظل بروز مشكلات وتعقيدات كبيرة)، داعيا الى (تجنيب المحافظة المشكلات المعقدة التي قد تلتهم نعمة الامن والاستقرار والعمل على تأمين حوار هادئ بين كل الاطراف لحلها وفق رؤية شاملة بعيدا عن اي تصعيد)، مؤكدا (ضرورة ان يكون لمجلس النواب والحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي دورا فعالا في معالجة مشكلة المحافظة الراهنة لاسيما وان الوضع مثير للقلق)

. وكان قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي قد وجه باعادة فتح الطرق التي اغلقها المتظاهرون. وقال العزاوي في تصريح امس (نحترم ارادة المواطنين في الخروج بتظاهرات سلمية في اي بقعة على ارض المحافظة للتعبير عن مطالبهم المشروعة وفق القانون)، عادا (قطع الطرق الرئيسة لاي سبب كان مرفوض نظرا لتداعياته السلبية على المواطنين في تأخير مصالحهم)، واضاف انه (وجه باعادة فتح الطرق التي اغلقها المتظاهرين في الحويش ومهروت والدعوة الى ان يكون التظاهر بعيدا عن قطع الطرق). وشهدت المحافظة تظاهرة للمطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد . وقال مصدر في تصريح امس ان (العشرات من المتظاهرين قطعوا طريق بعقوبة- المقدادية قرب تقاطع مهروت للمطالبة بتحسين الخدمات العامة ومكافحة الفساد الذي أصبح آفة تهدد المحافظة)، واضاف ان (ابناء منطقة الحويش طالبوا خلال احتجاجهم بإقالة المحافظ بالاضافة الى تحسين الواقع الخدمي لمناطقهم). من جهة اخرى أعلنت قيادة شرطة المحافظة عن اعتقال 12 مطلوبا بقضايا جنائية مختلفة. وقالت القيادة في بيان امس إن (دوريات ومفارز من أقسام الشرطة وأفواج الطوارئ ومكافحة الإجرام في الشرطة اعتقلت 12 مطلوبا بقضايا جنائية مختلفة في عدة مناطق من المحافظة)، مشيرا الى ان (المعتقلين اتخذت الإجراءات القانونية ضدهم لعرضهم على القضاء).