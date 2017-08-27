الإعدام بحق خبير كيماوي لداعش

تحرير جميع الأحياء في تلعفر والعبادي يحذّر من عمليات تخريبية

بغداد – محمد الصالحي

حذر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي من عمليات تخريبية قد ينفذها تنظيم داعش بعد تحرير القضاء، فيما اكدت قيادة الحشد الشعبي انتظار قدوم العبادي إلى قضاء تلعفر لإعلان تحرير القضاء بالكامل بعد اعلان العمليات المشتركة تطهير المدينة.

وقال العبادي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التشيكي بوهسلاف سوبوتكا امس ان (القوات الأمنية تمكنت من تحرير ثلاثة ارباع قضاء تلعفر في ثامن ايام العمليات العسكرية). مؤكدا (نجاح التنسيق بين مختلف صنوف القوات المسلحة العراقية المشاركة في المعركة).وحذر العبادي من (لجوء الإرهابيين إلى القيام بعمليات تخريبية وقتل المدنيين). لافتا إلى أن (داعش لا تجيد غير قتل المدنيين). مؤكدا ان (جميع القوات المشاركة بعمليات التحرير تعمل تحت امرة الدولة).

إعادة نازحين

متابعاً (وضعنا برنامجا خاصا لإعادة النازحين إلى الموصل). الى ذلك اعلن قائد عمليات قادمون ياتلعفر الفريق قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يار الله عن تحرير كافة احياء مركز القضاء، فيما اشار الى انه لم يتبقَ سوى ناحية العياضية والقرى المحيطة بها. وقال يارالله في بيان تلقته (الزمان) امس ان (قوات الفرقة المدرعة التاسعة ولوائي 29 و11 من الحشد حررت الحي العسكري والحي الصناعة الشمالية ومنطقة المعارض وبوابة تلعفر وقرية الرحمة).واضاف (بذلك تم تحرير كافة احياء مركز قضاء تلعفر). مشيرا الى انه (لم يتبق من ساحة عمليات قادمون ياتلعفر سوى ناحية العياضية والقرى المحيطة بها، وقطعات الفرقة 15 وفق16 حاليا تتقدم باتجاه العياضية). واكد القيادي في الحشد الشعبي محور الشمال علي الحسيني أن القوات الأمنية وألوية الحشد الشعبي تنتظر قدوم رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي إلى قضاء تلعفر لإعلان التحرير . وقال الحسيني في تصريح امس ان (القوات الامنية والحشد حررت كافة الأحياء داخل وخارج القضاء، ولم يبقَ أي متر بيد داعش)موضحا ان (القيادات العسكرية بانتظار قدوم رئيس الوزراء حيدر العبادي لإعلان النصر النهائي على داعش).وأضاف أن (بعض الأحياء المحررة ما زالت بحاجة إلى تطهير وإزالة العبوات الناسفة والمخلفات الحربية، لتكون جاهزة لاستقبال أهاليها الذي اضطروا الفرار من المعارك).وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي تلقته (الزمان) امس ان (الفرقة 16 للجيش تتقدم نحو العياضية من الجهة الجنوبية الشرقية، وتحرر قرى فقة والهارونية). واضاف ان (عناصر داعش هربت من حيي الرحمة والعسكري باتجاه شمال القضاء). مشيرا الى ان (الجهد الهندسي للحشد يواصل تجريف مفخخات العدو داخل هذه الاحياء).

جهد هندسي

وتابع ان (عناصر داعش هربت من حيي الرحمة والعسكري باتجاه شمال قضاء تلعفر). مشيرا الى ان (الجهد الهندسي للحشد يواصل تجريف مفخخات العدو داخل هذه الاحياء). وذكر بيان لاعلام الحشد الشعبي تلقته (الزمان) امس ان (قوات الحشد والقوات الامنية حررا منطقة الصناعة الشمالية من داعش بالكامل). وتابع البيان ان (عناصر داعش هربت من حيي الرحمة والعسكري باتجاه شمال قضاء تلعفر). مشيرا الى ان (الجهد الهندسي للحشد يواصل تجريف مفخخات العدو داخل هذه الاحياء). الى ذلك قال بيان لإعلام الحشد تلقته (الزمان) امس ان (قوات اللواء 40 بالحشد صدت تعرضا لتنظيم داعش استهدف حي الرسالة والحمدانية في قضاء البعاج غرب الموصل).واضاف ان (قوات اللواء قتلت ستة عناصر من داعش واحرقت سيارة تابعة لهم). ومن جانبها اصدرت المحكمة الجنائية المركزية حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق مهندس طوّر غازات سامة وأسلحة كيمياوية لصالح التنظيم .وقال المتحدث الرسمي لûمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان امس ان (المحكمة الجنائية المركزية الأولى أصدرت حكما بالإعدام بحق متهم يعمل مهندسا ساعد تنظيم داعش في تصنيع وتطوير الأسلحة الكيماوية والصواريخ). وأضاف أن (المتهم اعترف بقيامه بتطوير وصناعة الغازات السامة لصالح داعش الإرهابي فضلا عن امتلاكه حقل دواجن خصص لصناعة الصواريخ والأسلحة والغازات). وأشار إلى أن (القرار صدر وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب). وفي الانبار قال مصدر امس ان (طيران الجيش قصف مدرسة الرحاب وسط قضاء القائم حيث يتحصن بها عناصر داعش، ما ادى الى مقتل 17 داعشيا بينهم عدد من قادة وعناصر التنظيم).واضاف أن (قصف المدرسة بالتزامن مع اجتماع للعناصر التنظيم داخل المدرسة المستهدفة). مبينا أن (طيران الجيش كثف من طلعاته الجوية فوق المنطقة المستهدف).واوضح أن (القصف ادى ايضا الى تدمير معقلين لعناصر داعش في تلك المنطقة التي تتعرض حاليا للقصف جوي عنيف).